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Gobierno congela licitación de ciberseguridad por denuncia de pacto entre empresas

Colombia Compra Eficiente suspendió por 30 días un proceso de $300.000 millones, mientras la Procuraduría revisa posibles riesgos

Persona con capucha sentada de espaldas frente a múltiples monitores. Las pantallas muestran código, inicio de sesión de Microsoft 365, alerta de phishing y alerta cibernética del FBI.
Colombia Compra Eficiente suspendió por 30 días un proceso de $300.000 millones, mientras la Procuraduría revisa posibles riesgos - VisualesIA ScribNews
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Colombia Compra Eficiente suspendió por 30 días la licitación con la que buscaba seleccionar proveedores de bienes y servicios de ciberseguridad para entidades estatales, luego de que llegara una denuncia sobre un presunto pacto ilegal entre empresas para alterar el desarrollo del proceso.

La decisión se produjo una semana después de que la entidad rechazara señalamientos sobre posibles irregularidades en la contratación. Según la información conocida por El Tiempo, al despacho del director de la Agencia, Cristóbal Padilla Tejeda, llegó el 20 de julio una denuncia que advertía sobre una supuesta coordinación entre tres proveedores para afectar la selección.

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El proceso tiene un valor proyectado de 300.000 millones de pesos y busca definir las condiciones bajo las cuales las entidades públicas podrán contratar servicios de ciberseguridad mediante un Acuerdo Marco de Precios. La vigencia prevista del acuerdo sería de dos años.

Desde abril de 2025, Cristóbal Padilla Tejeda es el director de Colombia Compra Eficiente - crédito Colombia Compra Eficiente
Desde abril de 2025, Cristóbal Padilla Tejeda es el director de Colombia Compra Eficiente - crédito Colombia Compra Eficiente

La suspensión ocurre, además, después de que la Procuraduría General de la Nación pusiera la lupa sobre el proceso. El 21 de julio, la Procuraduría Delegada Preventiva y de Control de Gestión para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública inició una actuación preventiva y pidió información sobre aspectos técnicos, jurídicos, económicos y de estructuración de la licitación.

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Denuncia habla de presunto bloqueo a la pluralidad

La denuncia recibida por Colombia Compra Eficiente señala un supuesto intento de sabotear el proceso, bloquear la pluralidad de oferentes y presionar indebidamente a funcionarios de la entidad mediante falsas acusaciones. El documento, conocido por El Tiempo, habría incluido cadenas de correos electrónicos y otros elementos documentales con los que se pidió la intervención de las autoridades competentes.

Según esa denuncia, tres empresarios habrían coordinado actuaciones para cuestionar el proceso y organizar intervenciones durante las audiencias realizadas los días 15 y 16 de julio. El señalamiento apunta a que esas participaciones no habrían tenido un propósito técnico, sino una intención de frenar el avance de la licitación.

El documento sostiene que el objetivo de esas intervenciones, presuntamente, “no fue el aporte técnico constructivo, sino paralizar el desarrollo de las audiencias de riesgo, sembrar mantos de duda sobre la idoneidad de la entidad y acusar falsamente a los funcionarios de Colombia Compra Eficiente de colusión y corrupción”.

La denuncia también advierte que quienes estarían detrás de esa estrategia serían los mismos empresarios señalados. Por ahora, se trata de hechos que deberán ser verificados por las autoridades y por la propia entidad contratante, por lo que no existe una conclusión definitiva sobre responsabilidades.

Colombia Compra revisará miles de observaciones

Colombia Compra Eficiente explicó que durante el desarrollo del proceso fueron presentadas 5.652 observaciones de carácter técnico, jurídico y financiero a través de SECOP II. Ese volumen de comentarios fue uno de los argumentos centrales para justificar la suspensión temporal de la licitación.

Colombia Compra Eficiente reportó que la plataforma SECOP II estuvo fuera de servicio durante 34 horas producto de un ataque cibernético (Archivo)
SECOP II (Archivo)

Atendiendo el volumen, complejidad, diversidad y alcance técnico, jurídico y financiero de las observaciones, es clara la necesidad de efectuar un proceso de análisis integral”, señaló la resolución de la entidad.

El objetivo de esa revisión será determinar si las condiciones del proceso requieren ajustes para garantizar la pluralidad de oferentes, la libre competencia, la igualdad entre los participantes y la selección objetiva.

La suspensión también llega en medio del empalme del presidente electo Abelardo de la Espriella, lo que aumenta la atención política sobre los procesos de contratación que quedan abiertos en la recta final del gobierno de Gustavo Petro.

El eventual acuerdo marco de ciberseguridad hace parte de una agenda de contratación sensible por su monto y por el tipo de servicios que compromete. Si avanza, definirá las reglas para que entidades del Estado adquieran soluciones de protección digital durante los próximos dos años.

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