Habló Javier Cardona, el influenciador que dañó el carro de Marcela Reyes

El pasado fin de semana, Marcela Reyes fue víctima de una broma realizada por un creador de contenido conocido como Javier Cardona, quien actuó en complicidad con el esposo de la DJ de guaracha, B King. El joven compró una tinta que aparentemente era borrable de la superficie el automotor, pero con tan mala suerte que la pintura del Porsche es especial y no deja eliminarla fácilmente.

Según contó Marcela Reyes a través de sus InstaStories, los daños ocasionados en el automotor sumaron cerca de $10 millones de pesos, por lo que se contactó con el influenciador y este le indicó que no tenía tal cantidad de dinero. Sin embargo, este le aseguró que se los devolvería, pero al no recibir una pronta respuesta decidió bloquearlo.

“A Javi yo lo quiero mucho, no por eso se ha salido de mi corazón, aquí lo tengo, pero él debe asumir las consecuencias. Él dijo que iba a responder, que iba a pagarme la plata y aquí estoy sentada esperando. Fueron 10 millones de pesos y vamos a ver qué va a hacer”, concluyó Marcela Reyes a través de sus InstaStories.

Recientemente, Cardona interactuó con sus seguidores en redes sociales en una dinámica de ‘preguntas y respuestas’ en las que resolvió varias inquietudes respecto a lo ocurrido con Marcela Reyes y su vehículo de alta gama. La primera de ellas fue: “¿Eso quita lo del carro?”.

A lo que el joven respondió: “Tengo muchas preguntas respecto a eso, esta fue la pintura que yo utilicé (mientras muestra la lata con la marca de pintura)… Si ustedes buscan en Google les va a aparecer que es completamente borrable y lo es, pero el carro de ella tiene un tapizado especial que hace que al policharlo se quemara el papel y eso fue lo que pasó”.

Posteriormente, otro internauta le preguntó que por qué estaba tan tranquilo con la deuda que tiene con Marcela Reyes, si es una suma tan elevada de dinero, a lo que respondió:

“Yo que gano con echarme a la muerte y a la pena, el carro no se va a arreglar solo con eso, antes tengo que trabajar el triple y no tengo solo esta deuda, yo pago arriendo, tengo que mercar, pago cosas, no puedo estar tirándome a la depresión, tengo que trabajar”, expresó el creador de contenido en sus redes sociales.

Otro de los interrogantes que recibió el influenciador en la ronda de preguntas tuvo que ver con sus ingresos, ya que algunas personas piensan que por ser influenciadores manejan fuertes sumas de dinero y podría tener con qué responder a la deuda que tiene con la DJ de guaracha.

Su respuesta fue una fotografía tomada con un filtro que enfoca su cara y la expande, mostrando una expresión de desconcierto con lo que habría dado a entender que esas afirmaciones no son del todo ciertas.

A continuación las respuestas de Javier Cardona, sobre lo ocurrido con Marcela Reyes y su carro:

El creador de contenido se refirió al tema en sus redes sociales y explicó que está reuniendo el dinero para pagar la deuda con la DJ

Las reacciones no tardaron en aparecer, pues el portal de chismes Rastreando Famosos replicó el contenido en el que los internautas dejaron algunas de sus opiniones entre las que destacan que no debió ponerse a hacer ese tipo de bromas si no tenía con qué responder después para arreglar los daños ocasionados. Otros afirman que se trata de una estrategia de marketing pactada entre Reyes y el joven para promover su carrera como influenciador.

