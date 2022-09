Con vulgar gesto, Epa Colombia envió contundente mensaje a la Fiscalía

Epa Colombia, influenciadora y empresaria colombiana. Foto: Instagram @epa_colombia

Para nadie es un secreto que la popularidad de Daneidy Barrera Rojas, mejor conocida como Epa Colombia ha crecido en los últimos años, gracias a las diferentes polémicas que ha protagonizado con diferentes personalidades. Algunas de las más destacadas son los constantes enfrentamientos con Yina Calderón, el fin de la amistad que sostuvo con Andrea Valdiri, por mencionar unos.

Uno de los casos más sonados recientemente fue la visita sorpresa que recibió en las instalaciones de su empresa de keratinas, por parte de la entidad de lavado de activos, debido a las fuertes sumas de dinero que mueve y las declaraciones de su examiga, Yoli Álvarez quien afirmó que la mujer lavaba dinero a través de su compañía.

Recientemente, la empresaria realizó una transmisión en vivo en compañía de Aida Victoria Merlano luego de conocerse el fallo en contra de la barranquillera que le profirió 7.5 años de cárcel con beneficio de pasar la condena en su lujoso apartamento de la capital del Atlántico. Allí, se pronunció en contra de la Fiscalía General de la Nación, en la que lanzó un fuerte mensaje a la entidad.

La bogotana señaló que el ente acusador es el culpable de los malos tratos que ha recibido en los últimos meses, mientras se moviliza por las calles de la ciudad, crítica que acompañó con un gesto que hizo con sus manos, dejando ver el enojo que le provoca la persecución de la que ella asegura ser víctima.

Cuando es interrogada por Merlano, acerca de cómo soporta los malos tratos que recibe en las redes sociales, Barrera Rojas aseguró que todo el tiempo la tratan mal “yo ya no sé si vienen a pedirme una foto o a tratarme mal”, le respondió la empresaria a la creadora de contenido.

Y agregó: “A mí me dicen, dizque paraca, lavadora, guisa, boleta, muérete, de todo. Me echan malas energías, se lo juro que la gente me echa una mala energía, horrible”.

Posteriormente, dijo estar cansada de esta situación por lo que ha sido necesario que sus escoltas permanezcan en constante alerta debido a los fuertes ataques que recibe de ciudadanos que no están de acuerdo con su comportamiento.

“La gente me trata mal cuando estoy en la calle, hasta en el carro”, puntualizó la empresaria, en vista de la respuesta, Merlano Manzaneda le pregunta qué ha sido lo peor que le han dicho en la calle, a lo que Epa Colombia respondió: “Lo peor que me han tratado es con groserías: ‘Esta vieja ‘hij...’, ‘malpa no sé qué'’… Igual, grabo todos esos videitos, para cuando la Fiscalía me diga algo, yo responder: ‘Es por la culpa de ustedes, porque ustedes me quieren meter a la cárcel’”, concluyó la empresaria.

A continuación, el clip de la respuesta que entregó Epa Colombia sobre el trato que recibe por culpa de la Fiscalía:

La empresaria aseguró que el ente acusador es el culpable de que reciba constantes ataques en la calle

Cabe recordar que en esta misma transmisión, la empresaria de keratinas invitó a Aida Victoria Merlano a visitar a las reclusas de la cárcel del Buen Pastor para que realizaran una obra social, compartieran tiempo con las mujeres que se encuentran allí privadas de la libertad por diferentes delitos que han cometido.

Por el momento, se desconoce si se efectuó tal visita, pues ninguna de las dos se ha pronunciado respecto a la actividad.

