Deportes
GoogleAgregar Infobae en Google

Video | Atlético Nacional y Once Caldas estrenarán logo de campeones de la Copa Libertadores en sus camisetas

El nuevo logo es personalizado con el color de cada equipo, en el caso de Nacional será verde y blanco, para el Caldas blanco, verde y rojo

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) cambió el logo para los equipos que han sido campeones de la Copa Libertadores, en el caso de Colombia, para Once Caldas y Atlético Nacional - crédito Conmebol

Guardar

Atlético Nacional y Once Caldas, como únicos dos campeones de la Copa Libertadores para Colombia, estrenarán el parche que los distingue de los demás en su camiseta. La razón es que la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) anunció en la tarde del 27 de julio el cambio del logo que identifica a todos los clubes de Sudamérica que han quedado campeones del reconocido máximo título continental. Ahora será personalizado con los colores de cada club en cuestión.

“Una nueva era para los campeones de la Conmebol Libertadores. Hasta hoy, todos los campeones estaban representados por el mismo parche. Ahora, cada campeón tendrá su propia identidad. Cantidad de títulos, colores oficiales del club, años de las conquistas. 27 campeones, 27 identidades. Cada conquista tiene su propia historia. Ahora cada campeón tiene su propio parche”, se escuchó en el video con el que la Conmebol dio a conocer la decisión.

PUBLICIDAD

Once Caldas, equipo a la izquierda de la imagen, y Atlético Nacional, que está a la derecha, son los dos únicos equipos de Colombia, que han quedado campeones de Copa Libertadores - crédito Reuters
Once Caldas, equipo a la izquierda de la imagen, y Atlético Nacional, que está a la derecha, son los dos únicos equipos de Colombia, que han quedado campeones de Copa Libertadores - crédito Reuters

El nuevo logo de Atlético Nacional como campeón de la Copa Libertadores en 1989 y 2016

Atlético Nacional es el único equipo que ha ganado dos veces la Copa Libertadores en Colombia. Lo hizo en 1989 y en 2016, de hecho, este 27 de julio se cumplen diez años de la segunda conquista. En línea con lo expuesto por la Conmebol, el parche de Nacional tendrá el número dos, como cantidad de títulos; los colores verde y blanco, oficiales del club; y los años de 1989 y 2016.

El logo tendrá una recreación del escudo a la derecha del parche y encima la Copa Libertadores, mientras que a la derecha aparecerá esa información de cantidad de títulos, años y demás.

PUBLICIDAD

Este es el nuevo parche de campeón de Copa Libertadores que portará Atlético Nacional - crédito Conmebol
Este es el nuevo parche de campeón de Copa Libertadores que portará Atlético Nacional - crédito Conmebol

El nuevo logo de Once Caldas como campeón de la Copa Libertadores en 2004

Once Caldas fue el segundo equipo que ganó la Copa Libertadores. Lo hizo en 2004, en el estadio Palogrande de Manizales ante Boca Juniors de Argentina, en definición de lanzamientos desde el punto penal. En el caso del club manizalita, la información que aparecerá en su parche será: el número uno como cantidad de títulos, el verde, blanco y rojo en ese orden como colores oficiales del club y el año 2004, que fue cuando la ganó.

De acuerdo con la Conmebol: Estos parches acompañarán a los campeones históricos durante la fase final de la Conmebol Libertadores 2026, honrando su legado e inspirando un nuevo camino hacia La Gloria Eterna". Esos cruces de octavos de final, en los que no hay ningún equipo del fútbol profesional colombiano, comenzarán la semana del 11 de agosto y contarán con la presencia de cuatro equipos argentinos que buscarán meterse entre los ocho mejores del certamen. Asimismo, confirmó que el cambio solo será para los clubes ganadores de la Copa Libertadores y no para los de Sudamericana o alguna otra competición Conmebol.

Es decir, en el caso de Colombia, Independiente Santa Fe como campeón de la Copa Sudamericana no tendrá modificación.

Este es el nuevo logo que portará Once Caldas, como campeón de la Copa Libertadores en el año 2004 - crédito Conmebol
Este es el nuevo logo que portará Once Caldas, como campeón de la Copa Libertadores en el año 2004 - crédito Conmebol

Listado completo de los campeones de Copa Libertadores que tendrán modificación en su parche

Argentina (7 clubes)

  • Independiente: 7 títulos (1964, 1965, 1972, 1973, 1974, 1975, 1984)
  • Boca Juniors: 6 títulos (1977, 1978, 2000, 2001, 2003, 2007)
  • River Plate: 4 títulos (1986, 1996, 2015, 2018)
  • Estudiantes de La Plata: 4 títulos (1968, 1969, 1970, 2009)
  • Racing Club: 1 título (1967)
  • Argentinos Juniors: 1 título (1985)
  • Vélez Sarsfield: 1 título (1994)
  • San Lorenzo: 1 título (2014)

Brasil (12 clubes)

