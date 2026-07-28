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Pantano de Vargas, 207 años del hito libertador: cómo llegar, qué hacer y qué ver en este destino histórico

El Monumento a los 14 Lanceros, obra de Rodrigo Arenas Betancourt, mide 33 metros y es un símbolo de la independencia de Colombia

El Monumento a los Lanceros fue sede de la ceremonia oficial del Día del Arma de Caballería del Ejército Nacional en Boyacá - crédito Ejercito Nacional
El Monumento a los Lanceros fue sede de la ceremonia oficial del Día del Arma de Caballería del Ejército Nacional en Boyacá - crédito Ejercito Nacional
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El Pantano de Vargas, escenario de la batalla clave de la campaña libertadora, conmemoró en 2026 los 207 años de aquel enfrentamiento que definió el rumbo hacia la independencia de Colombia. La victoria en este lugar fue determinante para la gesta que se consolidó 13 días después en el Puente de Boyacá, en el municipio de Ventaquemada.

En el imponente Monumento a los Lanceros se celebró la ceremonia oficial del Día del Arma de Caballería del Ejército Nacional, rindiendo homenaje al valor de los combatientes y a la trascendencia de este valle boyacense en la historia del país.

Localizado a solo 8 kilómetros de Paipa y a unos 40 kilómetros de Tunja (190 km desde Bogotá), el Pantano de Vargas es topográficamente un valle angosto del río Chicamocha, con cuatro kilómetros de extensión y flanqueado por tres cerros emblemáticos: el Cerro del Cangrejo, el Cerro de la Guerra (antes del Picacho) y el Cerro de Bolívar. El terreno, que hace dos siglos era un verdadero pantano, hoy es un lugar de memoria, visita histórica y admiración arquitectónica.

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Monumento a los lanceros
La visita al Pantano de Vargas es ideal para quienes buscan historia, cultura y paisajes - crédito Wikimedia Commons

El sitio es especialmente conocido por el Monumento a los 14 Lanceros, una monumental escultura de 33 metros de altura creada por el maestro Rodrigo Arenas Betancourt en 1969. Esta obra de bronce y piedra se ha convertido en un símbolo ineludible de la independencia y en uno de los puntos fotográficos más populares del departamento de Boyacá.

¿Cómo llegar al Pantano de Vargas?

El Pantano de Vargas está ubicado en la vereda homónima, municipio de Paipa, Boyacá. Desde Bogotá, el trayecto por carretera es de aproximadamente 3,5 a 4 horas hacia el norte, pasando por Tunja hasta llegar a Paipa. Desde el centro de Paipa, es posible tomar un bus local que sale con frecuencia hacia la vereda Pantano de Vargas; es recomendable confirmar con el conductor la parada exacta para descender frente al monumento.

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Para quienes viajan en vehículo particular, basta tomar la carretera nacional desde Paipa en dirección a Duitama y seguir la señalización. El acceso es sencillo y cuenta con zonas de parqueo cerca del monumento.

Desde Bogotá, llegar al Pantano de Vargas por carretera toma entre 3,5 y 4 horas, con acceso también en bus local desde Paipa - crédito Google Maps
Desde Bogotá, llegar al Pantano de Vargas por carretera toma entre 3,5 y 4 horas, con acceso también en bus local desde Paipa - crédito Google Maps

¿Qué hacer y qué ver en el Pantano de Vargas?

La visita al Pantano de Vargas es ideal para quienes buscan historia, cultura y paisajes. Estas son algunas de las actividades y atractivos principales:

  • Monumento a los Catorce Lanceros: la pieza central del lugar es la escultura monumental que conmemora la carga heroica de los lanceros de Rondón. Sus 33 metros de altura y la energía que transmite la convierten en el símbolo del sitio y en parada obligada para fotografías y reflexión histórica.
  • Museo del Pantano de Vargas: junto al monumento funciona un pequeño museo que resguarda uniformes, armas, documentos y otros objetos de la batalla y la campaña libertadora. La entrada cuesta 8.000 pesos colombianos, y la visita ofrece contexto sobre el desarrollo y las consecuencias del enfrentamiento.
  • Recorrido histórico: el entorno conserva los nombres, paisajes y referencias de los cerros donde se libró la batalla. Caminar por el valle permite imaginar la movilidad de las tropas y el ambiente de aquel 25 de julio de 1819.
  • Miradores y naturaleza: el sitio ofrece vistas panorámicas sobre el valle del Chicamocha y las montañas circundantes, ideales para descansar y contemplar la naturaleza boyacense.
El Pantano de Vargas conmemoró 207 años de la batalla decisiva de la campaña libertadora hacia la independencia de Colombia - crédito Gobernación de Boyacá
El Pantano de Vargas conmemoró 207 años de la batalla decisiva de la campaña libertadora hacia la independencia de Colombia - crédito Gobernación de Boyacá

Consejos para la visita

  • Lleve abrigo y calzado cómodo, ya que la altitud y el viento pueden bajar la temperatura.
  • Dedique entre 1 y 2 horas para recorrer el monumento, entrar al museo y tomar fotografías.
  • Si elige el bus local desde Paipa, pregunte por la parada del Monumento a los Lanceros al conductor.
  • Considere la opción de contratar un guía local para enriquecer la experiencia con detalles históricos y anécdotas del lugar.
  • Si desea probar la gastronomía de la región, en Paipa encontrará restaurantes con comida típica boyacense, por lo que puede planificar el almuerzo o la cena como parte de su itinerario.

Importancia histórica

La Batalla del Pantano de Vargas, librada el 25 de julio de 1819, fue un punto de quiebre en la lucha por la independencia. Allí, la valentía de los lanceros liderados por Juan José Rondón y el temple de Simón Bolívar permitieron revertir una situación adversa frente al ejército realista, abriendo el camino hacia la posterior victoria en Boyacá (7 de agosto de 1819).

Un pódcast de BibloRed revive el episodio histórico que marcó el inicio de la emancipación colombiana - crédito Alcaldía de Bogotá
El combate de 1819 cambió una situación adversa, impulsó la campaña libertadora y hoy puede recorrerse en un paraje de Boyacá que conserva huellas, relatos y objetos de aquel episodio - crédito Alcaldía de Bogotá

El monumento y el museo perpetúan la memoria de este hecho, invitando a propios y visitantes a honrar el legado de quienes pelearon por la libertad de Colombia. Visitar el Pantano de Vargas es sumergirse en la historia viva del país y rendir tributo a uno de los episodios más emblemáticos de la independencia nacional.

Esta nota se basa en fuentes oficiales y documentos publicados por el Banco de la República, la Alcaldía de Paipa y el Ejército Nacional de Colombia, cuyos registros se encuentran disponibles en línea.

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