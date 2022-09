Críticas a Epa Colombia por despreciar las atenciones de su novia el Día de Amor y Amistad

Epa Colombia despreció atenciones de Karol Samantha en el Día del Amor y la Amistad.

Desde hace algunos días se rumora de la ruptura entre Daneidy Barrera Rojas, mejor conocida como Epa Colombia, de con su novia, Karol Samantha. Esto, por cuenta de un mensaje que compartió en redes sociales en el que afirmó que “el que no quiere estar en mi vida, no está … No le iba a rogar a nadie”.

Sin embargo, la empresaria de keratinas desmintió esto durante el fin de semana de celebración del Día de Amor y Amistad en Colombia, en el que compartieron algunas historias donde se vieron juntas y revelaron detalles de cómo inició la relación, por lo que los fanáticos concluyeron que sí le fue infiel a Diana Celis cuando su relación no pasaba por un buen momento.

Pero algo llamó la atención de los seguidores, quienes se mostraron bastante molestos con Barrera Rojas, ya que, con motivo de la celebración, su novia tuvo un gesto de amor al prepararle el almuerzo, comida que no fue de todo el agrado para la empresaria y así lo compartió a través de las redes sociales de la empresa, la cual es propietaria.

“La verdad casi no me gustó amigas, pero le dije que era el mejor almuerzo que había probado”, escribió Epa Colombia en InstaStories, mientras Karol Samantha servía la comida que, al parecer, se había esforzado por prepararle a su novia.

En el clip, se observa cómo la empresaria le preguntó a la joven “¿Quién es la más linda? Ese almuerzo me lo hiciste con mucho amor … Sé que me va a encantar, sí mi amor”, lo que algunos internautas calificaron como un acto de hipocresía hacia su pareja.

Las reacciones no tardaron en aparecer en el portal de chismes Rastreando Famosos en el que varios internautas reclamaron por la publicación que hizo y donde dejó expuesta a su pareja y minimizó la tarea que tuvo al sorprenderla con una comida. El clip ya supera en miles las visualizaciones y obtuvo más de 1.200 likes.

Algunos de los comentarios más destacados son: “como siempre dejando en ridículo a la pareja, vieja payasa”; “que necesidad tiene de andar publicando esas vainas”; “es que Diana cocinaba más rico”; “que tendrá en la cabeza esa niña para soportar a una novia como la Epa”; “y es que la novia no sabe leer lo que publica y la hace quedar mal”, entre otros.

A continuación, el clip en el que Epa Colombia despreció las atenciones de su pareja en la celebración del día de los enamorados:

La empresaria compartió que no le gustó lo que preparó su pareja en la fecha especial

¿Cómo se conocieron Epa Colombia y Karol Samantha?

La también influenciadora abrió la ventana de preguntas desde las historias en Instagram. Hubo un(a) usuario(a) que le manifestó curiosidad por saber si el noviazgo había concluido. Ante lo planteado, Daneidy Barrera Rojas no respondió ni afirmativa o negativamente, solo quiso rememorar cómo se conoció con la actual pareja.

“Yo estudiaba en un colegio y a mí me sacaron de ese colegio. Ya no me aceptaban en ningún colegio distrital y me metieron en un privado. Ahí conocí a Karol Samantha Barbosa, conocí al amor de mi vida. ¿Cómo la conocí?, pues imagínate que con Karol nunca fuimos amigas... siento que siempre había algo, pero ninguna de las dos nos decíamos... No fuimos novias, amiga, porque éramos dos mundos totalmente diferentes, yo quería experimentar la fiesta, las drogas, las amistades y ella nada, ella era súper juiciosa en la casa”, expresó Barrera Rojas.

