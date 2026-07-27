Carlos Bacca está a un paso de convertirse en nuevo jugador del Deportivo Cali

Carlos Bacca marcó 49 goles en total durante su etapa en el Sevilla FC, entre 2013 y 2015, y ahora llegará al Deportivo Cali - crédito @sevillafc/Instagram

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Carlos Bacca está cerca de ser nuevo jugador del Deportivo Cali. Luego de finalizar su segundo ciclo con Junior de Barranquilla, el delantero de 39 años llegó a un principio de acuerdo con el equipo que dirigie Rafael Dudamel y de superar los exámenes médicos y completar la documentación pendiente, se convertirá en nuevo jugador del conjunto vallecaucano para lo que resta de la temporada 2026-II de la Liga BetPlay.

Deportivo Cali confirmó el avance de la negociación a través de un comunicado oficial, en el que informó que existe un acuerdo inicial con el experimentado atacante. Sin embargo, la institución aclaró que el fichaje todavía no está cerrado, ya que resta cumplir con varios requisitos antes de oficializar la contratación.

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“La incorporación del jugador estará sujeta a la superación de los exámenes médicos, la firma de la documentación correspondiente y al cumplimiento de los demás trámites administrativos requeridos para oficializar su contratación”, señaló el club en su comunicado.

Este fue el anuncio oficial del Deportivo Cali sobre la llegada de Carlos Bacca - crédito @deportivocalicp/X

Carlos Bacca ya no firmará con el Cúcuta Deportivo

Durante las últimas semanas, el nombre de Bacca había sido relacionado con Cúcuta Deportivo, equipo que aparecía como el principal candidato para quedarse con los servicios del goleador. No obstante, fue el Deportivo Cali el que logró avanzar primero en las negociaciones y dejó encaminada la llegada del atacante como agente libre tras su salida del Junior.

El último partido oficial de Carlos Bacca con el conjunto barranquillero se disputó el 13 de mayo de 2026. En aquel compromiso ingresó desde el banco de suplentes y apenas estuvo 13 minutos en el terreno de juego. Durante el semestre anterior participó en ocho encuentros oficiales, en los que registró dos goles y una asistencia antes de finalizar su vínculo con el club rojiblanco.

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Carlos Bacca se va del Junior de Barranquilla como uno de los ídolos del equipo, y bicampeón del fútbol profesional colombiano en el último año - crédito Junior de Barranquilla

Estadísticas de Carlos Bacca en su segunda etapa con el Junior

Bacca regresó a Junior en 2022 después de una destacada trayectoria en Europa. Durante este segundo ciclo permaneció cuatro temporadas en la institución barranquillera y consiguió tres títulos, consolidándose nuevamente como uno de los referentes del equipo y ampliando su legado con la camiseta rojiblanca.

Antes de ese regreso, el atacante construyó una carrera internacional que lo llevó por algunas de las ligas más importantes del continente europeo. Militó en Brujas de Bélgica, donde fue máximo goleador del campeonato; posteriormente pasó al Sevilla de España, club con el que conquistó dos títulos de la UEFA Europa League. Más adelante vistió las camisetas del AC Milan en Italia, Villarreal y Granada en España, acumulando experiencia en las principales competencias del continente.

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Carlos Bacca es el tercer colombiano con más goles en toda la historia del fútbol internacional, con 35 anotaciones - crédito Junior FC

La trayectoria de Carlos Bacca

Debutó profesionalmente en 2009, luego de formarse en Barranquilla F.C. y de tener un paso por Minerven de Venezuela. Desde entonces empezó a construir una carrera marcada por los goles, convirtiéndose rápidamente en una de las principales figuras del conjunto barranquillero.

Las cifras respaldan la dimensión de su trayectoria. Carlos Bacca supera los 800 partidos oficiales como profesional y acumula más de 300 goles en competencias oficiales, registros que lo ubican entre los delanteros colombianos más exitosos de los últimos tiempos. Además, con la Selección Colombia disputó 52 partidos y convirtió 16 anotaciones.

En su palmarés aparecen dos títulos de la UEFA Europa League con Sevilla, una Europa League con Villarreal, una Supercopa de Italia con AC Milan y cuatro campeonatos de la Liga colombiana con Junior, además de diferentes reconocimientos individuales como máximo goleador de la Liga de Bélgica y varios Botines de Oro en el fútbol colombiano.

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Por el momento, todas las partes mantienen la cautela. Aunque el principio de acuerdo ya fue anunciado públicamente, el negocio solo quedará completamente cerrado cuando el delantero apruebe las evaluaciones médicas, firme el contrato y finalicen los trámites administrativos correspondientes.