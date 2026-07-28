Ibrahimovic asumió su papel en Bayern Múnich: “Voy a ser el suplente del colombiano Luis Díaz”

Este fue uno de los goles de Arijon Ibrahimovic, el juvenil de Bayern Múnich que llegará a ser suplente del colombiano Luis Díaz - crédito Bayern Múnich

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En medio de los rumores que vinculan a Luis Díaz con un posible traspaso al Al-Hilal de Arabia Saudita, en el Bayern Múnich ya comienzan a perfilar la planificación de la temporada 2026/27. Mientras el extremo colombiano se prepara para incorporarse al equipo al final de julio, cuando viaje a República de Corea para unirse a la pretemporada, una de las jóvenes promesas del club dejó claro cuál será su rol dentro del plantel.

Se trata de Arijon Ibrahimovic, quien reconoció que será la alternativa del colombiano por la banda izquierda y aseguró que aprovechará cada oportunidad que tenga.

Arijon Ibrahimovic debutó profesionalmente con el Bayern Múnich a los 17 años en la Bundesliga - crédito Andreas Gebert/Reuters

El futbolista alemán de 20 años, que no tiene ningún parentesco con el exdelantero sueco Zlatan Ibrahimovic, fue promovido definitivamente al primer equipo tras varias cesiones y ya recibió la confianza del entrenador Vincent Kompany para integrar la plantilla principal. Aunque su posición natural es la de mediapunta, el técnico belga lo utilizará como extremo izquierdo, precisamente la zona donde Luis Díaz fue indiscutible durante la campaña anterior.

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Durante una entrevista concedida a los canales oficiales del Bayern Múnich, Arijon Ibrahimovic no ocultó cuál será su función dentro del equipo. “Feliz de tener la oportunidad de jugar en uno de los clubes más grandes del mundo y de hacer que esa oportunidad valga la pena. Estoy muy feliz, voy a ser el suplente de Luis Díaz. Quiero tener la oportunidad de mostrarme en el club y, si se da la oportunidad, aprovecharla“, afirmó el joven atacante.

Este es el tridente titular de Bayern Múnich, de derecha a izquierda, Luis Díaz, Olisse, Harry Kane - crédito Bayern Múnich

Ibrahimovic entiende que Luis Díaz parte como titular

La temporada pasada dejó claro el peso que tiene Luis Díaz dentro del esquema de Vincent Kompany. El colombiano fue uno de los futbolistas con más minutos disputados, no solo por su rendimiento, sino también porque el Bayern prácticamente no tuvo un relevo natural en la banda izquierda. Serge Gnabry comenzó ocupando ese rol, pero una lesión terminó dejando al colombiano como la única alternativa fija en esa posición.

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Con ese panorama, Kompany decidió darle una oportunidad definitiva a Arijon Ibrahimovic, quien buscará convertirse en el primer recambio del colombiano durante una campaña en la que el Bayern afrontará Bundesliga, Copa de Alemania y Champions League.

Consultado sobre si se considera competencia directa de Luis Díaz, el atacante respondió con naturalidad y dejó claro que comprende su lugar dentro del equipo. “Quiero dar lo mejor de mí en el entrenamiento, en los minutos que voy a tener y después vamos a ver qué sale de ahí”, manifestó Ibrahimovic durante la misma entrevista en la concentración del Bayern Múnich.

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Luis Díaz sería uno de los fichajes que el Al Hilal desea para la nueva temporada y dar un golpe en el mercado - crédito @Glongari/X

Al-Hilal prepara una oferta histórica

Mientras tanto, el mercado de fichajes sigue generando expectativa alrededor del colombiano. De acuerdo con la información de Sacha Tavolieri, Al-Hilal estaría dispuesto a presentar una propuesta de entre 120 y 150 millones de euros para convencer al Bayern Múnich de vender a una de sus principales figuras.

La estrategia del conjunto dirigido por Simone Inzaghi consiste en alcanzar primero un acuerdo con Luis Díaz y solo después iniciar las conversaciones con el club alemán. Además, el futbolista recibiría un salario cercano a 25 millones de euros por temporada, prácticamente el doble de lo que percibe actualmente.

Por ahora, desde Säbener Straße no ha llegado ninguna oferta oficial y el Bayern mantiene la tranquilidad. Incluso, el club ya reforzó su ataque con el marroquí Ismael Saibari y continúa planificando la temporada con Luis Díaz dentro de la plantilla.

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El colombiano viene de completar el mejor año de su carrera en Europa. Desde su llegada al Bayern Múnich disputó 51 partidos oficiales, marcó 26 goles y aportó 23 asistencias, cifras que despertaron el interés del fútbol saudí.