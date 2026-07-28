Video | Atlético Nacional y Once Caldas estrenarán logo de campeones de la Copa Libertadores en sus camisetas

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) cambió el logo para los equipos que han sido campeones de la Copa Libertadores, en el caso de Colombia, para Once Caldas y Atlético Nacional - crédito Conmebol

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Atlético Nacional y Once Caldas, como únicos dos campeones de la Copa Libertadores para Colombia, estrenarán el parche que los distingue de los demás en su camiseta. La razón es que la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) anunció en la tarde del 27 de julio el cambio del logo que identifica a todos los clubes de Sudamérica que han quedado campeones del reconocido máximo título continental. Ahora será personalizado con los colores de cada club en cuestión.

“Una nueva era para los campeones de la Conmebol Libertadores. Hasta hoy, todos los campeones estaban representados por el mismo parche. Ahora, cada campeón tendrá su propia identidad. Cantidad de títulos, colores oficiales del club, años de las conquistas. 27 campeones, 27 identidades. Cada conquista tiene su propia historia. Ahora cada campeón tiene su propio parche”, se escuchó en el video con el que la Conmebol dio a conocer la decisión.

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Once Caldas, equipo a la izquierda de la imagen, y Atlético Nacional, que está a la derecha, son los dos únicos equipos de Colombia, que han quedado campeones de Copa Libertadores - crédito Reuters

El nuevo logo de Atlético Nacional como campeón de la Copa Libertadores en 1989 y 2016

Atlético Nacional es el único equipo que ha ganado dos veces la Copa Libertadores en Colombia. Lo hizo en 1989 y en 2016, de hecho, este 27 de julio se cumplen diez años de la segunda conquista. En línea con lo expuesto por la Conmebol, el parche de Nacional tendrá el número dos, como cantidad de títulos; los colores verde y blanco, oficiales del club; y los años de 1989 y 2016.

El logo tendrá una recreación del escudo a la derecha del parche y encima la Copa Libertadores, mientras que a la derecha aparecerá esa información de cantidad de títulos, años y demás.

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Este es el nuevo parche de campeón de Copa Libertadores que portará Atlético Nacional - crédito Conmebol

El nuevo logo de Once Caldas como campeón de la Copa Libertadores en 2004

Once Caldas fue el segundo equipo que ganó la Copa Libertadores. Lo hizo en 2004, en el estadio Palogrande de Manizales ante Boca Juniors de Argentina, en definición de lanzamientos desde el punto penal. En el caso del club manizalita, la información que aparecerá en su parche será: el número uno como cantidad de títulos, el verde, blanco y rojo en ese orden como colores oficiales del club y el año 2004, que fue cuando la ganó.

De acuerdo con la Conmebol: “Estos parches acompañarán a los campeones históricos durante la fase final de la Conmebol Libertadores 2026, honrando su legado e inspirando un nuevo camino hacia La Gloria Eterna". Esos cruces de octavos de final, en los que no hay ningún equipo del fútbol profesional colombiano, comenzarán la semana del 11 de agosto y contarán con la presencia de cuatro equipos argentinos que buscarán meterse entre los ocho mejores del certamen. Asimismo, confirmó que el cambio solo será para los clubes ganadores de la Copa Libertadores y no para los de Sudamericana o alguna otra competición Conmebol.

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Es decir, en el caso de Colombia, Independiente Santa Fe como campeón de la Copa Sudamericana no tendrá modificación.

Este es el nuevo logo que portará Once Caldas, como campeón de la Copa Libertadores en el año 2004 - crédito Conmebol

Listado completo de los campeones de Copa Libertadores que tendrán modificación en su parche

Argentina (7 clubes)

Independiente: 7 títulos (1964, 1965, 1972, 1973, 1974, 1975, 1984)

Boca Juniors: 6 títulos (1977, 1978, 2000, 2001, 2003, 2007)

River Plate: 4 títulos (1986, 1996, 2015, 2018)

Estudiantes de La Plata: 4 títulos (1968, 1969, 1970, 2009)

Racing Club: 1 título (1967)

Argentinos Juniors: 1 título (1985)

Vélez Sarsfield: 1 título (1994)

San Lorenzo: 1 título (2014)

Brasil (12 clubes)

Flamengo: 4 títulos (1981, 2019, 2022, 2025)

São Paulo: 3 títulos (1992, 1993, 2005)

Santos: 3 títulos (1962, 1963, 2011)

Grêmio: 3 títulos (1983, 1995, 2017)

Palmeiras: 3 títulos (1999, 2020, 2021)

Cruzeiro: 2 títulos (1976, 1997)

Internacional: 2 títulos (2006, 2010)

Vasco da Gama: 1 título (1998)

Corinthians: 1 título (2012)

Atlético Mineiro: 1 título (2013)

Fluminense: 1 título (2023)

Botafogo: 1 título (2024)

Uruguay (2 clubes)

Peñarol: 5 títulos (1960, 1961, 1966, 1982, 1987)

Nacional: 3 títulos (1971, 1980, 1988)

Paraguay (1 club)

Olimpia: 3 títulos (1979, 1990, 2002)

Colombia (2 clubes)

Atlético Nacional: 2 títulos (1989, 2016)

Once Caldas: 1 título (2004)

Chile (1 club)

Colo-Colo: 1 título (1991)

Ecuador (1 club)

LDU Quito: 1 título (2008)