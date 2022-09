Un tercero se interpone en la relación de Sofía Vergara y Joe Manganiello

Sofía Vergara contó que se siente desplazada por una nueva integrante de su familia, que se ha robado a su marido. Tomada de Instagram @joemanganiello

Hace algunos meses Sofía Vergara contó en el programa de Ellen DeGeneres que a su casa había llegado una perrita de raza chihuahua que había sido abandonada durante la pandemia. En ese momento, el animal sintió afinidad completa con la barranquillera, sin embargo, en el momento en que conoció a Joe Manganiello, esposo de la actriz, poco a poco la fue desplazando.

Durante el programa, Sofía Vergara fue interrogada por Ellen y le preguntó por su perrita, a lo que la actriz respondió: “Yo no tengo perro”. Sin embargo, la reconocida presentadora le indica que la actriz no es del total agrado para la mascota, a lo que la barranquillera nuevamente agrega: “… Es el perro de Joe, no es mío, ya ni siquiera sé por qué vivo con ellos”.

Posteriormente, procedió a contar cómo fue la historia de la llegada de la mascota de Joe: “El perro era para mí. Lo conseguí para mí y ella llegó, y me ignoró por completo y fue directamente a él. Se ha llevado todo lo que era mío”. En ese momento, el público soltó algunas carcajadas por lo que estaba ocurriendo en su hogar y Sofía aseguró que no le parecía gracioso.

Y agregó: “Es horrible, se ha llevado a mi marido, mi cama … Ya sabes, ¡todo!”. Cuando le preguntaron si la perrita dormía en su cama junto con Joe Manganiello, aseveró que no: “Ella no duerme conmigo, ella duerme con él y yo duermo ahí, pero en otro extremo de la cama”.

Según la barranquillera, las cosas se han vuelto extrañas, pero aseguró que no es culpa de su esposo, sino que, “tengo que decir que es su culpa, no es culpa de Joe... ella está obsesionada con él”.

Finalmente, aseguró que la mascota que inicialmente era para ella, no disfruta compartir tiempo, pues en ningún momento hacen contacto visual debido a la afinidad que sostiene con Joe Manganiello:

“Ella me odia, ella si él tiene que irse a trabajar o algo así a una reunión y ella sabe que tiene que quedarse conmigo en la casa, ella sabe que tiene que lidiar conmigo, pero no hace contacto visual... Siempre está mirando hacia fuera, la pongo aquí (sobre mi regazo) y ella siempre está escuchando cada pequeño ruido, no le gusta disfrutar del tiempo conmigo”.

A continuación, el momento en que Sofía Vergara relata la historia de la mascota que buscó para ella y se quedó con su esposo:

Recientemente, la colombiana subió en su cuenta de Instagram un clip en el que confirmó que la perita la desplazó por completo, incluso en los entrenamientos que hace Joe Manganiello en el gimnasio de su casa, pues lo captó mientras disfrutaba una pieza de baile con el animal en sus brazos.

La publicación generó todo tipo de reacciones en su cuenta de Instagram y algunas burlas respecto a la situación, ya que algunos internautas afirmaron que entienden a la mascota porque también correrían a los brazos del afamado actor.

La perrita desplazó a Sofía Vergara del lado del actor, ahora debe dormir en otro extremo de su cama para no incomodar al animal

Otros de los comentarios que más destacaron fueron: “esto es lo mejor que he visto en los últimos días”; “quiero coger a ese perro, súper lindo”; “bailando con ella, pero también baila para ti”; “Jay y Stella otra vez”; “no te pongas celosa”; “la Stella de la vida real”, recordando el papel de su esposo en Modern Family cuando protegía de más a su mascota bulldog.

