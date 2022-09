Jhonny Rivera ofrecerá un concierto en cárcel de Valledupar: “Va a ser una experiencia increíble”

Jhonny Rivera, cantante de música popular. Foto: Colprensa

Como figura pública, Jhonny Rivera mantiene en constante conexión con sus fanáticos por medio de las redes sociales. Prácticamente el cantante de música popular se hace presente diariamente por medio de estas plataformas, sin embargo, durante los últimos días se había ausentado brevemente. De este modo, desde sus Historias de Instagram empezó por explicar superficialmente los motivos al respecto.

“Bueno mi gente, ando un poquito perdido por varias cosas: Primero por un tema familiar que me achanta mucho y otro por estos morados que nada que se van, pero yo soy culpable porque voy al gimnasio, troto, se vuelven y se revientan los vasos sanguíneos y vuelve y sale el morado. Ya estaba súper bien ayer, pero jugué fútbol, estoy en un reto y tengo que cumplir”.

Respecto del primer punto, el intérprete de ‘Cómo le explico’ no amplió la información sobre el problema familiar por el que está atravesando. En cuanto a los morados en sus ojos, es por cuenta de una reciente cirugía estética que se realizó. Por otro lado, pese a lo “achantado” que se siente y los morados de su rostro que no terminan de desaparecer, Jhonny Rivera continúa firme con sus labores musicales, por ejemplo, este miércoles 28 de septiembre cantará en una cárcel de alta seguridad en Valledupar.

Fue así como prosiguió en sus InstaStories: “Les quería contar que cada año voy a muchas cárceles del país, más o menos a cinco cárceles y en cada cárcel se canta más o menos en cinco patios, o sea, son como 25 conciertos que donamos cada año, pero nunca se me ha dado la oportunidad de ir a la cárcel de Valledupar y voy para allá. Eso va a ser una experiencia increíble, es una de las cárceles más fuertes”.

Posteriormente, en la mañana de este miércoles el cantante de música popular se mostró desde el Aeropuerto El Dorado, en Bogotá, ya listo para dirigirse a Valledupar: “Les esteré contando, no sé si nos dejen hacer algunas tomas porque allá hay gente de condenas muy altas. No sé cómo manejen el tema”, comentó.

¿Para qué fue la cirugía que Jhonny Rivera se realizó en los ojos?:

El pasado domingo 4 de septiembre el cantante de música popular le comunicó a sus fanáticos en Instagram que se operaría a las siete de la mañana del lunes 5 de septiembre, admitió sentirse “nervioso”, además de resaltar que no se mostraría en las redes sociales hasta que estuviera recuperado, al menos un poco.

Fue así como desde sus Historias de Instagram expresó, entre otras cosas: “Ando por Bogotá preparándome para la cirugía que voy a tener. Los que no saben, me van a operar de los ojos, me van a quitar estas bolsitas. Bueno, siempre estoy un poquito nervioso, es normal porque me voy a poner morado, me voy a hinchar y me les voy a perder unos días, físicamente, porque yo creo que sí les voy a hablar o bueno, todo depende”.

Después de practicada la operación, no pasó mucho tiempo para que el cantante pereirano se dejara ver en su cuenta de Instagram y especificara que el procedimiento realizado lleva por nombre blefaroplastia, para rejuvenecer los párpados.

