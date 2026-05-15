Colombia

El súper fenómeno de El Niño empezará casi seguro en junio con graves problemas para Colombia: hay un 82% de probabilidad de consolidación del evento climático

Una actualización científica presentada el viernes 15 de mayo destacó la rápida escalada del riesgo y anticipó la necesidad de acciones inmediatas para enfrentar emergencias hídricas, incendios forestales e inestabilidad en los sistemas regionales

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La probabilidad de ocurrencia del fenómeno de El Niño en Colombia subió al 82%, con posibilidades de alcanzar el 96% a finales de 2026, según el Ideam y centros internacionales - crédito Ungrd
La probabilidad de ocurrencia del fenómeno de El Niño en Colombia subió al 82%, con posibilidades de alcanzar el 96% a finales de 2026, según el Ideam y centros internacionales - crédito Ungrd

Colombia enfrentará un inminente fenómeno de El Niño que, según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), podría comenzar en junio de 2026 y alcanzar una intensidad “fuerte” o incluso “muy fuerte”, impulsando ya un deterioro acelerado de los recursos hídricos y un alza de temperaturas históricas.

La certeza científica es tal que la probabilidad de ocurrencia se incrementó abruptamente al 82%, de acuerdo con la última actualización de los centros internacionales de monitoreo informada por la ministra de Medio Ambiente, Irene Vélez.

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Esa estimación representa un salto considerable frente al 62% pronosticado apenas semanas antes por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (Noaa).

“La probabilidad de que se consolidara el Niño ahorita a mitad de año era del 62%. Hoy esa probabilidad ha subido al 82%. Eso quiere decir que es altamente probable que el Niño se anticipe”, expresó la funcionaria.

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Los modelos climáticos elevan esa probabilidad hasta el 96% para finales de 2026. Este cambio no solo anticipa la llegada del evento climático antes del calendario habitual, sino que proyecta récords de sequía y calor, en un escenario nacional que ya muestra “condiciones significativamente más cálidas de lo habitual y disminución de las precipitaciones”, según el Ideam.

Durante los primeros 13 días de mayo, varias ciudades han superado sus promedios históricos de temperatura máxima.

Valledupar registró 38,4°C (una anomalía de +4,2°C), Santa Marta alcanzó 37,2°C (+4,0°C) y San Andrés superó su récord máximo anterior, de acuerdo con el balance técnico dado a conocer por el Ideam en la misma rueda de prensa. .

El Ideam advirtió que la probabilidad del fenómeno de El Niño superará el 90 % a partir de septiembre de 2026.- crédito VisualesIA
El Niño coincidiría con la temporada de menores lluvias en Colombia, agravando la presión sobre los recursos hídricos y afectando especialmente a las regiones Caribe, Andina y Pacífica - crédito VisualesIA

Otros territorios como Barrancabermeja y Quibdó también reportaron anomalías térmicas superiores a +4°C y +3,3°C, respectivamente, hechos inéditos para mayo en la serie climatológica reciente.

De acuerdo con la directora del Ideam, Ghisliane Echeverry, el fenómeno de El Niño podría coincidir con la segunda temporada de menores lluvias en Colombia —entre junio y septiembre— lo que acentuaría la presión sobre la disponibilidad hídrica nacional.

Las regiones Pacífica, Andina y Caribe serían especialmente vulnerables por las condiciones combinadas de déficit de precipitaciones y olas prolongadas de calor.

La probabilidad de El Niño en Colombia aumentó de 62% a 82% debido a las nuevas proyecciones de la Noaa anunciadas en mayo de 2026, y podría alcanzar un 96% hacia finales de este año, según afirmó Ghisliane Echeverry Prieto a El Tiempo.

Las autoridades consideran que la consolidación del fenómeno es “prácticamente inevitable”, y descartan la posibilidad de que sea de magnitud moderada. La única divergencia actual entre los modelos internacionales es si el episodio será definido como “fuerte” o “muy fuerte”.

Para responder al agravamiento de la situación, la ministra (e) de Ambiente, Irene Vélez Torres, señaló: “Estamos en una situación de variabilidad climática que no es en el futuro, sino que es ya”.

