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Rafael Santos, hijo de Diomedes Díaz, le puso una importante tarea al hijo de Martín Elías: “Le entrego la Dinastía”

En el programa ‘Se Dice de Mí’, una mano extendida confió los sueños y el porvenir del linaje familiar a una nueva voz

Rafael Santos Díaz y Diomedes Díaz
Rafael Santos Díaz reafirmó su compromiso con la música vallenata y sus familiares - crédito @RfaelSantosDiaz/ X - @rafaelsantosdiazoficial/Instagram
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La Dinastía Díaz quedó en manos de una nueva generación con una frase que sorprendió a los seguidores del vallenato, después de que el cantante Rafael Santos, el primer hijo varón del famoso Diomedes Díaz, dijera en el programa Se Dice de Mí, de Caracol Televisión, que le cedía la continuidad a su sobrino.

Le entrego la Dinastía a Martincito en sus manos”, dijo en medio de una entrevista en el programa de entretenimiento junto a Martín Elías Jr., hijo del fallecido Martín Elías, pues el joven también se dedica a la música.

La frase se convirtió en un relevo simbólico dentro de la familia Díaz. En ese gesto, Rafael Santos se presentó como el guía de su sobrino Martín Elías Jr., al que le delegó la tarea de mantener la continuidad del legado de Diomedes Díaz y del fallecido Martín Elías Díaz Acosta dentro del vallenato.

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La participación de los dos personajes en el programa reforzó la idea de continuidad familiar y musical, debido a que el espacio los mostró como parte de una herencia artística que sigue vigente, pese al pasar de los años.

Y es que Rafael Santos no solo es reconocido por ser el hijo mayor de Diomedes Díaz y Patricia Acosta, sino por sus propios temas musicales y su talento, además de figurar como encargado de custodiar y aconsejar a las nuevas generaciones de la familia.

Los seguidores del artista lo mantienen vivo con sus canciones y números - crédito Martín Elías / Instagram
Los seguidores del artista y sus familiares lo mantienen vivo con sus canciones - crédito Martín Elías / Instagram

Rafael Santos se convirtió en el guía de su sobrino

Rafael Santos recordó episodios con los que explicó el lugar que ha ocupado dentro de la familia. El artista señaló que le pidió una canción a su padre Diomedes Díaz que le respondió: “Hijo, coja El Turpial”. Añadió que ese tema fue el que más repercusión tuvo en el proyecto y que por eso también le dicen “El Turpial” en algunas zonas del país.

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El cantante afirmó que asumió un papel de padre con Martín Elías y con otros de sus hermanos de crianza. Según su relato, esa función surgió de una instrucción de su padre: “Rafael Santos, coja a sus hermanos y póngalos a cantar”.

También recordó que buscaba acercar a Martín Elías a los escenarios desde niño: “Mamá, présteme a Martín Elías, que me lo voy a llevar para una presentación”, contó que decía.

Sin embargo, Rafael Santos agregó que su madre le advertía sobre los riesgos de tener a un pequeño en un ambiente de fiesta: “Cuidado, que le va a pasar algo, Rafael Santos, a Martín Elías, cuidado”.

El joven cantante presumió enredes sociales la compra de una camioneta de lujo por sus 17 años - crédito @martineliasjr/ Instagram
El joven cantante es reconocido por su talento - crédito @martineliasjr/ Instagram

Martín Elías Jr. tiene la tarea de seguir con el legado de su padre y de Diomedes Díaz

El programa televisivo también mostró a Martín Elías Jr. como una figura que avanza en su carrera musical. En su intervención, el joven habló de su admiración por su abuelo Diomedes Díaz, de sus gustos musicales y de sueños de infancia que hoy, según contó en la entrevista, se vuelven realidad.

El joven cantante también recordó su deseo de rendir homenaje a su padre. En esa línea, su aparición junto a Rafael Santos lo ubicó como una de las figuras llamadas a prolongar esa tradición musical.

Diomedes Díaz y Cayito López
Diomedes Díaz dejó un legado musical entre todos sus familiares - crédito @diomedesdiazvive/Instagram

Tras la designación, Rafael Santos dijo en redes sociales: “Es una linda forma de motivar a mi sobrino @martineliasjr simbólicamente! Para que se esfuerce por su carrera y llegue algún día a ser el líder en su versión de esta dinastía DÍAZ, a mí todavía me queda mucha responsabilidad por seguir respondiendo! Y representando mi dinastía”.

Entre los comentarios de los seguidores del vallenato se encuentran algunos como: “Con toda Martin Junior, ya usted es grande, coloca a Dios en primer lugar y lo demás llega por añadidura”.

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