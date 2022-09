Hijo de María Fernanda Cabal aseguró que a Francia Márquez no la tienen en cuenta “ni para las fotos”

Francia Márquez. REUTERS/Luisa Gonzalez/

En la mañana de hoy, Juan José Lafaurie, hijo de la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal, escribió en su cuenta de Twitter un post en el que se refiere a la vicepresidenta Francia Márquez para usarla como excusa para seguir “lanzando dardos” al presidente Gustavo Petro y su gobierno.

En el post, Lafaurie asegura que Francia ha venido siendo excluida de la agenda del Gobierno y que está atada de manos en lo referente a su participación. Según él, no está tomando un papel activo en el círculo del presidente.

“A Francia Márquez la han excluido de todo. No la tienen en cuenta ni para las fotos. Lo peor es que a ella le toca defender todo ese maltrato con argumentos rebuscados porque ella ayudó a elegir este gobierno”, escribió Lafaurie.

Hijo de María Fernanda Cabal asegura que a Francia Márquez no la tienen en cuenta ni para las fotos.

La misma Francia Márquez ha salido a aclarar las razones de su ausencia en algunos de los escenarios que han convocado su presencia. Y señaló que, si bien no ha estado ella, sí lo ha hecho la primera dama, Verónica Alcocer.

La vicepresidenta señaló que ha estado presente en las regiones y territorios desarrollando su plan de trabajo y que también ha estado ocupándose de los últimos detalles para la conformación de su equipo. Aclaró que no le es posible estar viajando, debido a la agenda interna que lleva.

“Creo que he estado haciendo mi trabajo desde las regiones, he estado en diálogos con las mujeres desde las regiones y creo que esto no se ve”, explicó Francia. Y agregó: “(...) he estado haciendo mi trabajo, yo no me puedo pasar solo viajando al exterior, yo tengo que ir a los territorios. He ido al Chocó, he ido a la Costa Pacífica nariñense, he ido a la Costa caucana, he ido al norte del Cauca y por supuesto he estado organizando mi equipo, mi estrategia de gobierno para poder avanzar y cumplirle al país con los desafíos que tenemos”.

Comentario va y comentario viene respecto a las mujeres que acompañan y respaldan al presidente Gustavo Petro mientras cumple sus funciones como máximo mandatario. A su esposa, Verónica Alcocer, por ejemplo, a quien se le ha visto muy activa en la escena internacional, estuvo presente en el funeral de la reina Isabel II y en la ONU Mujeres, en Nueva York, se le criticó que su postura de primera dama no incluye ningún tipo de función oficial u obligación, como sí sucede con los presidentes y congresistas.

Según estipula la Sentencia C-089A/94 de la Corte Constitucional, “ninguna función pública se atribuye al denominado despacho de la primera dama y, como este cargo no existe, ninguna persona o funcionario puede atribuirse competencia por desempeñar a su turno otras funciones a desempeñar por empleados del Departamento Administrativo”.

Desde que llegó a la Casa de Nariño, el pasado 7 de agosto, ha asistido a varias citas en representación del país. Respecto a sus labores, si bien no tiene obligación puntual con el Estado, es su deber acompañar o respaldar a su esposo durante su periodo al frente del país, no tanto como un deber gubernamental sino como una muestra de lealtad. En últimas, son una familia.

