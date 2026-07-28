Padres de María Camila Potosí claman para que les regresen a su nieta: “Tengo fe de que la bebé está viva”

Entre lágrimas, los padres de María Camila Potosí relatan la impotencia y el dolor que sienten tras el crimen que le arrebató la vida a su hija embarazada - crédito @masalladelsilenciopodcast/Instagram

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Los padres de María Camila Potosí Gómez, la joven de 21 años que fue encontrada muerta en Cali después de permanecer desaparecida desde el 16 de julio de 2026, hablaron por primera vez en una entrevista con el periodista Rafa Poveda, en el pódcast Más allá del silencio, sobre las circunstancias que rodearon la muerte de su hija y la búsqueda de la bebé, que continúa desaparecida.

La joven, que tenía ocho meses de embarazo y esperaba a su primera hija, fue hallada en las orillas del río Meléndez, en zona rural del corregimiento de La Buitrera. De acuerdo con la información entregada por Medicina Legal, el cuerpo fue encontrado sin la bebé en su vientre, una situación que llevó a las autoridades a abrir una investigación para establecer qué ocurrió y ubicar a la recién nacida.

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Desde entonces, la Fiscalía General de la Nación y los organismos de investigación trabajan para reconstruir los últimos momentos de María Camila Potosí y determinar quiénes estarían relacionados con el caso.

Papás de María Camila Potosí piden justicia por la muerte de su hija y que les ayuden a encontrar a su nieta - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Una de las personas vinculadas a la investigación es Juliet Angulo, que, según los registros de las cámaras de seguridad, fue la última persona que estuvo con María Camila antes de su desaparición. En las imágenes, las autoridades identificaron a ambas movilizándose en una motocicleta; de allí parte todo el caso que conmocionó al país.

Papás de la joven contaron los detalles del crimen contra María Camila

Durante la entrevista, Alexander Potosí, padre de María Camila, aseguró que las dudas sobre la versión entregada por Angulo surgieron por diferencias entre su relato y las imágenes obtenidas por las autoridades.

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Según explicó, la mujer habría dicho a la familia que dejó a María Camila en un centro asistencial del sector de Meléndez a las 4:02 p. m., pero las cámaras de seguridad mostrarían otro recorrido realizado varios minutos después, lo que los hace sospechar más de ella.

“Estamos seguros por las inconsistencias que ella habla. Más que todo, a los familiares de mi hija les dice que la dejó en el puesto de salud. Las versiones de las cámaras dan un tiempo de un lapso de más o menos 13, 15 minutos en otra parte (...) Le dijimos que por qué, si estaba diciendo que la había dejado en el puesto de salud a las cuatro de la tarde, cuatro y dos minutos, por qué los videos de las cámaras de la parte de arriba mostraban tal hora. Mire, usted, está mintiendo. Ella sabe todo, realmente lo que pasó con mi hija”, relató el padre de la joven.

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La familia de María Camila Potosí mantiene la búsqueda de Alahia, la bebé que esperaba la joven y cuya ubicación continúa siendo investigada por las autoridades - crédito Más allá del silencio/YouTube

Alexander aseguró que la confrontación ocurrió en la estación de Policía de Meléndez, un día después de la desaparición. Allí, según contó, la familia buscaba respuestas mientras continuaba la búsqueda en hospitales, clínicas y diferentes zonas de Cali.

“Nerviosa, muy nerviosa. Esa mujer estaba nerviosa. Yo creo que los mismos nervios la llevaban a decir mentiras, inconsistencias en tiempos, en horas. No concuerdan los tiempos de lo que dijo primero y después dijo otra cosa”, dijo en el pódcast.

La búsqueda terminó el 19 de julio, cuando las autoridades encontraron un cuerpo en las inmediaciones del río Meléndez. Alexander recordó que llegó hasta el lugar acompañado de familiares y que en ese momento reconoció a su hija por algunas características físicas.

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“Yo no pensé en nada en ese momento. Yo lo que hice fue tirarme al río. Desafortunadamente, cuando llego cerca, los de CTI me gritaban: ‘No me la vaya a tocar’. Me acerqué lo más que pude y ya vi el vestido. Le vi la carita, le vi el tatuaje que tenía en el antebrazo. Yo cómo no iba a reconocer a mi hija”, relató Alexander Potosí.

El hombre también contó durante el pódcast: “A mí me sacaron para un lado. Las personas que estaban ahí me ayudaron porque yo realmente ya el cuerpo no me daba para más. Ahí ya procedieron a tomar las fotos, a hacer videos y el CTI procedió a hacer todo allá en el río”.

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El padre de María Camila contó que reconoció a su hija por detalles como su ropa y un tatuaje que tenía en el antebrazo - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE @laclaurubiano/X

Como si fuera poco el dolor por la pérdida de María Camila, sus padres se desmoronaron cuando se enteraron de que el cuerpo de la joven fue hallado sin su bebé. La familia ahora afronta el nuevo rumbo de las investigaciones y espera encontrar a su nieta.

La familia espera encontrar a su nieta; tienen la esperanza de que se encuentre con vida

Alba Gómez, madre de la joven, explicó que esa revelación abrió una nueva esperanza para encontrar a Alahia, el nombre que ya le habían escogido a la bebé: “En la Fiscalía dijeron que no tenía al bebé en el vientre. Esa noticia me llenó de esperanza, que la bebé está viva, que puede estar viva y la voy a encontrar. Esa esperanza que tengo aquí en el corazón, tengo la fe y mucha fe de que está viva”.

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Los padres de María Camila también señalaron que consideran que el hecho pudo haber requerido la participación de más personas. Alexander explicó que, por la manera en la que fue encontrada su hija, cree que una sola persona no habría podido actuar sin ayuda.

“Esa persona no actuó sola. Se lo digo porque mi hija María Camila era una niña muy femenina, pero era muy centrada en lo suyo. Eso es ilógico. Esa persona tuvo que haber actuado con alguien más, porque como encontraron el cuerpecito de ella, no es para una sola persona haber hecho eso”, sostuvo el padre de la joven.

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Mamá de María Camila Potosí reveló la ilusión que había en el hogar por la llegada de Alahia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Durante la conversación, Alba recordó a su hija como una joven cercana a su familia, con planes para la llegada de su bebé y con una relación especial con quienes la rodeaban. También explicó que María Camila esperaba compartir con su hija momentos importantes e incluso hablaba con ilusión sobre su embarazo.

“Ella me mandaba videos en los que se tocaba el vientre y la bebé empezaba a saltar. Me decía: ‘Mami, estoy trabajando’, y yo le decía: ‘¿Y Alahia también?’. Me decía: ‘Sí, pero mírele el trabajo de ella’. Ella estaba muy feliz, estaba muy ilusionada con la bebé, todos”, recordó la mamá de la joven.

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