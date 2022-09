Nada que pueden acusar a Aída Victoria Merlano de enriquecimiento ilícito: logró que le aplazaran la audiencia

En la imagen, la influencer barranquillera, Aida Victoria Merlano. Foto: Instagram Aida Victoria

Este lunes, hacia las 10:15 de la mañana, arrancó la audiencia de imputación de cargos en contra de la influenciadora Aida Victoria Merlano ante un juez penal municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá por el delito de enriquecimiento ilícito. Sin embargo, Merlano no se presentó, por lo cual la audiencia tuvo que ser aplazada.

El abogado Harold José Vega, que ha trabajado con ella en otros procesos anteriores, fue el que se presentó para solicitar el aplazamiento de la audiencia, argumentando que la influenciadora no tiene apoderado para este proceso y que está concentrada trabajando en el recurso de apelación a la condena que le impuso un juez por haber ayudado a su madre a fugarse de un consultorio odontológico en 2019.

“No tengo el poder para actuar en la diligencia. Yo fui su abogado en audiencias pasadas; sin embargo, aún no me he reunido con la señorita Aida Victoria Merlano. Por eso me contacté con ella, y me dice que solicita el aplazamiento porque fue notificada el día viernes, con un día hábil”, dijo el abogado.

Por tal motivo, Merlano expresó a través del abogado que como el proceso por el caso de su madre le ha quitado tanto tiempo, lo más prudente sería reprogramar la audiencia por el delito de enriquecimiento ilícito.

“Solicita que se reprograme una vez cumplido ese término, que tiene todo el interés en colaborar con la justicia, y si es posible que se aplace para el 21 de septiembre, una vez se haya sustentado el recurso de apelación, que la absorbe. No tiene abogado de confianza en esta diligencia, pero ella se compromete a dar los datos en el transcurso del día”, dijo Vega, que agregó que la notificación se hizo hasta el pasado viernes.

Una vez terminada la solicitud, el juez tomó la palabra para preguntarle al fiscal encargado al Ministerio Público qué pensaban al respecto. El fiscal dio un visto bueno, indicando que “es una muestra de que la señorita tiene toda la actitud para comparecer en esta diligencia, por lo tanto, este delegado no presenta oposición. Eso sí, solicita que la audiencia se pudiese reprogramar de una forma bastante rápida. Esta es la tercera o cuarta citación que se le hace a la señorita Merlano”.

De esta forma, el juez evaluó su agenda y determinó que la audiencia de imputación de cargos por el delito de enriquecimiento ilícito quedó reprogramada para el jueves 22 de septiembre a partir de las 2:30 de la tarde.

¿Por qué quieren imputar a Aida Merlano con nuevos delitos?

Además de la condena de siete años y cinco meses impuesta a Aida Merlano por la fuga de su madre, la Fiscalía General de la Nación acusa a la influenciadora por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

El ente acusador la relaciona con una empresa constituida por su padre biológico, José Antonio Manzaneda Vergara, y que tendría un supuesto origen ilícito, pues entre sus socios figuraría una persona con antecedentes legales e investigaciones en curso por actos ilegales, como la compra de votos para las elecciones que se celebraron en marzo de 2018 en el Atlántico y toda la estructura ilícita que se conformó alrededor de este ilícito.

La vinculación de esta compañía con la influenciadora es que ella aparece como representante legal de unas propiedades adquiridas por la firma, que serían un depósito y dos parqueaderos ubicados en Bogotá, según informó la revista Semana. Estos bienes habrían sido adquiridos por la empresa en marzo de 2019.

