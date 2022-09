Daniel Martínez se refirió a la recuperación de Egan Bernal y anunció las carreras con las que cerrará la temporada

Daniel Martínez Ineos Grenadiers Foto: Twitter Daniel Felipe Martínez

Daniel Martínez habló de varios temas en una entrevista que concedió a la Revista Semana, allí mencionó algunos detalles de cómo fue su temporada, que le espera para el 2023 y las carreras que le quedan para cerrar el calendario 2022 con el Ineos Grenadiers. Además, comentó la gran manera en que ha podido recuperarse su compatriota Egan Bernal tras el tremendo accidente que sufrió a principio de año.

El soachuno ha sido de los ciclistas colombianos más destacados en el calendario ciclístico europeo. El campeón nacional de contrarreloj ha dejado grandes sensaciones sobre sus capacidades para liderar a uno de los mejores equipos del mundo: el Ineos Grenadiers, pues durante la temporada se mostró muy fuerte obteniendo importantes resultados para su escuadra en distintas carreras supliendo con rédito la ausencia del líder principal del equipo, Egan Bernal.

Ante eso, Martínez comentó a Semana sobre su año de competencias: “Esta temporada empezó bastante bien. Ganamos competencias, estuvimos ahí entre los cinco en el podio. Así que fue bastante buena. El objetivo principal era el Tour de Francia este año, pero llegué bien, llegué en buena condición. El ciclismo es un conjunto de muchas cosas, entre ellas también influye mucho la salud y bueno”, mientras espera poder tener una buena presentación en las carreas que le quedan, según él, el Giro del Emilia y Giro de Lombardía.

Daniel ha conseguido hacer algunos podios como pasó en la Vuelta al Algarve, en donde terminó tercero, al igual que la París Niza, mientras que en la Vuelta al País Vasco se coronó campeón y en las dos clásicas de las Ardenas, Lieja Bastoña Lieja y la Flecha Valona, consiguió estar en el top 5.

Recientemente el colombiano viene de ser tercero en el Giro della Toscana y de obtener la victoria en la Copa Sabatini en Italia, en donde también estuvo Egan Bernal ayudándole como gregario, mientras termina su proceso de rehabilitación física completa.

Ante la presencia de Bernal, Daniel no pudo ocultar su opinión frente al gran momento que resultó para él y muchos aficionados el hecho de que regresara a competencia 8 meses después de haberse afectado más de 20 huesos: “Realmente es increíble verlo que hace seis, más de seis o siete meses que tuvo el accidente, y verlo en competencia, es increíble. La cabeza de él y toda su fisiología trabajan de una forma espectacular, porque ya está viendo competencia”.

En cuanto a su permanencia con el Ineos Grenadiers, Martínez comentó que para el 2023 seguirá con el equipo, pues dijo tener contrato por un año más y por ahora no piensa en otra cosa más que lo que viene tanto en el descanso como en la preparación de las grandes competencias dando algunos visos de cuál podría ser su principal objetivo para el siguiente año: “El Tour Francia y el Giro de Italia me encantan bastante. Entonces, el Tour ya lo hice este año, así que no sé, vamos a ver si de pronto hacemos el Giro. Está por definirse y tampoco lo he pensado”.

