“Trabajen, vagos”: Gustavo Bolívar y Catherine Juvinao se refirieron a la incapacidad de Álex Flórez

Sin duda alguna, uno de los nombres que está en boca de todos en los últimos días es el del senador del Pacto Histórico, Álex Flórez, pues desde su escándalo en la ciudad de Cartagena ha sido duramente cuestionado por miembros de diferentes colectivos políticos, incluso desde los más cercanos a la coalición liderada por el presidente Gustavo Petro. Su incapacidad de 15 días generó molestias entre algunos congresistas.

El senador del Pacto Histórico y uno de los hombres de confianza del actual jefe de Estado, Gustavo Bolívar, criticó la incapacidad de Álex Flórez y fue enfático en señalar que esta debía ser no remunerada ya que considera que los contribuyentes no deben “pagar las consecuencias de los errores” de un servidor público, en este caso del congresista del Pacto.

“Cualquier incapacidad que tenga el senador Alex Flórez debe ser NO remunerada. Los contribuyentes no pueden pagar las consecuencias de los errores de los servidores públicos. Lo que debería pedir, Senador es una Licencia larga NO remunerada. Un tratamiento no se hace en 2 semanas”, aseguró Bolívar en sus redes sociales.

Cuando se dio a conocer la polémica del senador Flórez, el congresista Bolívar manifestó que, “el lamentable espectáculo del senador Alex Flórez. El comportamiento de los servidores públicos debe ser ejemplar y mucho más el de los miembros del Pacto Histórico que ofrecimos un cambio al país. No nos representa. Espero se active el Comité de ética dentro del Pacto”

Otra de las voces que se alzó en contra de lo incapacidad de Álex Flórez fue la representante a la Cámara por la Alianza Verde, Catherine Juvinao, quien manifestó que, “Espero que el senador Álex Flórez nos cuente si esta incapacidad de 15 días ya cuenta con excusa acreditada de EPS ante la Comisión de Acreditación Documental del Senado. O si más bien pidió licencia no remunerada, que en mi opinión, sería lo correcto en este caso”.

Además la congresista de la Alianza Verde aprovechó para mandarle un ‘vainazo’ en sus redes sociales. “¿Qué tal que todos los congresistas ante cualquier palo de redes nos incapacitáramos 15 días? Hay gente muy buena para dar bate pero muy malita para recibirlo. Trabajen, vagos”.

¿Qué fue lo que pasó con Álex Flórez?

Hace algunos días se dieron a conocer una serie de videos en donde aparecía el senador Álex Flórez en un estado avanzado de embriaguez y discutiendo con unos oficiales de policía en la ciudad de Cartagena. De acuerdo con las versiones conocidas, el congresista quería ingresar a su habitación con una trabajadora sexual, sin embargo, esto fue prohibido por empleados del hotel en el que se alojaba.

Esta situación molestó bastante al senador quien lanzó algunos improperios en contra de las personas que se encontraban en el lugar. Con la llegada de los policías, el trabajador público los insultó y mencionó frases como, ”oye cómo te llamas; asesino, asesino, cuéntale a Colombia cómo mataste a los pelados inocentes, cuéntales, la fuerza de la que tú haces parte, eres un asesino, cobarde”.

Senador Alex Flórez protagoniza show en estado de embriaguez.

Tras esta situación llovieron críticas al senador quien luego trató de explicar lo sucedido y al hacerlo, recibió más críticas. En una entrevista con Blu Radio manifestó que, “a mí me eligieron para hacer las leyes, no para que me comportara como el ejemplo nacional”. Aunque poco tiempo después se disculpó por lo dicho, el daño ya estaba hecho y perdió algunos apoyos dentro del Pacto Histórico. Ahora el senador publicó un video en el que manifestó haber tocado fondo, admitió tener problemas con el alcohol y señaló que necesita ayuda. Ahora presentó una incapacidad por 15 días, la cual fue emitida el pasado lunes 5 de septiembre.

