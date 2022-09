Las travesuras del hijo de Sara Uribe: le quemó un billete de 100 mil pesos a la mamá

Sara Uribe, presentadora colombiana. Foto: Instagram @sara_uribe

“Una travesura de Jacobo”, esta fue la frase, seguida por un emoticón de gesto triste, que Sara Uribe escribió en una de sus Historias de Instagram. ¿La razón? Pues bien, entre las recientes diabluras cometidas por su primogénito está el hecho de que le quemó un billete de nada más y nada menos que cien mil pesos colombianos.

Entonces, este lunes 26 de septiembre la presentadora usó sus Historias de Instagram para mostrar en primer lugar el trozo sobreviviente del billete, que tenía un extremo hecho cenizas. Posteriormente, mostró en cámara a su hijo, quien aparentemente se estaba soplando las manos. A su vez, la también empresaria musicalizó la escena con el intro de ‘Aventuras en pañales’, serie animada.

Más adelante, la paisa publicó una fotografía en la que se le veía posar con el pedazo del billete, y redactó sobre esta imagen: “Fin”. Sin embargo, Uribe no amplió la información respecto de cómo fue que su hijo cometió tal travesura, cómo logró dar con el billete y que terminara en tales condiciones.

Aquí el video de lo compartido por Sara Uribe sobre la travesura de su hijo:

<u>“</u>Poco a poco nos fuimos enamorando”, Sara Uribe recuerda los momentos difíciles después de dar a luz a Jacobo:

Jacobo, nacido en 2019, fue concebido durante la relación sentimental que Sara Uribe sostuvo con Fredy Guarín. Sin embargo, el noviazgo de la pareja desembocó en un punto final y al día de hoy la presentadora se mantiene soltera.

Ahora bien, respecto del nacimiento del único hijo que ha tenido hasta ahora, el pasado 8 de septiembre la ‘Exprotagonista de Nuestra Tele’ recordó:

“Cuando nació Jacobo no les miento: fue muy difícil para mí, la situación estaba alejada de lo que normalmente dicen en muchas partes: un idilio de amor. Fue complejo, no me acostumbré fácil a tener una personita para alimentar, vestir, etc. Me di cuenta que de un día para otro yo no era solo yo, era mi hijo. Poco a poco nos fuimos enamorando, poco a poco nos acercamos y nos complementamos; y ahí me di cuenta de que todas las mujeres tenemos nuestros tiempos sin sentirnos culpables. Todas las historias son diferentes y esta fue la mía”.

La respuesta de Sara Uribe a fuerte insulto que recibió en redes sociales:

Ser una figura pública y estar expuesto a las redes sociales es estar vulnerable para recibir todo tipo de comentarios, tanto positivos como negativos. En el caso de Sara Uribe, son muchos los usuarios de estas plataformas que le expresan su cariño y admiración a través de respetuosos mensajes, sin embargo, también están aquellos que solo se dedican a insultar y ofender, como fue el caso más reciente.

Así las cosas, durante los recientes días a la presentadora colombiana le llegó el siguiente comentario a sus redes sociales: “Haciéndose la víctima cuando usted perfectamente sabía que estaba destruyendo un hogar. Es normal en mujerzuelas como usted. Deje de meterse con Pauleth, asiliconada”.

Sin embargo, la también empresaria lejos de borrar el comentario o simplemente bloquear a su autor, quiso responderle ampliamente. Por otro lado, es de mencionar que Pauleth Pastrana es la actual pareja sentimental de Fredy Guarín, sin olvidar que antes de Pastrana y Uribe, el futbolista estuvo casado con Andreina Fiallo; dicho matrimonio concluyó en 2017 tras rumores de inflidelidad del deportista con Sara Uribe.

La respuesta de Sara Uribe a usuario que la trató de “mujerzuela”. Foto: Instagram

