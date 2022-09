Cuadrado habló de los referentes de la selección Colombia: “Se olvida fácilmente lo que hicimos James, Falcao y Ospina”

Juan Guillermo Cuadrado sale en defensa de sus compañeros en la Selección Colombia, previo al amistoso contra México. Foto: IG Juan Guillermo Cuadrado

Juan Guillermo Cuadrado le hace quite a las críticas con unas declaraciones previas al encuentro contra la Selección de México este martes como parte del calendario de amistosos antes de que arranque el Mundial de Catar 2022 en noviembre. El centrocampista antioqueño no permite que hablen mal de sus compañeros más antiguos en el equipo, pues pidió que no se olviden del trabajo que han hecho con jugadores como James, Falcao y el mismo Ospina.

Ante eso manifestó en rueda de prensa que los más veteranos están para demostrarle a los más jóvenes el orgullo de portar la camiseta del equipo: “Es importante siempre, como lo hemos hablado con el profe. Los jugadores que tenemos mas experiencia y hemos tenido el privilegio de estar tanto tiempo en el equipo es importante que podamos transmitir a los muchachos más jóvenes qué significa estar en la Selección, el privilegio de ponerse esta camiseta, de entrar al terreno de juego”.

Sin embargo, recalcó que no siempre se dan los resultados esperados, pero que la mentalidad ganadora debe prevalecer en cada juego. Mientras que frente a las críticas a sus compañeros dijo que la gente suele olvidar muy pronto lo que han conseguido en diferentes momentos con la selección algunos jugadores que aún están en el equipo:

“Somos nosotros los que estamos más dolidos por no conseguir un resultado. Los más grandes somos los mas implicados. Ante las situaciones difíciles debemos sobreponernos, el avión siempre despega contra el viento y no importa lo que diga la gente sino lo fuertes que somos para ir en contra de todo lo que dicen. No debemos olvidar tantas cosas buenas. Muchas veces se olvida lo que hicimos James, Falcao, Ospina, todos los que estamos acá. Muchas veces se olvida fácilmente”.

El ‘11′ de la tricolor espera poder encontrar las mejores condiciones para aportarle al equipo su mejor juego en este amistoso, el cual resulta importante por lo que se pueda demostrar ante un rival fuerte como los ‘manitos’ quienes estarán en noviembre en el Mundial de Catar.

“Mi objetivo es entrenarme más fuerte y poner en problemas al profe, vengan los jugadores que vengan yo voy a dar el 200 por ciento, yo tengo las ganas, la fuerza y siento que puedo estar todavía”. Asimismo, resaltó el gran equipo que es México y las motivaciones para verlo como un rival de mucho peso, aún cuando de un amistoso se trata.

Finalmente se refirió al nuevo proceso que inician con el profesor Néstor Lorenzo de cara al torneo mundialista para el 2026: “Es lindo estar en una competencia del calibre del Mundial. Iniciamos un nuevo proceso con estos dos partidos. Debemos ir paso a paso, teniendo en cuenta los objetivos y acoplarnos al plan de juego que tiene el profe y a la idea que él tiene de juego”.

Cuadrado ya no mira para atrás ante el hecho de no haber podido ir a Catar con el equipo cafetero, por lo que ahora solo puede mirar hacia adelante, previendo poder cumplir el objetivo de lograr clasificar al próximo Mundial que se realizará en los tres países de Norte América: México, Estados Unidos y Canadá en el 2026.

