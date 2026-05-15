Colombia

Michael Banks, el estricto jefe de la patrulla migratoria de Estados Unidos, que renunció, estaría relacionado con agente que murió en extrañas cirunstancias en un hotel de Medellín

Integrantes de la agencia federal afirmaron que el funcionario se jactaba de decir que contrataba prostitutas en sus viajes a la capital antioqueña

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El director de la Patrulla Fronteriza, Michael Banks, renunció al cargo en medio de polémicas - crédito Andres Leighton/AP
El director de la Patrulla Fronteriza, Michael Banks, renunció al cargo en medio de polémicas - crédito Andres Leighton/AP

El jefe de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos (USBP), Michael Banks, presentó su renuncia irrevocable el 14 de mayo de 2026, mientras el Departamento de Seguridad Nacional implementa profundos cambios en su política migratoria.

Líderes sociales y organizaciones han alertado del auge de redes y personas que explotan sexualmente a niños, niñas y adolescentes en Medellín - crédito Policía del Valle de Aburrá
Líderes sociales y organizaciones han alertado del auge de redes y personas que explotan sexualmente a niños, niñas y adolescentes en Medellín - crédito Policía del Valle de Aburrá

La investigación permanece bajo reserva en Estados Unidos y Colombia, con el objetivo de esclarecer las circunstancias del deceso y la eventual vinculación de otros agentes estadounidenses, así como la posible relación con Michael Banks.

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La dimisión de Banks también estaría relacionada con denuncias internas que trascienden el escándalo. Conforme a testimonios recabados por Washington Examiner, seis empleados actuales y antiguos de la Patrulla Fronteriza señalaron al jefe saliente por jactarse de contratar servicios sexuales en sus viajes a países como Colombia y Tailandia durante la última década.

Integrantes de la agencia federal afirmaron que el funcionario se jactaba de decir que contrataba prostitutas en sus viajes a Medellín - crédito Rebecca Noble/Reuters
Integrantes de la agencia federal afirmaron que el funcionario se jactaba de decir que contrataba prostitutas en sus viajes a Medellín - crédito Rebecca Noble/Reuters

“Le decía a la gente que por eso se iba de viaje: iba allí para tener relaciones con prostitutas. Así que creo que esas historias están por todas partes, y no se pueden ignorar ni dejar de prestarles atención, porque era él mismo quien le contaba a la gente lo de esos viajes”, declaró una de estas fuentes.

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Otro empleado sostuvo en diálogo con el medio estadounidense que Banks llegó a presionarlo personalmente para sumarse a uno de estos viajes. Las declaraciones adquieren particular gravedad porque, como recordó una fuente anónima: “En nuestro trabajo, parte de lo que hacemos es intentar combatir la trata de mujeres, eso es parte de nuestro trabajo. Va en contra de lo que hacemos o de lo que deberíamos defender. Si participas en esas actividades, apoyas la trata y la explotación de mujeres”.

La posible relación de Michael Banks con la muerte de Jaime Eduardo Cisneros

El retiro de Banks adquiere una dimensión mayor debido a que una investigación abierta involucra a su entorno cercano: en junio de 2024, un oficial de su equipo murió en circunstancias sospechosas en un hospedaje de Medellín, Antioquia, y se indaga la posible relación de estos viajes con actividades ilícitas.

El fallecimiento bajo investigación ocurrió cuando Jaime Eduardo Cisneros, oficial estadounidense, de 54 años, apareció sin vida en una habitación del barrio San Joaquín el 30 de mayo de 2025. Según el informe policial citado por El Tiempo, Cisneros ingresó al alojamiento a la medianoche acompañado por una mujer, que abandonó el lugar cuatro horas después.

El cuerpo fue hallado envuelto en una sábana y semidesnudo, luego de que el recepcionista atendiera mensajes inusuales sobre las tarjetas de crédito de la víctima.

La muerte de Cisneros no fue un hecho aislado. Los documentos migratorios citados por el periódico colombiano muestran que el oficial viajó a Colombia con un compañero, ambos moviéndose juntos por Medellín. Sin embargo, solo Cisneros extendió su estadía.

Primer plano del sello del Departamento de Justicia de EE. UU. en relieve dorado y azul sobre un podio azul marino, con el águila y el lema
La investigación está bajo reserva y busca determinar actividades ilegales del funcionario en tierras colombianas - crédito Reuters

La conexión entre estos viajes y el entorno profesional y personal de Banks se investiga a partir de un segundo desenlace trágico: tras la muerte de Cisneros, el amigo que lo acompañaba a Colombia “tomó la decisión de quitarse la vida”, informaron fuentes federales estadounidenses. Las autoridades de ambos países mantienen abiertas indagaciones para establecer si existió coincidencia en fechas y actividades con Michael Banks y si los hechos corresponden a una trama mayor de conductas prohibidas al interior del cuerpo fronterizo.

A la fecha, las pesquisas buscan determinar si Cisneros y su colega participaron, junto al jefe de la Patrulla Fronteriza, en actividades relacionadas con la prostitución durante sus viajes oficiales o personales a Colombia, como parte del entramado por el que Banks afronta acusaciones internas desde hace años.

Por ahora, las investigaciones siguen activas paralelamente en territorio estadounidense y colombiano, bajo “absoluta reserva” y sin detalles públicos sobre resultados preliminares o responsabilidades formales. Y se investiga si Cisneros u otros funcionarios estuvieron en Colombia al mismo tiempo que Michael Banks.

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