Humberto de la Calle se soldarizó con Cathy Juvinao: “Es inaceptable la indigna patanería”

El pasado miércoles 7 de septiembre se llevó a cabo el debate de control político en el Congreso de la República en el que se discutió sobre los recursos para el OCAD-Paz y la corrupción que hubo sobre estos. Dicha plenaria tuvo como protagonistas a los congresistas Catherine Juvinao de la Alianza Verde y a Ape Cuello del Partido Conservador, quienes tuvieron duro cruce de palabras que sigue dando de qué hablar.

La representante a la Cámara, Catherine Juvinao denunció el robo de 41 mil millones de pesos que estaban destinados para la OCAD-Paz y señaló que habían varios congresistas involucrados en este entramado que benefició a varios contratistas del proyecto. La congresista manifestó que hay un, “congresista que me anda acosando judicialmente y mandándome razones”.

Sobre esto el congresista Ape Cuello realizó una intervención polémica ya que señaló que, ″primero tengo que decirle a la doctora Juvinao que a mí me cuentan que ella se acuerda de mí, pone la canción vallenata Tarde lo conocí”. Esto hizo que muchos miembros de colectivos de centro e izquierda le gritaran machista, a lo que él respondió afirmando que Juvinao tenía una “obsesión con él”.

“La representante tiene una psiquiátrica obsesión conmigo desde hace varios años... No entiendo por qué me dice machista si tiene una obsesión conmigo. Yo la entiendo, ella tiene un afanoso desespero por llamar mi atención”, afirmó Cuello Baute en la plenaria del Congreso de la República.

Este comentario fue rechazado por Catherine Juvinao quien aseguró que, “Mi intervención de cierre: el mismo machito cobarde que me atacó de forma sexista hoy, anoche me buscó con cara de regañado a pedirme ‘que fuéramos amigos’. Como claramente le dije que NO, hoy salió con sendos disparates. Ape Cuello: respóndale a Colombia por el saqueo a la paz”.

Tras lo sucedido muchos miembros de diferentes colectivos políticos se manifestaron al respecto y uno de ellos fue el senador Humberto de la Calle, quien alzó su voz de solidaridad a favor de la representante a la Cámara y rechazó la forma en la que Cuello Baute descalificó las acusaciones presentadas por Juvinao en la Plenaria.

“Solidaridad con Cathy Juvinao. El señor Ape Cuello tiene derecho a defenderse. Pero es inaceptable la indigna patanería con la q trató de descalificar las serias acusaciones que ella le formuló”, afirmó el senador Humberto de la Calle en sus redes sociales.

La congresista María Fernanda Carrascal también expresó su voz de aliento y apoyo a la representante de la Alianza Verde y aseguró que, “mi solidaridad y respaldo a la compañera Catherine Juvinao, las prácticas machistas y la violencia política no deben ser permitidas en la Cámara de Representantes ni en ningún espacio y menos para desviar un debate tan importante como son los recursos de la PAZ”.

Por último la senadora Catherine Juvinao reveló en sus redes sociales que, “me cuentan que Ape Cuello prepara correría por el sur del Cesar para organizar líderes y alcaldes en una campaña en mi contra. Jeje. Se quedarán viendo un chispero porque aquí los que le deben explicaciones a Colombia sobre las obras del Ocad Paz son ellos. Mejor trabajen, vagos”.

