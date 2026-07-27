Nairo Quintana quiere competir en la Vuelta España 2026 y confirmó cuáles serán sus próximas dos carreras

La última conquista de Nairo Quintana ocurrió en la segunda etapa de la Vuelta Austrias 2026, y dejó, en ese momento, al colombiano como líder de la clasificación general - crédito Austrias

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Con el Tour de Francia 2026 ya finalizado y la atención del ciclismo mundial centrada en la Vuelta a España, Nairo Quintana comenzó la etapa definitiva de preparación para lo que podría ser la última gran vuelta de su carrera profesional. El ciclista colombiano confirmó cuáles serán las dos competencias que disputará antes de la ronda ibérica y dejó claro que mantiene la ilusión de integrar la nómina definitiva del Movistar Team.

El boyacense, quien anunció que se retirará del ciclismo profesional al finalizar la temporada 2026, afronta las últimas semanas de preparación con el objetivo de convencer a la dirección deportiva de su equipo de incluirlo entre los ocho corredores que competirán en la Vuelta a España, programada entre el 22 de agosto y el 13 de septiembre.

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Esta es la última temporada como ciclista profesional de Nairo Quintana, y lo está haciendo con el Movistar Team - crédito EFE

Las dos carreras que correrá Nairo Quintana

En diálogo con Caracol Sports, Quintana confirmó que su calendario inmediato incluye dos pruebas del calendario español. La primera será la Clásica de San Sebastián, que se disputará el próximo 1 de agosto sobre un recorrido de 221 kilómetros. Posteriormente, correrá la Vuelta a Burgos, competencia que se llevará a cabo del 4 al 8 de agosto y que servirá como una de las principales preparaciones para la última gran vuelta de la temporada.

“Estamos muy contentos, entrenando aquí junto los compañeros en Andorra y en preparación hacia la Vuelta a España”, afirmó Nairo Quintana durante la entrevista concedida a Caracol Sports, dejando ver que su estado físico evoluciona de manera positiva mientras espera la decisión definitiva del Movistar Team.

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Aunque todavía no aparece oficialmente entre los seleccionados, en España ya dan por asegurados seis de los ocho cupos del conjunto telefónico para la Vuelta a España. Los nombres confirmados serían Pablo Castrillo, Raúl García Pierna, Iván Romeo, Enric Mas, Cian Uijtdebroeks y Jorge Arcas.

Las dos plazas restantes continúan siendo analizadas por la dirección deportiva. Una de ellas sería para Nairo Quintana, mientras que la otra dependería de la evolución de Einer Rubio, quien abandonó el Tour de Francia tras sufrir un fuerte accidente durante la etapa del Alpe d’Huez.

El colombiano también explicó la importancia que representa la Vuelta tanto para él como para el equipo, dejando claro que el principal objetivo deportivo estará centrado en respaldar al español Enric Mas, quien será el líder para la clasificación general.

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Nairo Quintana afirmó que cada carrera en este 2026, será su último baile - crédito EFP

Nairo Quintana quiere competir en la Vuelta España 2026

“La Vuelta a España es muy importante para el equipo y desde luego para mí de cara a este fin de año”, señaló Quintana en Caracol Sports. Posteriormente añadió: “Estamos algunos corredores dentro de los seleccionados, está claro que para el equipo es muy importante y se tiene que estar en muy buena forma. Todos estamos preparando al máximo para estar muy bien y acompañar a Enric Mas, que es el hombre con el que se tiene el objetivo principal de poderlo llevar al podio”.

Con esas declaraciones, el campeón del Giro de Italia 2014 y de la Vuelta a España 2016 dejó claro que asumiría un rol de gregario en caso de ser elegido, trabajando para que Mas pueda pelear nuevamente por un lugar entre los mejores de la clasificación general.

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Quintana también se refirió al estado del belga Cian Uijtdebroeks, otro de los hombres llamados a desempeñar un papel importante en la escuadra española después de abandonar el Tour por problemas de salud.

Nairo Quintana es uno de los ciclistas colombianos más importantes en la historia, porque, entre otras cosas, es el primer ciclista colombiano en ganar el Giro de Italia, título histórico que conquistó en 2014 en su primera participación - crédito @nairoquincoficial/Instagram

Ciclistas colombianos en la Vuelta España 2026

“Es uno de los líderes del equipo y confían también en su rendimiento. Es posible que pueda estar también entre los nombres que podamos estar también dentro de La Vuelta”, manifestó el colombiano en Caracol Sports, reconociendo el peso que tiene el joven corredor dentro de la estructura del Movistar.

En caso de ser confirmado, Nairo integraría una representación colombiana que hasta ahora estaría conformada por Harold Tejada, del XDS Astana, y Juan Guillermo Martínez, del Team Picnic PostNL. Además, Santiago Buitrago y Daniel Felipe Martínez también podrían entrar en la lista definitiva, dependiendo de la decisión de sus respectivos equipos.

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