‘Yo me llamo 2026′, siga EN VIVO el quinto capitulo hoy 27 de julio: Amparo Grisales no será fácil de convencer

Algunos artistas dejarán con la boca abierta a los jurados - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión

El 27 de julio de 2026 se emitió un nuevo capítulo de Yo me llamo, el concurso de talento que continúa consolidando a su audiencia y conquistando a nuevo público con la cantidad de personalidades que se parecen a sus artistas favoritos y otros que le dan el toque de humor a la noche.

Sin embargo, con el pasar de los días se vuelve aún más complicado convencer a los jurados: Amparo Grisales, César Escola, Elder Dayán y Aurelio Cheveroni, que no deja de hacer sus apuntes característicos que lo convierten en tendencia en las redes sociales cada noche de emisión.