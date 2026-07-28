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Jhon Jader Durán le confesó a su exentrenador la verdad sobre lo ocurrido en el camerino de la selección Colombia: “Lo vienen destrozando...”

Alberto Suárez, quien fue el primer entrenador de Durán en el fútbol profesional, aseguró que el jugador le contó la verdad de lo que pasó en el camerino de la selección Colombia, el pasado 6 de junio de 2025

Alberto Suárez, el primer entrenador de Jhon Jader Durán en el fútbol profesional, reveló que el jugador sí le pegó a Néstor Lorenzo cuando estaba en la selección Colombia, pero que no se dio cuenta que era él - crédito Un Break/YouTube
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Alberto Suárez, el entrenador colombiano de 61 años, volvió a defender al que aseguró que quiere como un hijo: Jhon Jader Durán, futbolista que ha sido blanco de críticas durante su trayectoria profesional. En diálogo con el pódcast Un Break, Suárez aseguró que es deporte nacional maltratar a los deportistas, y que con Durán lo han hecho desde hace tres años, cuando tenía 19 de edad.

“Díganme dos personas que se hayan preocupado por la vida de Durán y no por su carrera de futbolista. Ninguno lo ha hecho, ni siquiera yo. Lo que pasa con Durán es que le llegó mucha plata muy rápido y eso le duele al país, que sea rico, pero nadie lo preparó para eso y ese fue el problema”, comenzó diciendo Suárez, quien fue el primer entrenador en el fútbol profesional que tuvo Jhon Durán, cuando lo dirigió en Envigado

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Néstor Lorenzo - Jhon Jader Durán - Selección Colombia
En la interna de la selección Colombia siguen desmintiendo los rumores sobre una posible pelea - crédito AFP

La verdad de la pelea entre Jhon Jader Durán y Néstor Lorenzo

El 6 de junio de 2025, el periodista colombiano Paolo Arenas, aseguró que: “Durán se metió al camerino insultando y manoteando a los compañeros. Lorenzo ingresó, quiso calmar la situación y el mismo Durán lo agarró de la camiseta y zarandeó. James y Lerma intervinieron rápido. El ’10′ al suelo, Lerma si frenó al ‘9′″. Es decir, denunció que Jhon Jader Durán le había pegado a Néstor Lorenzo, director técnico de la selección Colombia, y al capitán del equipo, James Rodríguez.

Paolo Arenas detalló que hubo tres jugadores involucrados, así como Néstor Lorenzo, en la supuesta pelea tras el final del juego ante Perú - crédito @velezfutbol/X
Paolo Arenas detalló que hubo tres jugadores involucrados, así como Néstor Lorenzo, en la supuesta pelea tras el final del juego ante Perú - crédito @velezfutbol/X

Desde ese momento, Durán, Lorenzo y cualquier representante de la Tricolor negaron lo ocurrido. “Son chismes”, respondía el delantero cuando le preguntaban al respecto. Alberto Suárez aseguró que Jhon Jader Durán le contó la verdad de lo que pasó.

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Yo le pregunté por eso y me dijo que era mentira. Que lo que había pasado es que él tenía agarrado a un compañero del cuello de la camisa, Lorenzo se dio cuenta y fue a separarlos deteniendo de la espalda a Durán, que no se dio cuenta de que era Lorenzo y pegó manotazos hacia atrás”, fue todo lo que contó Suárez al respecto en diálogo con Un Break. Es, quizás, la primera vez, que alguien tan cercano a alguno de los involucrados: James, Lerma, Lorenzo o Durán, se atreve a decir que alguno de ellos le contó lo que pasó y sale a exponerlo públicamente.

El delantero Jhon Durán fue presentado por Benfica y afirmó que llega con el objetivo de ganar títulos-crédito @SLBenfica/X
El delantero Jhon Durán fue presentado por Benfica y afirmó que llega con el objetivo de ganar títulos-crédito @SLBenfica/X

Jhon Jader Durán y una nueva oportunidad de vida

Alberto Suárez, en ese mismo diálogo, afirmó que la llegada de Jhon Jader Durán a Benfica representa una nueva oportunidad de vida. “Tengo entendido, además, que va a ser papá. Ojalá aproveche esas oportunidades, y esté más preparado. Si va a volver o no a la selección, él me ha dicho que si quieren que esté, él va a estar, si no, no va a haber ningún problema”, expuso en el diálogo con Un Break. Suárez afirmó que Durán lo trata como un abuelo y que le tiene mucha confianza, precisamente de allí la credibilidad ante la versión sobre la pelea entre el delantero, Néstor Lorenzo, James Rodríguez y Jefferson Lerma.

El entrenador colombiano también aseguró que Colombia ha defendido a personas que se han comportado peor que Durán, que incluso han matado y son idolatrados en los pueblos. “Y Durán hasta donde yo sé no le ha sacado un revólver a nadie, como otros sí lo han hecho. Yo estoy seguro de que es una gran persona y que nosotros debemos es preocuparnos por él”, dijo Suárez.

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