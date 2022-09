Masajista de Egan Bernal dice que el colombiano a pesar del accidente “nunca se quejó” de su situación

Egan Bernal Ineos Grenadiers Foto tomada del perfil de IG de Egan Bernal

El masajista de Egan Bernal, Cristian Alonso, habló sobre el duro momento que pasó el ciclista colombiano durante el accidente que tuvo a principio de año en Gachancipá, Cundinamarca durante su entrenamiento. Alonso resaltó que Bernal nunca se quejó de su mal momento y le desea que pueda volver pronto a su mejor nivel deportivo.

“Estuve con él en el accidente y desde entonces nunca se ha quejado. El lema de Egan es que siempre hay alguien en peor situación que tú. Ojalá vuelva como antes”, dijo en RTVE.

Bernal tuvo ruptura en más de 20 huesos, por lo que su paso por la sala de cirugía fue bastante delicada, pues de eso dependió su regreso no solo a las competencias, sino a algo aún más importante: volver a caminar. El corredor dijo ser afortunado, pues una vez salió de la operación, horas después de su accidente, con buena cara y actitud para la recuperación esperando tener asimismo el mejor resultado posible.

Poco a poco fue mejorando su estado físico gracias al trabajo que implementó en sus rutinas de rehabilitación en casa, además de la compañía de su familia, la cual fue clave para su recuperación.

Le puede interesar: El ciclista colombiano Alejandro Osorio dice que “Bahrain Victorious le dañó su imagen” - Infobae

Solo tuvo que pasar dos meses y unos días para que Egan volviera a mostrarse con el uniforme del equipo Ineos Grenadiers y sobre una bicicleta dando sus primeros pedalazos suaves. Aún en ese momento, para el colombiano estaba lejos el pensar en volver a las competencias, pues según declaró en una rueda de prensa que hizo, el equipo solo quería que se recuperara sin presiones de regresar a las carreras esta misma temporada.

Sin embargo, en abril viajó a Europa para continuar con la rehabilitación de la mano de su equipo que nunca dejó de estar pendiente de su proceso de recuperación. Finalmente, los rumores de su regreso a las competencias empezaron a tomar fuerza toda vez que el colombiano mostraba su duro entrenamiento en redes sociales.

Los rumores de dónde se le volvería a ver montando junto con el Ineos no fue acertado, pero la idea estaba clara para Egan, quien se mostró ansioso por regresar haciéndoselo saber a su equipo de manera insistente: “Pensamos en el próximo año, para competir suave, pero como me fui recuperando fuerte, y ya cuando me vi en esa situación de estar bien, empecé a llamar al entrenador, directores y demás para que me dejaran correr, iniciando en el Tour de Dinamarca, pensando en iniciar suave, pero resultó ser durísima”, dijo a la Revista Mundo Ciclístico.

Puede leer: Se conocen más detalles sobre el encuentro entre el director de la Policía Nacional y los integrantes de la primera línea

También estuvo en el Tour de Alemania y aunque en ambas ayudó como gregario, ninguna de las dos las terminó, pues se retiró en la última jornada.

Ahora se prepara para hacer unas cuantas rondas de un día en Italia, para luego regresar a Colombia y alistarse para una operación de rodilla en la que le retirarán el material y los tornillos que le sirvieron para reconstruir una de sus rodillas, pero esto no le tomará más de una semana de recuperación, según dijo también entrevista con Mundo Ciclístico: “Aún tengo que quitarme una material de la rodilla, se me pulverizó el hueso, no sé cómo me la reconstruyó, pero dicen que lo quieren quitar a final de temporada, sería después de Lombardía”.

SEGUIR LEYENDO: