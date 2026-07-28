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‘Yo me llamo 2026′, siga EN VIVO el quinto capitulo hoy 27 de julio: Amparo Grisales no será fácil de convencer

Los jurados son el doble de exigentes y son pocos los participantes que logran las estrellas verdes

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Algunos artistas dejarán con la boca abierta a los jurados - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión
Algunos artistas dejarán con la boca abierta a los jurados - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión

El 27 de julio de 2026 se emitió un nuevo capítulo de Yo me llamo, el concurso de talento que continúa consolidando a su audiencia y conquistando a nuevo público con la cantidad de personalidades que se parecen a sus artistas favoritos y otros que le dan el toque de humor a la noche.

Sin embargo, con el pasar de los días se vuelve aún más complicado convencer a los jurados: Amparo Grisales, César Escola, Elder Dayán y Aurelio Cheveroni, que no deja de hacer sus apuntes característicos que lo convierten en tendencia en las redes sociales cada noche de emisión.

01:37 hsHoy

Amparo Grisales y César Escola consideraron que al imitador le faltó mucho para parecerse a Feid, por lo que no pudo avanzar en la competencia.

La pinta convenció, aunque puso a todos a dudar - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión
La pinta convenció, aunque puso a todos a dudar - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión
01:34 hsHoy

Rocío Dúrcal salió con un outfit que emocionó y pese a que tiene un gran talento para el canto aún le falta para parecerse a la artista, así que no avanzó.

La artista hizo cantar a Aurelio - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión
La artista hizo cantar a Aurelio - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión
01:27 hsHoy

Shakira generó algunas dudas, aunque en medio de su presentación hizo aullar al lobo. César le dio su voto de confianza, pero Amparo consideró que no se le entendía bien lo que cantaba al inicio; sin embargo, luego cedió y la dejó avanzar, al igual que Elder Dayán y Aurelio, que le pidieron seguir estudiando.

La artista puso a los jurados a analizar - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión
La artista puso a los jurados a analizar - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión
01:22 hsHoy

Raphael salió al escenario y su canto causó risas entre los jurados que le agradecieron por intentarlo, pero no lo dejaron avanzar a la siguiente ronda, lo que demuestra que están más exigentes que nunca.

Raphael no se llevó ninguna estrella verde - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión
Raphael no se llevó ninguna estrella verde - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión
01:13 hsHoy

Paola Jara convenció con su aspecto, aunque le faltó el desgarro de la voz de la artista original, así que inicialmente Amparo Grisales y Elder Dayán le dijeron: “No te llamas”. Al contrario, César Escola y Aurelio pidieron darle otra oportunidad y la joven logró avanzar al cantar acapela.

La joven hizo dudar a los jurados - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión
La joven hizo dudar a los jurados - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión
01:12 hsHoy

La tercera oportunidad fue para Espinosa Paz que salió al escenario con toda la actitud, pero eso no fue suficiente, pues le faltaba la voz ronca característica del original.

La voz no convenció a los jurados - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión
La voz no convenció a los jurados - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión
01:10 hsHoy

El segundo en salir al escenario fue Diomedes Díaz, un personaje amado por los seguidores del vallenato, aunque no logró convencer a Elder Dayán, hijo del artista, y todos los jurados le pidieron parar porque no los convenció.

El participante no le respondió a los jurados ninguna de sus dudas - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión
El participante no le respondió a los jurados ninguna de sus dudas - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión
01:00 hsHoy

Luis Fonsi salió a la tarima con Despacito y puso a bailar a los jurados, al igual que a las presentadoras Melina Ramírez y Laura Acuña. Tras la presentación, los jueces aprobaron que el participante avanzara a la siguiente ronda, pues aunque faltan cumplir algunos detalles por pulir es muy similar al original.

Su pinta convenció desde el inicio - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión
Su pinta convenció desde el inicio - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión

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