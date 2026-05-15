Colombia

La MOE aclaró que no participó en encuentro de Gustavo Petro con los delegados de las misiones internacionales acreditadas para las elecciones

La organización destacó que no participó en la reunión, aclaró su postura ante el debate público y reafirmó su contribución constante a la observación del proceso democrático junto con delegados extranjeros

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La MOE aclaró que no participó ni organizó la reunión del 14 de mayo en la casa de Nariño sobre las elecciones presidenciales - crédito MOE
La MOE aclaró que no participó ni organizó la reunión del 14 de mayo en la casa de Nariño sobre las elecciones presidenciales - crédito MOE

La Misión de Observación Electoral (MOE) precisó el viernes 15 de mayo que no participó, organizó ni coordinó la reunión celebrada el 14 de mayo de 2026 en la casa de Nariño entre el presidente Gustavo Petro, magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) y delegados de misiones internacionales acreditadas para las elecciones presidenciales del 31 de mayo.

Esta aclaración responde a la controversia surgida en redes sociales, en la que se debatía sobre la supuesta presencia de la MOE en el encuentro.

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En un comunicado oficial, la MOE, presidida por Alejandra Barrios, sostuvo que su ausencia en la cita no representa distanciamiento frente al proceso electoral.

La organización celebró la realización del encuentro como una señal pública de compromiso del Estado colombiano con la transparencia y la cooperación internacional en materia electoral.

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Además, la MOE subrayó que mantiene una colaboración estable desde hace 20 años con las misiones de expertos internacionales, lo que la liga a la promoción del derecho ciudadano a participar en la formación y fiscalización del poder político, conforme a su mandato institucional.

El comunicado oficial de la MOE enfatiza su ausencia en el encuentro con Gustavo Petro y magistrados del CNE - crédito @moecolombia/X
El comunicado oficial de la MOE enfatiza su ausencia en el encuentro con Gustavo Petro y magistrados del CNE - crédito @moecolombia/X

La MOE enfatizó que, pese a no haber tenido ningún rol organizativo ni de asistencia el jueves 14 de mayo, considera relevante el compromiso estatal con el monitoreo internacional de los comicios presidenciales.

En su comunicado, detalló: “Esta organización no organizó, coordinó ni participó en la reunión que se llevó a cabo en la Casa de Nariño el día 14 de mayo entre el señor presidente de la República Gustavo Petro Urrego, el ministro del Interior, Armando Benedetti, magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) y las misiones de expertos electorales internacionales acreditadas por el CNE para las elecciones a Presidencia que tendrán lugar el próximo 31 de mayo”.

Alejandra Barrios, directora de la MOE, sonríe con chaleco gris. De fondo, una persona vota en una urna transparente y la bandera de Colombia.
La MOE sostiene que la no asistencia a la reunión no implica distanciamiento del proceso electoral colombiano - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

Dicho pronunciamiento se produce tras la reunión en la casa de Nariño, en la que el propio Gustavo Petro aclaró que el encuentro fue exclusivamente con las misiones internacionales de observación, dejando de lado a la MOE y al presidente del CNE. La composición real de los asistentes al diálogo sobre la supervisión de los comicios se hizo transparente gracias a esta precisión.

Durante la cita, el ministro del Interior Armando Benedetti informó que el presidente Petro reiteró sus interrogantes respecto al software de escrutinio electoral, indicando que “el software se muestra pero no se puede auditar.

Benedetti, sin embargo, matizó que algunas de las misiones internacionales cuentan con expertos tecnológicos aptos para observar y evaluar estos sistemas: “Hay algunas de estas personas que vienen desde el punto tecnológico y podrán hacer la observación”.

En respuesta a las inquietudes del Gobierno sobre el sistema de cómputo, José Antonio de Gabriel, director adjunto de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE), defendió la robustez del proceso electoral colombiano.

En sus palabras, registradas por El Tiempo: “Respeto cualquier duda legítima. Pero nosotros, en principio, hemos puesto el asunto en otro campo, no tanto en el software, que al fin y al cabo no es más que una calculadora para sumar datos, sino en la transparencia de esos datos. Se cuentan manualmente y se escrutan en comisiones abiertas donde hay jueces. Que se pueda observar directamente cada uno de esos pasos es una verdadera garantía de transparencia del sistema colombiano, que es extraordinariamente sólido”.

"“Un candidato que forma parte de la dirección de su partido solo puede presentarse por otra colectividad si renuncia 12 meses antes", dijo Frey Muñoz, subdirector de la Misión de Observación Electoral (MOE) - crédito Colprensa
El director adjunto de la MOE-UE destaca la transparencia del sistema electoral colombiano como garantía central - crédito Colprensa

El despliegue internacional de vigilancia electoral será amplio en las próximas jornadas presidenciales. La MOE-UE inició formalmente la semana pasada el despliegue de 150 observadores en todo el territorio colombiano.

Además, el Centro Carter, organización reconocida a nivel global, anunció el 12 de mayo su participación directa en los comicios del 31 de mayo, reforzando el marco de observación y transparencia del evento electoral.

La combinación de la vigilancia exterior y la aclaración institucional de la MOE refuerzan el mensaje sobre la vigilancia plural y el esfuerzo por la validación externa del proceso de votación presidencial.

Las elecciones presidenciales en Colombia, se realizarán el domingo 31 de mayo y desde ahora tanto autoridades como organismos internacionales se preparan para garantizar la trasparencia en los comicios.

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