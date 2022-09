El ciclista colombiano Alejandro Osorio dice que “Bahrain Victorious le dañó su imagen”

Alejandro Osorio EPM Scott Go Rigo Go Foto tomada del Instagram de Alejandro Osorio.

Alejandro Osorio (EPM Scott Go Rigo Go) reaparece ante los medios luego de que ganara la última etapa de la Clásica del Carmen del Viboral, el ciclista antioqueño habló sobre su victoria y sobre su expulsión del equipo árabe Bahrain Victorious, al que llegó a principios del 2022, pero en el que no duraría más de 3 meses.

El corredor paisa levantó los brazos en la jornada de cierre de la carrera, la cual se dio en un circuito de 61 en donde el cundinamarqués Rodrigo Contreras se quedó con la victoria de la general. Osorio, ofreció una entrevista para el portal Revista Mundo Ciclístico, contando sus sensaciones en competencia, su presente en el ciclismo colombiano luego de haber estado unas temporadas en el viejo continente con el Caja Rural y el Bahrain, además de sus planes a corto plazo.

“Contento con la victoria, iniciando mi preparación y apenas cogiendo mi forma para ir renaciendo de todo lo que me ha pasado este año. Apenas me estoy acoplando al equipo, esta es mi segunda carrera y bueno contento con el triunfo y la idea es seguir cosechando victorias”, dijo.

Alejandro pretende volver a estar en el radar del ciclismo europeo, por lo que no se cansa de trabajar para volver a ese objetivo, según comentó, mientras que aprovechó para decir que el equipo Bahrain Victorious le dañó su imagen, lo cual podría ser un inconveniente para sus nuevas aspiraciones:

“Quiero volver a Europa a demostrar el corredor que soy y más que todo como persona y no como me tachó el Bahrain. Este equipo me dañó la imagen, con apenas 24 años, pensé en retirarme del ciclismo, la verdad me hicieron mucho daño”.

Durante su estadía en el equipo, logró únicamente correr el UAE Tour en donde terminó en el puesto 49 de la general y en el puesto 12 de la clasificación de los jóvenes y la Strade Bianche, la cual abandonó. Semanas después se emitiría un comunicado por parte del equipo árabe dándose a conocer la expulsión del colombiano del equipo por incumplimiento de contrato:

“Bahrain se separa de Alejandro Osorio. Bahrain Victorious ha rescindido su acuerdo con Alejandro Osorio luego de múltiples incumplimientos de contrato. El equipo desea a Alejandro lo mejor para su futuro”.

En otras declaraciones, uno de los directores del equipo ampliaría los detalles de la recisión del contrato del cafetero, argumentando que Alejandro no cumplió normas internas de bioseguridad: “No ha sido solo una cosa, desde el principio, hizo muchas cosas equivocadas y no podemos aceptar eso”, “Puso a los ciclistas y al personal en situaciones difíciles. Especialmente con el COVID y eso”, comentó Erzen, DT del equipo.

Ante eso Osorio diría que nunca hubo comprensión con el tema del idioma, pues no le permitieron adaptarse, dio a entender: “Tuvimos algunos inconvenientes, nada grave, por ahora el abogado me dijo no hablar del tema, tuvimos inconvenientes en las carreras, yo creo que más que todo fue por el idioma, yo no les entendía nada en carrera, entonces era más que todo por eso... tuvimos un desacuerdo”, comentó en su momento.