  • Flamengo: 4 títulos (1981, 2019, 2022, 2025)
  • São Paulo: 3 títulos (1992, 1993, 2005)
  • Santos: 3 títulos (1962, 1963, 2011)
  • Grêmio: 3 títulos (1983, 1995, 2017)
  • Palmeiras: 3 títulos (1999, 2020, 2021)
  • Cruzeiro: 2 títulos (1976, 1997)
  • Internacional: 2 títulos (2006, 2010)
  • Vasco da Gama: 1 título (1998)
  • Corinthians: 1 título (2012)
  • Atlético Mineiro: 1 título (2013)
  • Fluminense: 1 título (2023)
  • Botafogo: 1 título (2024)

Uruguay (2 clubes)

  • Peñarol: 5 títulos (1960, 1961, 1966, 1982, 1987)
  • Nacional: 3 títulos (1971, 1980, 1988) 

Paraguay (1 club)

  • Olimpia: 3 títulos (1979, 1990, 2002) 

Colombia (2 clubes)

  • Atlético Nacional: 2 títulos (1989, 2016)
  • Once Caldas: 1 título (2004) 

Chile (1 club)

  • Colo-Colo: 1 título (1991)

Ecuador (1 club)

  • LDU Quito: 1 título (2008) 

Temas Relacionados

Copa LibertadoresOnce Caldas FCAtlético NacionalParcheColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Nairo Quintana quiere competir en la Vuelta España 2026 y confirmó cuáles serán sus próximas dos carreras

El ciclista colombiano anunció a inicio del presente año que esta es su última temporada como ciclista profesional

Nairo Quintana quiere competir en la Vuelta España 2026 y confirmó cuáles serán sus próximas dos carreras

Carlos Bacca está a un paso de convertirse en nuevo jugador del Deportivo Cali

Deportivo Cali hizo oficial que alcanzó un principio de acuerdo con Carlos Bacca para que se convierta en uno de sus nuevos futbolistas para el segundo semestre de 2026

Carlos Bacca está a un paso de convertirse en nuevo jugador del Deportivo Cali

Luis Ángel Díaz cambiará de equipo y llegará al fútbol argentino: esta es la fecha oficial de su llegada a ese país

El extremo colombiano llegará a Independiente Rivadavia desde Envigado F.C, a cambio de 400.000 euros

Luis Ángel Díaz cambiará de equipo y llegará al fútbol argentino: esta es la fecha oficial de su llegada a ese país

La Dimayor transmitirá algunos partidos de la Copa BetPlay por YouTube gratis: este es el listado completo

Tres de los ocho partidos de la Fase 1B Vuelta de la Copa BetPlay 2026 serán transmitidos por el canal de YouTube de Win Sports

La Dimayor transmitirá algunos partidos de la Copa BetPlay por YouTube gratis: este es el listado completo

Néstor Lorenzo tendría un aumento salarial del 50% en su nuevo contrato con la selección Colombia: este sería su sueldo

El contrato actual entre Néstor Lorenzo y la Federación Colombiana de Fútbol finalizará el próximo 31 de julio de 2026

Néstor Lorenzo tendría un aumento salarial del 50% en su nuevo contrato con la selección Colombia: este sería su sueldo
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Cayó alias Marlon Díaz, señalado cabecilla financiero de las disidencias de las Farc, que lidera ‘Calarcá’, en Caquetá

Cayó alias Marlon Díaz, señalado cabecilla financiero de las disidencias de las Farc, que lidera ‘Calarcá’, en Caquetá

Combates en El Tambo, Cauca: Ejército denunció que disidentes vestidos de civil estarían atacando desde viviendas; hay varios militares heridos

Comenzó el juicio contra el excongresista Luis Fernando Almario Rojas, el primer caso de ‘Farcpolítica’ que resolverá la JEP

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Atacan con drones explosivos y carro bomba la base militar de Tibú, Norte de Santander: esto se sabe

ENTRETENIMIENTO

Kany García se tatuó el nombre de Juanpis González al visitarlo en su popular ‘show’

Kany García se tatuó el nombre de Juanpis González al visitarlo en su popular ‘show’

Actor de ‘Escobar, el patrón del mal’ reveló a qué se dedica lejos de las pantallas: “No me da ni cinco de pena que me vean trabajando”

Jessica Cediel se defendió de sus “haters” y dio sus razones para seguir soltera: “Darse gusto con la carne”

Emiro Navarro acabó con los rumores sobre su supuesta mala relación con Pautips en ‘MasterChef Celebrity’

María José Martínez cuestionó el regreso de Soho y dio un consejo a las mujeres: “Si quieren hacerlo por lo menos háganse pagar”

Deportes

Ibrahimovic asumió su papel en Bayern Múnich: “Voy a ser el suplente del colombiano Luis Díaz”

Ibrahimovic asumió su papel en Bayern Múnich: “Voy a ser el suplente del colombiano Luis Díaz”

Nairo Quintana quiere competir en la Vuelta España 2026 y confirmó cuáles serán sus próximas dos carreras

Carlos Bacca está a un paso de convertirse en nuevo jugador del Deportivo Cali

Luis Ángel Díaz cambiará de equipo y llegará al fútbol argentino: esta es la fecha oficial de su llegada a ese país

La Dimayor transmitirá algunos partidos de la Copa BetPlay por YouTube gratis: este es el listado completo