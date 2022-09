Gustavo Bolívar rechaza el comportamiento de Álex Flórez, “No nos representa”, mientras que alcalde Quintero lo respalda

El congresista del Pacto fue uno de los que rechazó el comportamiento de Flórez, el alcalde Quintero lo respaldó. Fotos: Colprensa / Captura de pantalla

¡Qué vergüenza!. Uno de los hechos más escandalosos en la actualidad política tiene como gran protagonista al congresista del Pacto Histórico, Álex Flórez; quien tuvo un altercado con la policía mientras se encontraba en un avanzado estado de embriaguez. En un video quedó registrado lo sucedido en Cartagena cuando algunos uniformados le impidieron la entrada a un hotel y el senador los insultó.

En las imágenes que se volvieron virales en poco tiempo, se ve como una de las personas que se encontraba con el congresista trata de detenerlo mientras este insulta y agrede a los policías, pese a que ni siquiera puede sostenerse en pie. Algunos de los improperios que vociferó el senador eran: “¡asesinos!, ¡cobardes!” e incluso los acusa de “violar los derechos de los colombianos”, mientras sostenía su celular como si estuviera grabando. Mientras se desarrollaba la situación, uno de los uniformados lo cuestiona, “Porque el señor es senador, ¿uno tiene que dejarse irrespetar?”.

En diálogo con Blu Radio, el congresista del Pacto Histórico habló de lo sucedido en Cartagena y aseveró que, “son cosas que nos pasan a todos. No voy a renunciar a mi humanidad por ser senador”. Sin embargo volvió a estar en la mira de todos cuando afirmó que, “a mí me eligieron para hacer las leyes, no para que me comportara como el ejemplo nacional”.

Luego el senador, a través de un comunicado se disculpó por lo sucedido y se refirió a las palabras que mencionó tras el altercado en el que aseguró que a él no lo eligieron para “dar ejemplo”. “No hay nada que justifique mi comportamiento y por eso reitero mis disculpas. De nosotros se espera lo mejor, reconozco que debemos dar ejemplo para una sociedad que requiere cambio, también de nuestra parte. Esto no volverá a ocurrir”.

Como era de esperarse este comportamiento generó toda clase de comentarios y muchos rechazaron la actitud de Flórez, incluso desde el Pacto Histórico., El senador Gustavo Bolívar, quien es una de las grandes figuras del colectivo, rechazó contundentemente lo sucedido con el congresista, al que calificó como un hecho “lamentable”, aseveró que él no “representa” a todo el Pacto y espera que “se active el Comité de Ética dentro del Pacto

“#EsAbsurdo el lamentable espectáculo del senador Alex Flórez. El comportamiento de los servidores públicos debe ser ejemplar y mucho más el de los miembros del Pacto Histórico que ofrecimos un cambio al país No nos representa. Espero se active el Comité de ética dentro del Pacto”, manifestó el senador del Pacto Histórico.

La controversia se incrementó por la postura tomada por el alcalde Daniel Quintero, quien en un mensaje de Twitter levantó su voz de aliento al senador Álex Flórez. Esto hizo que muchos lo criticaran, incluso por algunos miembros del Pacto Histórico.

El mandatario local primero manifestó en sus redes sociales que el, “comportamiento de mi amigo Alex Flóprez es decepcionante. No debe volver a ocurrir. Creo en él y su futuro. Pero en especial en su lucha contra la corrupción y su valor para denunciar los falsos positivos a manos de la fuerza pública. Todos debemos ser ejemplo”. Sin embargo, después aseguró que, “los que esperan que deje sólo a Alex en este momento no me conocen. Fuerza Alex. #CreoEnAlex”.

Este comentario fue rechazado por la congresista de la Alianza Verde, Catherine Juvinao, quien también ha trabajado de cerca con el Pacto Histórico. La representante a la Cámara afirmó que, “Cuando se confunde lealtad con alcahuetería. Qué mensaje tan desafortunado, alcalde. Usted debe también dar ejemplo”.

