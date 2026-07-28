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Kany García se tatuó el nombre de Juanpis González al visitarlo en su popular ‘show’

La artista se comprometió a tatuarse el nombre de Bogotá si llena el estadio Nemesio Camacho El Campín

La cantautora Kany García confirmó que se tatuó el nombre de Juanpis tras su participación en 'The Juanpis Live Show' - crédito Kany García / Instagram

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El paso de Kany García por The Juanpis Live Show de Juanpis González, interpretado por Alejandro Riaño, no pasó desapercibido, pues los famosos no solo tuvieron una conversación muy interesante, sino que dieron un paso que demostró la confianza que se tienen al tatuarse mutuamente con el nombre del otro.

Al finalizar el programa, la cantautora se tatuó “Juanpis” en el antebrazo derecho durante la grabación realizada en el Teatro Juan Pablo González Pombo, ubicado en el Centro Comercial Santa Fe, mientras el presentador se tatuó “Kany García” en una de sus piernas.

Sin embargo, todo no terminó allí, debido a que la artista le hizo una promesa al famoso actor, comediante y empresario durante el episodio, que logró emocionar a sus fanáticos de la capital del país que la acompañan en cada uno de los eventos que realiza en la ciudad.

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Y es que Kany García le dijo a Juanpis que si logra llenar el estadio Nemesio Camacho El Campín en uno de sus conciertos, se tatuará la palabra “Bogotá”. Ante esta promesa, Juanpis le respondió: “Queda la deuda. Antes del Campín que se va a ser, tienes que venir al programa. Esa es la única deuda”.

Kany García y Juanpis González se tatuaron en el 'show' del famoso actor - crédito Juanpis González / Instagram
Kany García y Juanpis González se tatuaron en el 'show' del famoso actor - crédito Juanpis González / Instagram

Juanpis González convenció a Kany García de tatuarse juntos

La secuencia del tatuaje fue realizada en medio de la grabación del encuentro cuando Juanpis le propuso que los dos se marcaran con el nombre del otro: “¿Te quieres tatuar o te da miedo?”, le preguntó el conductor del show. Ella pidió precisión antes de aceptar: “¿Qué me vas a tatuar?”. El acuerdo quedó planteado por el personaje: “Yo me hago ‘Kany’ y tú te tatúas ‘Juanpis’”.

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El actor pidió que la tatuadora saliera de la parte de atrás del escenario y al verla, la famosa cantante confirmó su disposición: “Tú ponme lo que tú quieras. Aquí tengo espacio, aquí. En serio, dale”. La conversación terminó en una negociación mínima sobre el diseño, hasta que ella lo validó: “Está bien, dale”, dijo mientras el público gritaba su nombre.

Después de finalizada la grabación, tanto la cantante como la cuenta del personaje de Alejandro Riaño subieron historias en Instagram para mostrarle a su público que los tatuajes fueron reales, teniendo en cuenta que recibieron una gran cantidad de mensajes en las que los fanáticos expresaban que no creían que fuera cierto.

Los dos demostraron que se trataban de tatuajes y el actor no dudó en recordar en el programa que ya tiene en su piel los nombres de Grupo Firme y Mau y Ricky, que también fueron entrevistados en su programa.

El presentador Juanpis González, interpretado por Alejandro Riaño, recibió a la cantante Kany García en su programa y se realizó un tatuaje con su nombre - crédito Juanpis González / Instagram

El exitoso paso de Kany García por Colombia

El paso de la famosa por el programa hizo parte de su agenda por Colombia, pues cabe recordar que el sábado 25 de julio, García presentó su gira Puerta Abierta en Cartagena, en un concierto que duró más de 2 horas en la Plaza de Toros, donde sostuvo una puesta en escena íntima con músicos en vivo y un repertorio basado en los principales éxitos de su carrera.

En medio del show, la cantante se refirió a su vínculo con el público local al sentirse tan querida por ellos: “Cartagena, puedes hacer conmigo lo que quieras. Es un público especial”.

La artista se destaca en cada uno de los escenarios que se presenta - crédito Europa Press
La artista se destaca en cada uno de los escenarios que se presenta - crédito Europa Press

Cabe mencionar que el tour de la artista tomó el nombre del álbum Puerta Abierta (2026), lanzado en abril de 2026 en medio del mejor punto de su carrera.

Y es que la trayectoria de Kany García la ha llevado a tener siete Latin Grammy y, además de componer su propio material, escribir canciones para artistas de la talla de Tego Calderón, Jennifer López y Chayanne.

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