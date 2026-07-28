Un hombre terminó atrapado en una obra en las calles de Bogotá: la imprudencia se viralizó en redes sociales

Un motociclista quedó atrapado con su vehículo en una sección de cemento fresco en una zona de obras de Transmilenio en la Autopista Sur - crédito Colombia Oscura / X

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El 27 de julio de 2026 se viralizó un episodio en redes sociales relacionado con una imprudencia en una zona vinculada con obras de Transmilenio. En ese caso, un motociclista terminó hundido y atascado en cemento recién fundido en las obras de Transmilenio en la autopista Sur.

De acuerdo con las imágenes que circulan en las plataformas digitales, el conductor ingresó con su vehículo a una zona restringida y señalizada por trabajos viales cuando la mezcla aún estaba fresca. La motocicleta quedó atrapada y en la grabación se ve al hombre mientras intenta sacarla del lugar.

Esa situación también provocó rechazo en redes sociales. Entre los comentarios figura este mensaje: “Que lo busquen y le cobren el arreglo al tipo ese sin educación y principios”.

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La difusión del video volvió a exponer conductas de riesgo en espacios destinados a la circulación controlada de buses o restringidos por obras. Ante lo sucedido, Transmilenio reiteró el llamado a usar de forma adecuada el sistema y no afectar su operación.

El video muestra al conductor intentando sacar la motocicleta del lugar mientras otros conductores se burlan - crédito @ColombiaOscura/X

Hombre se coló en Transmilenio con su perro

Recientemente, un video viral en Transmilenio mostró a un hombre que arriesgó su vida junto a su perro al cruzar por la vía exclusiva de los buses para colarse en una estación. La escena provocó rechazo por el riesgo de atropello y por la exposición de la mascota.

El hombre ingresó de forma irregular al sistema con el perro sujeto con una cuerda. Esa conducta puede acarrear multa por no validar el pasaje o ingresar de manera irregular y por entrar por lugares no autorizados, como la vía exclusiva de los buses articulados.

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Las imágenes muestran que el hombre cruza el carril por donde circulan los buses del sistema con el animal amarrado con una cuerda. Después de entrar, se le oye decirle: “Perfecto. Usted es un campeón y el mejor de Colombia. Muy bien, tiene derecho a la corona”.

El hombre le dice a su perros que es el campeón de Colombia por haberse colado - crédito axel.sneiider/TikTok

Según el video, el hombre al parecer sería un vendedor ambulante, ya que llevaba varios paquetes de bolsas de basura para vender en el lugar. La escena generó indignación entre la comunidad porque podía ser arrollado por un bus del sistema junto con el animal de compañía.

El hombre sería vendedor ambulante - crédito - crédito axel.sneiider/X

Rechazo en redes y respuesta de Transmilenio

La reacción en redes sociales fue de rechazo por el riesgo que asumió el hombre y por haber puesto al perro en peligro. Entre los mensajes publicados aparecen frases como: “Quítenle ese perro, lo está exponiendo a ser atropellado”, “Qué irresponsable” y “No debería arriesgar su vida”.

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Transmilenio rechazó ese comportamiento y advirtió que no solo puso en riesgo la vida del hombre, sino también la de los usuarios que se movilizan en los buses del sistema. La entidad dijo al diario El Tiempo que los animales son los que más quedan expuestos en este tipo de situaciones, porque no sabrían cómo reaccionar ante la llegada de un bus.

La entidad también hizo un llamado a la ciudadanía para no evadir el pago del pasaje y cuidar el sistema de transporte que millones de bogotanos utilizan a diario.

Transmilenio pierde cerca de $295.000 millones al año, unos $728 millones diarios y cerca de $38 millones por hora debido a los usuarios que ingresan sin pagar el pasaje - crédito @TransMilenio/X

Multas por colarse o ingresar por zonas no autorizadas

El Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana establece sanciones para este tipo de conductas dentro del sistema, entre las que se encuentran:

No validar el pasaje o ingresar de manera irregular: está clasificado como una infracción tipo 2. Esa falta puede acarrear una multa cercana a $466.904, por lo que es indispensable pagar para evitar sanciones.

Entrar por lugares no autorizados, entre ellos la vía exclusiva de los buses: esta constituye una infracción tipo 1. En ese caso, la sanción ronda los $233.452.