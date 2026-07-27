Actor de ‘Escobar, el patrón del mal’ reveló a qué se dedica lejos de las pantallas: “No me da ni cinco de pena que me vean trabajando”

El actor cambió completamente su vida tras hacer parte de exitosas producciones - crédito Mauricio Mejía / Instagram

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Mauricio Mejía, recordado en la televisión colombiana por su trabajo como Pablo Escobar joven en la serie Escobar, el patrón del mal y por darle vida al famoso Pipe Daza en Chepe Fortuna, ya no se ve tan frecuentemente en las pantallas y reveló la razón.

En una entrevista con La Red aseguró que se encuentra trabajando en un negocio de tecnología en Medellín, mientras está a la espera de un proyecto de actuación que lo motive a volver a los sets de grabación.

Según su relato, la decisión la tomó hace más de tres años, cuando abrió las puertas del local y pasó a atender clientes, realizar ventas y asumir las tareas diarias del establecimiento comercial. Sin embargo, reiteró que no abandonó completamente su vocación artística, pero que por ahora eligió sostenerse con otra actividad hasta que llegue un personaje que lo emocione con su historia.

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Cabe mencionar que antes de empezar su negocio en tecnología, lanzó una marca de ropa junto con su esposa: “Empezamos a evaluar qué más nos ponemos a hacer. Lo primero que hice fue montar una marca de ropa que tengo con mi esposa y nos ha ido muy bien. Me asocié con un gran amigo que ha estado desde Bogotá con el tema de la tecnología y desde ese momento estoy aquí”.

Mejía contó que el público se ha sorprendido bastante al verlo detrás del mostrador, pero él asegura sentirse feliz por lo que está haciendo.

El actor fue uno de los más famosos de la televisión colombiana y quiso cambiar de vida - crédito Mauricio Mejía / Instagram

El establecimiento en el que trabaja ofrece productos de tecnología y videojuegos y es el propio Mauricio Mejía el que atiende a los clientes en el local. Incluso, algunos le piden fotografías al reconocerlo.

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En su diálogo con La Red, Mejía describió la sorpresa de algunos clientes al verlo trabajando en un local comercial. En su percepción, esa reacción de impacto parte cómo las personas creen que llevan la vida de los actores: “En el imaginario colectivo de la gente, los actores se imaginan que tenemos que ser vecinos de J Balvin y andar en un carro como el de Maluma. Lo primero que dicen es: ‘Ay, ¿usted qué está haciendo acá?’ Y yo, trabajando”, expresó en el programa de entretenimiento de Caracol Televisión.

También fijó una postura sobre el cambio de actividad y rechazó que atendiera un local como si fuera un motivo de vergüenza o un retroceso profesional: “A mí no me da ni cinco de pena que me vean trabajando. Me daría pena que me vieran haciendo otras cosas. Estoy trabajando, estoy generando y disfrutando de esta ciudad”.

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Las tiendas de tecnología reciben gran cantidad de visitantes a diario y algunos de ellos reconocen al actor - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Actuación en pausa tras 25 años de trayectoria

El actor aseguró en medio de la conversación que su presencia en el negocio no significa un retiro definitivo, debido a que explicó que, después de 25 años de trayectoria, se permitió tomar distancia para escoger con calma una historia que tenga un significado especial y esperar un personaje que volviera a emocionarlo frente a las cámaras, con el fin de darle significado y valor a su trabajo.

Ante ese panorama, reiteró que la labor que desempeña en su presente es una pausa operativa, debido a que aún no ha llegado la propuesta artística que busca.

El país lo recuerda por su paso en producciones que fueron un éxito a nivel nacional - crédito Mauricio Mejía / Instagram

Por esta razón, Mauricio Mejía aclaró que se seguirá dedicando a sus emprendimientos y que sus fanáticos pueden tener por seguro que lo verán próximamente en alguna producción, pues mantiene abierta la puerta a regresar a la actuación en el momento en el que aparezca el papel adecuado que lo haga brillar nuevamente en la pantalla chica como lo hizo en otras producciones como Rigo, La viuda negra y El cartel de los sapos.

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