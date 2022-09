Balance de las marchas en contra del Gobierno: unas 70.000 personas en todo el país e intentos de infiltrar las protestas reportó la Policía

La Policía brindó un balance de las marchas del 26 de septiembre en Colombia. REUTERS/Luisa Gonzalez

Colombia vivió una nueva jornada de movilizaciones en gran parte del territorio nacional, si bien, los contrastes fueron diferentes a los antecedentes que ha tenido el país respecto a marchas, hay importantes balances realizados por las autoridades respecto a la cantidad de personas que salieron a las calles y al comportamiento que tuvieron las mismas durante todo el lunes 26 de septiembre.

Respecto a la jornada de movilizaciones de este 26S, el Brigadier General Javier Josué Martín Gámez, Jefe Nacional del servicio de Policía, destacó que en varias ciudades del país, miles de colombianos salieron a las calles y marcaron un registro de casi 70.000 personas; sin embargo, aclaró que en ciertas jurisdicciones hubo mayor afluencia de público.

“Tuvimos qué se presentaron 54 eventos a nivel nacional, dentro de esos, 29 marchas que se realizaron en las diferentes calles del país, 23 concentraciones y dos movilizaciones. Con una participación de cerca de 65.000 personas, entre 65.000 y 70.000 personas, este es el cálculo que hemos realizado de acuerdo a nuestra metodología en muchos lugares del país, avalada por los diferentes entes territoriales en 45 municipios de 23 departamentos, incluyendo Bogotá”.

Asimismo, el Brigadier General resaltó el comportamiento de los detractores del Gobierno Nacional, pues según Martín Gámez, no fue necesario realizar intervenciones por parte de las autoridades para evitar que se generara desorden público. De igual forma, fueron las principales capitales del país, las que mayor concentración de manifestantes tuvieron.

“De resaltar que, ciudades como Popayán, Bogotá, Armenia, Pamplona y Pereira se presentaron el mayor número de eventos, llámese marcha, concentración o movilización, y por supuesto ciudades como Medellín, Bogotá, Cali, Pereira fue en donde más participaron personas en estas marchas. No hubo necesidad de ningún momento de intervención de la Policía Nacional para controlar desorden público, por obvias razones, no se presentaron inconvenientes en ninguna parte de Colombia”, puntualizó.

Una de las conclusiones a las que se llegó, es que se intentó sabotear la marcha en algunas regiones, esto, tras el estudio realizado por los expertos de inteligencia institucional; no obstante, dichos intentos de sabotaje no fueron ejecutados en su totalidad. Por su parte, en el centro de la capital de la república, se presentaron algunas confrontaciones que no pasaron a mayores, según explicó Martín.

“Hay alguna intención de sabotaje, con información de inteligencia esto nunca se materializó, las personas en Bogotá especialmente pudieron realizar sus marchas sin ningún impedimento; a última hora en la Plaza de Bolívar hubo alguna de discusión entre los manifestantes, aproximadamente 200, pero no se presentaron inconvenientes allí, pero fue muy bien manejado por los gestores de paz”.

Las autoridades destacaron que en la capital de Antioquia, se registró una riña que presentó un herido de baja gravedad que no tuvo que ser remitido a ningún centro clínico, de igual forma, hubo ataques en contra de la prensa, pues los equipo periodísticos de algunos comunicadores intentaron ser dañados por la turba que caminaba por las calles.

El general Martín, expuso: “Algunos incidentes menores en Medellín, en donde un periodista instauró una queja de que le habían intentado dañar sus aparatos en donde estaba registrando la noticia, igualmente un funcionario de la alcaldía de Medellín nos comentó que había observado una riña entre dos personas, parece que hubo como una lesión menor sin necesidad de llevarlo al centro asistencial, y no se presentó más. Toda la capacidad de la Policía Nacional, estuvimos cerca de unos 30.000 policías a nivel nacional pendientes”.