La funcionaria insistió en la urgencia de adoptar medidas preventivas —como campañas de ahorro de agua y energía, y reforzamiento de acciones para la mitigación de incendios forestales— a nivel local y departamental.

Los incendios forestales ponen en riesgo comunidades locales y el medio ambiente en múltiples departamentos de Colombia - crédito Colprensa
Las autoridades de gestión del riesgo de desastres emitieron lineamientos para que alcaldes y gobernadores activen planes ante déficits hídricos e intensificación de emergencias ambientales - crédito Colprensa

Las lluvias por debajo del promedio y el alza persistente de temperaturas han provocado un deterioro ambiental acelerado. Entre el 1 y el 14 de mayo de 2026, las alertas nacionales por incendios forestales aumentaron de siete a 90, siendo la región Caribe la más afectada, concentrando el 51,1% de los municipios con alertas activas —particularmente en departamentos como La Guajira y Magdalena— conforme a datos entregados por las autoridades.

Por su parte, la ministra (e) de Ambiente también resaltó que este episodio de El Niño se dará sobre el acumulado de otras anomalías meteorológicas ocurridas durante el año, iniciando con un frente frío en enero y variaciones atípicas de precipitación en los meses siguientes. “Este no es un Niños usual, sino que se instala en un escenario en el que ya venimos arrastrando otros fenómenos anómalos”, puntualizó.

Así mismo, el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), Carlos Carrillo, hizo un llamado a alcaldes y gobernadores para activar sin dilación “planes de preparación frente a los posibles efectos del fenómeno”, indicando que desde abril circulan lineamientos oficiales para enfrentar déficits hídricos e incendios.

Carrillo destacó que el Gobierno ha modernizado la respuesta aérea ante emergencias forestales, en articulación con la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC).

La gravedad de la situación radica en que el fenómeno de El Niño se consolidaría durante la segunda mitad de 2026, con mayor severidad prevista hacia los meses de diciembre, enero y febrero, períodos en los que la estacionalidad climática colombiana suele exacerbar la escasez de lluvias.

Según la directora del Ideam, “los meses más complejos podrían presentarse entre diciembre y enero del próximo año, cuando históricamente disminuyen las lluvias y el impacto de El Niño podría intensificar aún más las condiciones de sequía”.

Las últimas predicciones del Ideam advierten que el océano Pacífico tropical se encuentra en transición hacia una condición El Niño-Oscilación del Sur (Enos) clara, con señales oceánicas y atmosféricas como el incremento de la temperatura superficial del mar y el debilitamiento de los vientos alisios.

La ministra de Ambiente destacó la urgencia de medidas preventivas ante la variabilidad climática, como campañas de ahorro de agua y reforzamiento para mitigar incendios forestales - crédito Ungrd
La ministra de Ambiente destacó la urgencia de medidas preventivas ante la variabilidad climática, como campañas de ahorro de agua y reforzamiento para mitigar incendios forestales - crédito Ungrd

La ministra precisó: “Esta situación compleja evidencia que estamos ante un escenario de variabilidad climática, donde la intensidad de los fenómenos y la severidad de sus impactos son mayores”.

La incidencia de días secos y la reducción de lluvias continuará durante lo que resta de mayo y en los meses subsecuentes, especialmente en las regiones Andina, Caribe y Pacífica, según el Ideam. “Las anomalías incluso por encima de los cuatro grados centígrados... no es lo que se espera para un mes de mayo”, afirmó Echeverry Prieto.

La consolidación de El Niño en 2026 en Colombia, según la última actualización del Ideam y los centros internacionales de monitoreo, es un evento prácticamente asegurado, con una probabilidad que ha escalado al 82% y perspectivas de alcanzar el 96% para fin de año.

Las consecuencias previstas incluyen una sequía prolongada, olas de calor históricas y un disparo de alertas por incendios forestales, especialmente en las regiones Caribe, Andina y Pacífica, lo que obliga a una respuesta preventiva inminente por parte de las autoridades locales y nacionales para mitigar el impacto sobre el suministro de agua, energía y la estabilidad ambiental del país.

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