Colombia

Combates en El Tambo, Cauca: Ejército denunció que disidentes vestidos de civil estarían atacando desde viviendas; hay varios militares heridos

La institución aseguró que miembros de la estructura Carlos Patiño abrieron fuego en el corregimiento Huisitó usando bienes amparados por el derecho internacional humanitario, mientras continúan los enfrentamientos en la vereda Juntas

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El titular de Defensa indicó que la confrontación sigue activa en el corregimiento Huisitó y ratificó el reporte oficial de lesionados en tropas, tras choques con la estructura Carlos Patiño en la vereda Juntas - crédito @PedroSanchezCol / X

El Ejército Nacional de Colombia denunció que disidencias de las Farc, integrantes de la estructura Carlos Patiño, emplearon a civiles y bienes protegidos por el derecho internacional Humanitario para atacar a las tropas en el corregimiento Huisitó, municipio de El Tambo, Cauca.

Los combates, que se registraron el jueves 23 de julio, dejaron al menos siete militares heridos, entre ellos el piloto de un helicóptero que apoyaba las operaciones. La situación mantiene en alerta a la población local por el riesgo para las familias de la zona.

Intensos combates y denuncia oficial

Según informó el Ejército Nacional, tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 4 de la Tercera División sostienen enfrentamientos con miembros de la estructura Carlos Patiño en la vereda Juntas, corregimiento de Huisitó.

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En un comunicado, la institución denunció que integrantes de este grupo armado, vestidos de civil, realizaron disparos desde viviendas y otros bienes protegidos, lo que representa un grave riesgo para la población civil. Además, según la institución castrense, los disidentes estarían instrumentalizando a miembros de la comunidad para promover disturbios e intentar obstaculizar la acción legítima de la fuerza pública.

El balance preliminar señaló lesiones en personal de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 4 durante choques del jueves 23 de julio en zona rural de El Tambo, mientras la situación mantiene alerta a habitantes - crédito X

“Integrantes de esta estructura armada ilegal, vestidos de civil, estarían realizando disparos desde viviendas y otros bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario, generando un grave riesgo a la población civil”, indicó la institución en el comunicado.

Saldo preliminar y afectaciones

Hasta el momento, el balance oficial reporta siete militares heridos, entre ellos uno de los pilotos de la aeronave militar que apoyaba las operaciones en terreno. El Ministerio de Defensa, encabezado por Pedro Sánchez, confirmó la gravedad de la situación y la persistencia de los combates en la zona. De igual modo, el funcionario confirmó que dos presuntos integrantes de las disidencias resultaron muertos durante los enfrentamientos.

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La comunidad campesina de Huisitó reportó a través de redes sociales momentos de pánico por los intensos intercambios de disparos, que se extendieron por más de 30 minutos. Muchas familias optaron por permanecer en sus viviendas hasta que cesó la violencia.

El Ejército Nacional de Colombia denunció que disidencias de las Farc de la estructura Carlos Patiño atacaron a las tropas en Huisitó, El Tambo, Cauca - crédito @COL_EJERCITO / X
El Ejército Nacional de Colombia denunció que disidencias de las Farc de la estructura Carlos Patiño atacaron a las tropas en Huisitó, El Tambo, Cauca - crédito @COL_EJERCITO / X

Estrategias de ocultamiento y violaciones al DIH

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, denunció públicamente que los integrantes de la estructura de alias Iván Mordisco utilizaron prendas de civil con el objetivo de camuflarse entre la población y atacar a las tropas, una práctica que vulnera el principio de distinción del Derecho Internacional Humanitario.

“El terrorismo, aunque se disfraza de civil, sigue siendo crimen”, afirmó Sánchez en X. El funcionario advirtió que quienes aparecen en los videos difundidos tras el combate no representan ninguna causa legítima y los calificó como criminales al servicio del narcotráfico.

La instrumentalización de miembros de la comunidad campesina para promover asonadas y dificultar las operaciones militares fue también señalada por la autoridad militar. Esta táctica busca entorpecer el registro y control del área, así como evitar la destrucción de laboratorios y la captura de cabecillas.

Pedro Sánchez sostuvo que el uso de prendas de civil por parte de las disidencias de las Farc vulnera el principio de distinción del Derecho Internacional Humanitario - crédito @PedroSanchezCol / X
Pedro Sánchez sostuvo que el uso de prendas de civil por parte de las disidencias de las Farc vulnera el principio de distinción del Derecho Internacional Humanitario - crédito @PedroSanchezCol / X

Operación Perseo y presencia armada en la región

El corregimiento de Huisitó y la zona rural de El Tambo forman parte de los sectores donde la operación militar Perseo intenta debilitar la estructura Carlos Patiño. Este grupo mantiene influencia en áreas rurales de varios municipios del Cauca, como Argelia y López de Micay, donde persisten las disputas por el control territorial y la presión armada sobre la población civil.

Las autoridades reiteraron el llamado a la comunidad para que permanezca atenta a las indicaciones oficiales y evite exponerse a situaciones de riesgo mientras continúan las operaciones militares.

Las operaciones de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 4 continúan en desarrollo, con el objetivo de restablecer el orden y salvaguardar la vida de los residentes en la vereda Juntas.

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