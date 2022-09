Iván Cepeda defendió los diálogos para alcanzar la “Paz Total”: “No son un acto de debilidad del Estado”

El senador defendió los diálogos de paz con los grupos armados. Foto: Colprensa

El senador Iván Cepeda es uno de los grandes promotores de la “Paz total” y debido a las críticas que han surgido sobre los posibles diálogos con las disidencias de las FARC y con alias ‘Iván Márquez’, defendió la postura del gobierno para tratar de culminar varios de los conflictos armados en el país a través de las conversaciones y aseguró que esto, a diferencia de lo que piensan algunos opositores al gobierno, “esto no es un acto de debilidad del Estado”.

Recientemente el gobierno de Gustavo Petro se reunió en el departamento del Caquetá con miembros y líderes de las disidencias de las FARC, quienes fueron comandados por alias ´Iván Mordisco’. Por parte del Estado se encontró Danilo Rueda, Comisionado de Paz y algunos observadores internacionales, quienes a su vez hicieron de garantes de la primera reunión. En esta “reunión exploratoria” se revisaron los posibles caminos para entablas diálogos de Paz que permitan poner un cese al conflicto.

Los avances en esta reunión quedó plasmado en un documento en el que también señalan que una de las condiciones es establecer un cese al fuego bilateral. “La paz total para las Farc-EP, significa la erradicación de las causas generadoras del conflicto social y armado. Un primer paso en un segundo acercamiento debe ser la declaratoria-lo antes posible- de un cese al fuego bilateral acordado por las partes, evitando así más dolor en la familia colombiana”.

Son muchos los comentarios de rechazo por parte de miembros de diferentes colectivos políticos que manifiestan que los miembros de las FARC ya tuvieron una oportunidad con los Acuerdos de Paz que se firmaron en La Habana. Uno de ellos fue el mismo jefe negociador del gobierno de Juan Manuel Santos, Humberto de la Calle, quien aseguró que el camino que les queda a estos es “el sometimiento”.

El senador Iván Cepeda, no solo respondió en un video al también congresista sobre la intención que tiene el gobierno de Gustavo Petro en poder ponerle fin al conflicto con este grupo armado, sino que destacó la relevancia que tiene el cese al fuego multilateral para “proteger poblaciones”.

“La búsqueda de un cese al fuego multilateral no es ningún acto de debilidad del Estado o concesión ingenua. No es un problema de método o táctica de negociación. Se trata de la necesidad de proteger poblaciones en los territorios como paso para construir la Paz Total”, afirmó el senador en sus redes sociales.

El congresista además reiteró que, “Algunos dicen que la política de Paz Total “es muy arriesgada”. Riesgos son los que corren las comunidades que afrontan la muerte violenta. En el campo de la paz el único riesgo es no buscar la meta más ambiciosa y no hacer el máximo esfuerzo. No es momento de cálculos timoratos”.





Por otra parte, el presidente Gustavo Petro se encuentra en Estados Unidos realizando algunas reuniones, una de ellas con miembros de la ONU, a los que les explicó su intención de conseguir la “Paz total”. El mandatario colombiano afirmó que, “La paz siempre será criticada. No he escuchado, en algún momento de la historia de Colombia en donde yo haya podido ser parte, que no se critique la paz. Lo que más hay que criticar es la guerra, si logramos que todas las personas en Colombia abandonen el camino de las armas estaremos construyendo una gran nación”.

