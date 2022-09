Marcela Reyes aclaró si continúa siendo amiga de Yina Calderón

Marcela Reyes, DJ colombiana. Foto: Instagram @marcelareyes

Aunque Marcela Reyes y Yina Calderón son dos de las figuras de las redes sociales que más polémica generan, entre ellas existe una buena relación. De hecho, durante los recientes días la DJ -oriunda de Armenia- habló sobre si su amistad con con la ‘Exprotagonista de Nuestra Tele’ seguía en pie o no.

Entonces, Reyes puso el tema sobre la mesa cuando uno de sus tantos seguidores la quiso interrogar, por medio de Instagram, sobre: “¿Sigues siendo amiga de Yina?”; enseguida la también empresaria dio cuenta de que todo estaba bien con la huilense, incluso, ese mismo día habían tenido una extensa conversación por teléfono.

“Claro que sí, de hecho, hoy hablamos, hoy nos hablamos por teléfono, duramos un rato como decimos todos: chupando galón por llamada. Y, bueno, el hecho que de que ustedes no me vean con varias personas con las cuales yo tengo relacionees cordiales, de amistad, también laborales, si no me ven con ellas no es porque ya no me hable, es porque tanto esas personas o yo mantenemos muy ocupados”, fueron sus palabras sobre el asunto.

Y ya que se sacó a relucir el tema de Yina Calderón, también hubo quien interrogara a la DJ por si “¿estuviste llamando a Yina para hablar con Epa Colombia?”, vale recordar que la relación entre las dos influenciadoras ha sido muy polémica durante el último tiempo, pues aunque en el pasado lograron llevarse bien, posteriormente las peleas empezaron a ser protagonistas entre ambas.

Ante este panorama, Marcela Reyes aparentemente intentó ser mediadora entre las dos empresarias: “Quería arreglar esa situación y por eso la empecé a llamar por videollamada. ¿Es que saben qué?, qué pereza como esa peleadera. Estoy en un momento de mi vida donde digo... hay antes que progresar, salir adelante, solucionar tantas cosas que a veces son por bobadas”.

¿Marcela Reyes planea tener hijos en un futuro cercano?:

Actualmente la DJ está casada con B King, quien se desempeña como cantante urbano. Aunque la empresaria ya es madre de Valentino, a quien concibió en una relación pasada, hasta el momento no ha tenido hijos con su actual esposo, pero ante la pregunta de un usuario respecto de si estaba en embarazo, hoy en día no lo está, pero Reyes dejó entrever que existe la posibilidad de quiera repetir la experiencia de la maternidad pronto.

“Si yo quiero otros dos bebés, pero ahorita estoy, mejor dicho, creo que en uno de los proyectos más importantes que me ha llegado a mi carrera. No les puedo contar, luego se darán cuenta y por eso no puedo, pero después de que termine este proyecto vamos viendo si sí me animo a encargar mi segundo bebé”.

Marcela Reyes mostró cuál es “la foto más hermosa” que tiene guardada en su celular:

“¿Qué quieren ver de mi tel?”, fue la pregunta que Marcela Reyes le planteó a sus seguidores desde sus Historias en Instagram en agosto pasado, de este modo, la DJ colombiana puso a disposición su celular para mostrarle a sus fanáticos lo que le solicitaran al respecto, ya fuera fotografías, videos, chats, entre otras cosas.

Entonces, un usuario le manifestó su curiosidad por saber cuál era “la foto más hermosa” que tenía guardada en su teléfono. Enseguida, Reyes la publicó y la imagen tuvo por protagonista aparentemente a su hijo Valentino, específicamente cuando estaba recién nacido. Aquí la imagen:

Marcela Reyes muestra “la foto más hermosa” que tiene guardada en su celular. Foto: Historias de Instagram @marcelareyes

