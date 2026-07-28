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“Ella es más poderosa que yo”: la frase que Armando Benedetti le ‘soltó’ a Jennifer Pedraza sobre Juliana Guerrero

La senadora aseguró que recibió una llamada del ministro del Interior en la que, según su relato, el alto funcionario se ‘lavó las manos’ sobre quien habría sido su pupila

La senadora Jennifer Pedraza reveló que por tercera vez radica una denuncia ante la Fiscalía contra Juliana Guerrero - crédito @JenniferPedraz/X
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La senadora Jennifer Pedraza, de Dignidad y Compromiso, reveló que el ministro del Interior, Armando Benedetti, la contactó telefónicamente para asegurar que Juliana Guerrero, la joven señalada por presunto tráfico de influencias, cuenta con más poder político que él dentro del Gobierno nacional de Gustavo Petro.

Las declaraciones de la congresista se dieron en una entrevista con el medio digital Tercer Canal, en la que expuso los detalles de una llamada que recibió por parte del funcionario tras haberlos vinculado públicamente, y es que la revelación coincide con las denuncias sobre la presunta injerencia de personas externas en la toma de decisiones administrativas en varias entidades del Estado.

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“Me llama Benedetti, que nunca en la vida, yo no tenía su número, para decirme: ‘Yo no tengo nada que ver con Juliana Guerrero; ella es más poderosa que yo’. Y ya, me colgó”, afirmó la senadora Jennifer Pedraza durante la entrevista.

- crédito @soy_juliana_g/Instagram
Pedraza reveló que Benedetti la contactó después de que ella hiciera señalamientos públicos sobre la influencia de Juliana Guerrero en decisiones administrativas - crédito @soy_juliana_g/Instagram

Este aspecto cobra relevancia porque Juliana Guerrero ganó visibilidad dentro del Gobierno tras llegar a la Casa de Nariño de la mano de Armando Benedetti, cuando se desempeñó como su jefa de despacho en el Ministerio del Interior. Sin embargo, los cuestionamientos en torno a ella y el distanciamiento que aparentemente existe entre ambos han generado nuevas preguntas sobre su papel dentro del Ejecutivo.

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Las críticas de Pedraza sobre las hermanas Guerrero

Según la congresista, las hermanas Guerrero, Juliana y Verónica, habrían intervenido directamente en las decisiones operativas y presupuestales de entidades oficiales como el Ministerio de la Igualdad, generando roces con altos funcionarios de la administración central.

“Ella entraba a los ministerios como si fuese delegada directamente del presidente. El mismo presidente en sus redes sociales estaba blindándola, respaldándola, refiriéndose a ella como un ejemplo para toda la juventud”, sostuvo Pedraza sobre la presencia de la joven en la Casa de Nariño.

- crédito @soy_juliana_g/Instagram
Según Pedraza, Juliana Guerrero habría ingresado a ministerios con una influencia que, en su concepto, superaba las funciones de un cargo formal dentro del Estado - crédito @soy_juliana_g/Instagram

Jennifer Pedraza señaló que existen registros visuales y sonoros sobre el ingreso de las hermanas Guerrero a las dependencias públicas, donde presuntamente daban instrucciones al personal sobre la contratación y ejecución de recursos: “Hay grabaciones que lo prueban, fotos que prueban cómo entraban las hermanas Guerrero al Ministerio de la Igualdad a tratar horrible a todos los trabajadores y a decidir qué se ejecutaba y qué no”.

Pedraza indicó que las fricciones generadas por la presencia de Guerrero abarcaron a la propia Vicepresidencia de la República durante la estructuración de la cartera de la Igualdad: “Hubo tensiones con la misma vicepresidenta Francia Márquez y Juliana Guerrero, en las que el presidente decidió ponerse del lado de Juliana”.

La nueva denuncia que Jennifer Pedraza presentó en contra de Juliana Guerrero

Y es que a raíz de los informes publicados por medios de comunicación y las declaraciones de Angie Rodríguez, directora del Fondo Adaptación, la congresista acudió a las dependencias judiciales para solicitar la apertura de investigaciones penales.

Jennifer Pedraza
La denuncia presentada por Jennifer Pedraza incluye señalamientos por presunto tráfico de influencias, cohecho y posible enriquecimiento ilícito - crédito Prensa Jennifer Pedraza

Según Rodríguez, Guerrero habría tenido participación en decisiones administrativas y de manejo de personal en diferentes entidades públicas, pese a no contar con un cargo directivo dentro de la estructura estatal. La funcionaria aseguró que habría intervenido en procesos relacionados con nombramientos, contrataciones y decisiones internas.

Frente a este escándalo, Jennifer Pedraza compartió en un video en sus redes sociales: “Iniciamos un proceso en la Fiscalía para que la justicia investigue por los presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho, posible enriquecimiento ilícito, entre otras conductas punibles”.

A la denuncia que interpuso Pedraza contra Juliana Guerrero, se suman otros procesos en curso ante los estrados judiciales. La senadora recordó que la Fiscalía fijó para el 5 de agosto la audiencia de acusación formal por la presunta falsedad en los títulos académicos presentados por la investigada.

El fiscal 11 especializado, David Ernesto Vega Rincón, es investigado por presunto abandono de procesos clave - crédito Colprensa
Tras las denuncias de Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre y del Fondo Adaptación, Pedraza acudió ante la Fiscalía para solicitar investigaciones - crédito Colprensa

“Ya una vez demostramos que los títulos de Juliana Guerrero eran falsos y el 5 de agosto habrá audiencia de acusación por estos delitos”, confirmó la legisladora al referirse a los expedientes vigentes en los entes de control.

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Jennifer PedrazaJuliana GuerreroArmando BenedettiPoder en la Casa de NariñoColombia-Noticias

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