Cathy Juvinao denunció obstrucción en la investigación de un homicidio que involucra a un alcalde del Cesar

La representante a la Cámara, Catherine Juvinao realizó una denuncia en torno al asesinato de Kisly Gómez. Foto: Captura de pantalla

Una grave situación se presentó el pasado 10 de septiembre en Rio de Oro, departamento del César, ya que en medio del desarrollo de las fiestas patronales que se llevan a cabo cada año, se presentó el asesinato de Kisly Gómez, una mujer de 26 años, quien habría sido víctima por parte de los escoltas del alcalde, José Helí Santana Rincón. Los hechos son materia de investigación por parte de las autoridades y mientras los familiares exigen justicia. La representante a la Cámara, Catherine Juvinao solicitó el cambio de radicación del caso para Bo

Las primeras versiones señalaron que la mujer se encontraba en el parque principal disfrutando de las fiestas patronales en compañía de algunos familiares y amigos cuando se presentó una riña, uno de los involucrados sacó su arma y realizó algunos disparos, acabando con la vida de Kisly Gómez e hiriendo a otras dos personas más. Al lugar llegaron las autoridades y tres personas fueron capturadas, Darío Santana Rincón, el hermano del alcalde (quien ya está en libertad) y dos personas más, Cortés John Isnardo Jacome y Juan Carlos Oliveros Almenares, quienes pertenecían al esquema de seguridad del mandatario local.

Tras una semana del terrible hecho que acabó con la vida de la joven maestra y madre de una niña, ciudadanos del municipio han salido a las calles a rechazar el acto violento y el asesinato de Kisly Gómez. Sus familias claman por justicia y han revelado algunas de las irregularidades en la investigación que involucraría al alcalde de Rio de Oro. La congresista Catherine Juvinao denunció los hechos y realizó una petición para que el caso fuera trasladado a la capital colombiana.

La representante a la Cámara relató lo sucedido con Kisly y afirmó que, “tuvo el infortunio de ganarse al alcalde del pueblo y él todo el tiempo era acosándola, incluso a través de su propia familia, se le acercaba a la mamá a decirle ‘su hija en algún momento tiene que ser mía’ (...) una noche el alcalde, borracho con sus escoltas, le hace aproximaciones y ella se niega. En una borrachera a las 5 de la mañana mataron a la chica de un tiro en la cabeza en la plaza del pueblo”.

Catherine Juvinao denuncia que los, “pobladores, la mamá de la víctima y de los familiares de ella, que se llama Kisly Gómez, señalan al alcalde de Río de Oro César, José Heli Santana y a sus escoltas. En estos hechos apresaron ya a los escoltas y al hermano del alcalde, increíblemente en audiencia pública soltaron al hermano del alcalde. El pueblo está marchando en estos momentos para pedir justicia por Kisly Gómez”.

La congresista denunció que a través de la información que le han suministrado los familiares y amigos de la víctima, que, “en Río de Oro hay una operación silencio de las autoridades y saben por qué, porque los delegados de la Procuraduría, de la Defensoría y de Personería son cuotas de congresistas que no tienen idea de Derechos Humanos, que no les importa la justicia ni la población (...) le quiero solicitar respetuosamente, solicitar desde Bogotá el caso de Kisly Gómez, porque ya sabemos que allá nada va a pasar. El hermano de Kisly Gómez me dice que el alcalde está yendo a trabajar como si nada”.

Esta solicitud fue respondida por el ministro de Justicia, Néstor Osuna, que aseguró, “vamos a utilizar esa herramienta, voy a solicitar el cambio de radicación, es una solicitud ante la Corte Suprema, me comprometo a hacerlo”.

El congresista de la Alianza Verde realizó algunas denuncias en las que involucran al alcalde de Rio de Oro, César en la muerte de Kisly Gómez.

Por otra parte, la congresista Juvinao después denunció que, “Los médicos del hospital donde llevaron a Kisly y a los heridos los están amenazados. Los habitantes de Río de Oro tienen miedo. Denuncian a una @FiscaliaCol actuando de forma irregular en las audiencias. El caso fue trasladado a Cúcuta y mañana habrá nueva audiencia a las 3pm”.

