Los políticos colombianos que celebraron el triunfo de la ultraderechista Giorgia Meloni en Italia

María Fernanda Cabal, Miguel Polo Polo y Enrique Gómez celebraron la victoria electoral de Giorgia Meloni en Italia. Fotos: Reuters y Colprensa

La ultraderecha en el mundo está de fiesta porque desde la Segunda Guerra Mundial, en uno de los países G7 y una de las cuatro grandes potencias de Europa, ganó en las elecciones legislativas el movimiento político Hermanos de Italia (FDI), lo que hace inminente que se posesione como presidenta del Gobierno de ese país la controversial Giorgia Meloni.

El mencionado partido de la denominada líder posfascita obtuvo una neta victoria este domingo con cerca del 26 por ciento, mientras que la coalición de derechas con la Liga y Forza Italia se coloca en el 43 por ciento, respecto al 26 por ciento del bloque progresista liderado por el Partido Demócrata (PD).

“Los italianos han dado desde las urnas una indicación clara, y la indicación es por un Gobierno de centro derecha con la guía de Hermanos de italia”, dijo Meloni, que dejó para más adelante un análisis de los resultados.

La inusitada victoria ha sido celebrada por los principales líderes de las colectividades de la misma ideología en España, como fue el caso de Vox, con Santiago Abascal; y en Francia con Jordan Bardella, fórmula vicepresidencial de Marine Le Pen. En Colombia los reaccionarios criollos se sumaron a los elogios que le han enviado a la que será la primera mujer en gobernar a esa nación en el Mediterráneo.

La de mayor entusiasmo fue María Fernanda Cabal, una de las senadoras del Centro Democrático que lidera el expresidente Álvaro Uribe, quien le dedicó varias de sus publicaciones en su cuenta oficial de Twitter.

“¡Magnifica!”, fue una de sus primeras expresiones en la red social cuando se conoció el triunfo de Meloni, pero no fue la única de sus reacciones.

“Felicitaciones @GiorgiaMeloni por su triunfo. Ha ganado la firmeza y la coherencia (sic)”, manifestó en otro de sus trinos.

Se debe recordar que la inminente nueva presidenta del gobierno italiano promovió en campaña la llamada defensa de la familia tradicional en contravía de las que conforman las personas con orientación sexual diversa.

“Sí a la familia natural, no a los lobbies LGTBI; sí a la identidad sexual, no a la ideología de género; sí a la cultura de la vida, no al abismo de la muerte; sí a la diversidad de la cruz, no a la violencia islamista…”, gritaba en la plaza pública.

Ideas con las que también comulga Cabal y que no dejó de resaltar durante la celebración reaccionaria mundial: “Ha ganado @GiorgiaMeloni en Italia y con ella ganan los italianos, la defensa de la familia, de los principios y valores, el rechazo a la agenda 2030, al progresismo que solamente trae retroceso, ganó el sentido común y ganó la verdad ¡Viva Italia! (sic)”.

Desde esta visión también elogió su triunfo el excandidato presidencial del Movimiento Salvación Nacional, Enrique Gómez: “Muy bien por Italia que logra una presidencia que defiende a la familia, los valores y la libertad. ¡Enhorabuena! (sic)”.

El mismo elogio lo brindó el exsenador Carlos Felipe Mejía: “La derecha barre en Italia. @GiorgiaMeloni es elegida Primera Ministra. Éxitos para esta extraordinaria mujer que se auto define como “un soldado en defensa de la familia, la cristiandad y la patria”.

Mientras que María del Rosario Guerra, excongresista también del Centro Democrático, citó los trinos de Cabal y de Mejía en sus publicaciones en la misma red social.

Finalmente, el autodenominado ‘negro de derecha’, Miguel Polo Polo, felicitó a la controversial política italiana por la victoria de su partido.

“Bravo Italia! La derecha va imparable en Europa! Latinoamérica pronto despertará de la mentira socialista. Tendremos verdaderas políticas de derecha en nuestros países, trabajo en eso! Soy un negro de derecha que como a Giorgia Meloni los lobbies nos temen por ser diferentes”, expresó.





