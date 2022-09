Barbie colombiana afirmó que Yina Calderón sostuvo relación con el rey de las extensiones

Barbie colombiana asegura que Yina Calderón sostiene relaciones ocasionalmente con el rey de las extensiones. Original tomada de Instagram @barbie_colombiana1 y @yinacalderonoficial

Un nuevo escándalo se suma a la larga lista de los que ha protagonizado en los últimos meses Yoli Álvarez, mejor conocida como la Barbie colombiana y quien fuera una de las mejores amigas de Epa Colombia. Esta nueva controversia que genera la mujer trans, quien se encuentra en España por estos días, ahora salpica a Yina Calderón y uno de sus conocidos, el rey de las extensiones, al afirmar que sostuvieron una relación sentimental.

A través de sus InstaStories, la reconocida Barbie colombiana realizó una dinámica de ‘preguntas y respuestas’ con sus más de 63.000 seguidores, en la que le preguntaron sobre la opinión que tiene de Yina Calderón. Las respuestas estuvieron cargadas de indirectas para la empresaria, debido a la calidad de los comentarios que hizo en contra de la empresaria.

“¿Qué opinas de Yina Marcela Calderón Osma?”, fue el primer interrogante que lanzaron a la influenciadora, a lo que respondió: “Ella está loca, esa peladita está loca. Se metió en una tarima a interrumpir un cantante… Ella quiere al uno, quiere al marido del otro, metiéndose por allá cuchicheando mamita porque me ha llegado un bochinche en primicia de que ella, cuando fue la inauguración de una peluquería por ahí X andaba metida en el carrito con el rey de las extensiones taque taraque taque”.

Pero esto no fue lo único que dijo al respecto la examiga de Epa Colombia, pues al parecer, afirmó que la empresaria se involucró en repetidas ocasiones con Víctor Ocampo, mejor conocido como el rey de las extensiones; insinuando, además, que el hombre tiene ciertas orientaciones homosexuales al referirse a él con la frase: “O sea, yo tampoco entiendo a la persona que tiene de todo y se ve más mujer que nosotras”.

A continuación, las declaraciones de Yoli Álvarez sobre la relación de Yina Calderón y el rey de las extensiones:

La influenciadora y examiga de Epa Colombia hizo estas afirmaciones cuando le preguntaron por la empresaria de fajas

Le puede interesar: Marcela Reyes bloqueó al “amigo” que por poco le destruye su lujoso carro

La respuesta del comerciante de extensiones para el cabello no tardaron en aparecer, pues fueron varios de sus seguidores quienes le hicieron llegar las declaraciones de Yoli Álvarez sobre su supuesta relación con Yina Calderón.

“Ya me tienen los mensajes directos bombardeados, les quiero aclarar algo y es que a mí me importa un C..l0 lo que digan de mí, porque finalmente yo soy todo un caballero y yo sé quién soy”, mientras pidió que no se metieran con el hogar que ha formado junto a su esposa, mientras se encontraba al interior de un vehículo en compañía de un menor, que posiblemente sea su hijo.

Según mencionó Ocampo, los comentarios de la Barbie colombiana están basados en chismes que no tienen ningún fundamento, ya que según él con Yina Calderón no ha pasado más que una buena amistad.

Y agregó: “Yo no voy a permitir que un mal comentario y un chisme, vaya a afectar a mí familia. Conmigo si métase, díganme lo que les dé la p#t@ gana, pero a mi familia la dejan quieta me hacen el favor… Para nadie es un secreto que ella me ayudó a surgir en este mundo de las redes sociales”.

Aquí puede ver la respuesta que entregó Víctor Ocampo, el rey de las extensiones, sobre su supuesta relación con Yina Calderón:

El empresario pidió que no involucraran a su familia en estas afirmaciones, además, pidió respeto con su hijo

SEGUIR LEYENDO: