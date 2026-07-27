Jessica Cediel se defendió de sus “haters” y dio sus razones para seguir soltera: “Darse gusto con la carne”

“Prefiero estar sola que mal acompañada”, afirmó Jesica Cediel en video - crédito @jessicacediel/X

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La presentadora y modelo colombiana Jesica Cediel compartió en su cuenta de X un video en el que abordó las razones por las que ha optado por mantenerse soltera, expresando que prefiere esperar una relación seria antes que involucrarse en vínculos sin compromiso, una postura que ha generado múltiples reacciones entre sus seguidores.

“A mí me gusta una relación seria. Me gusta una relación en esas en donde uno se entrega de mente, cuerpo, alma y corazón”, afirmó la modelo, subrayando que no comparte la tendencia contemporánea de priorizar encuentros casuales.

En la grabación, Jesica Cediel respondió a las preguntas recurrentes sobre su vida sentimental. Muchos usuarios le consultaron por qué permanece sola pese a su proyección mediática, a lo que ella explicó que recibe con frecuencia mensajes sobre su estado civil.

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Ante los cuestionamientos, aclaró que su principal interés radica en encontrar un vínculo sólido, donde existan compromiso, dedicación y reciprocidad. Según Cediel, las relaciones actuales suelen carecer de profundidad y entrega emocional.

Jesica Cediel defendió la soltería y rechazó relaciones sin compromiso - crédito @jessicacediel/X

“Hoy en día la mayoría de la gente solo quieren ir a culear, pasarla rico, darse gusto con la carne y, y ya, y vamos viendo cómo vamos”, expresó la presentadora.

En su declaración, Cediel rechazó ese tipo de dinámicas efímeras, argumentando que no se siente identificada con quienes solo buscan placer momentáneo. La modelo enfatizó que busca una relación de las llamadas “a la antigua”, basada en valores tradicionales y respeto mutuo.

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Durante su testimonio, la presentadora colombiana cuestionó las actitudes de quienes buscan relaciones con beneficios pero sin un compromiso real.

Cediel aseguró que prefiere la soledad antes que involucrarse con personas que no comparten su visión afectiva. “Mejor estar uno solito, tranquilo, cuidando su paz y su aura”, señaló la conductora, quien también advirtió sobre los riesgos de los llamados “depredadores emocionales” y “depredadores sexuales”.

Para Cediel, la autenticidad y la responsabilidad emocional son elementos indispensables en cualquier pareja.

La presentadora Jesica Cediel explicó por qué prefiere estar sola - crédito @jessicacedielnet/Instagram

La modelo también hizo referencia a la importancia de aprender a estar solo y disfrutar la soltería. Según explicó, ese proceso permite desarrollar autoconsciencia y establecer límites claros en las relaciones afectivas.

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“Uno aprende a amar su soledad, a disfrutar esa compañía con uno mismo y en ese proceso te vuelves mucho más consciente, más exigente, ya sabes lo que quieres, lo que no quieres y es un espacio muy bonito de la vida”, afirmó Cediel.

La presentadora destacó que, aunque aparecen pretendientes con frecuencia, prefiere esperar hasta encontrar a una persona que comparta su deseo de construir un proyecto de vida conjunto.

Para la presentadora, ese ideal implica compromiso genuino y disposición para enfrentar desafíos en pareja. “Queremos estar juntos”, sostuvo, refiriéndose a la importancia de una decisión consciente por parte de ambos integrantes de la pareja.

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En el video, Cediel indicó que, en muchas ocasiones, las relaciones no prosperan porque simplemente no es el momento adecuado o la persona correcta. Bajo esa perspectiva, señaló que confía en que las cosas suceden cuando deben ocurrir y que no fuerza situaciones ajenas a su voluntad.

Jesica Cediel y su postura sobre el amor: busca compromiso y autenticidad -crédito @jessicacedielnet/Instagram

“Dios tiene un plan perfecto para la vida y todo llega en el momento en que él quiere que llegue para nosotros”, sostuvo la presentadora, reforzando su confianza en que el destino se encargará de poner en su camino a la persona indicada.

La presentadora agradeció los mensajes de apoyo y reiteró su compromiso con una vida emocional plena y auténtica. La postura asumida por Cediel reforzó el mensaje de autocuidado y valoración personal dentro del contexto actual de las relaciones humanas.

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La modelo, cuyo testimonio circuló ampliamente en redes sociales, remarcó la necesidad de priorizar la calidad emocional sobre la cantidad de experiencias amorosas. Su mensaje invitó a la reflexión sobre las expectativas y los límites en la construcción de vínculos íntimos.

Cediel sostuvo que no se trata de juzgar a quienes eligen estilos diferentes, sino de ser coherente con sus propios principios y necesidades emocionales. “Prefiero estar sola que mal acompañada”, concluyó, dejando claro que su decisión responde a una búsqueda personal de bienestar y armonía.