Por borrachera de Álex Flórez, Roy Barreras propone ley seca para los congresistas cuando salgan del Capitolio

“La gente viene a trabajar y no a beber”: Roy Barreras propone ley seca para congresistas tras borrachera de Alex Flórez. FOTO: Presidencia de la República

Tras la controversia por el bochornoso video en el que el senador Álex Flórez, del Pacto Histórico, aparece en alto estado de embriaguez y le falta al respeto a un policía en Cartagena, el presidente del Congreso, Roy Barreras, hizo una inusual e inusitada propuesta: que haya ley seca en las reuniones de los congresistas.

Los hechos del escándalo que protagoniza el ya muy polémico Flórez ocurrieron mientras cumplía la agenda del Congreso en el sector de Bocagrande. Allí, varios congresistas de la bancada de gobierno adelantaban labores legislativas y, según dijo Barreras, no supo en qué momento fue que su compañero se pasó de copas.

Ante la dura polémica que generó ese hecho en el país, que incluso causó que la Procuraduría lo investigara, la Policía lo denunciara y en redes sociales la emprendieran en su contra, el presidente del Senado envió esa inusitada propuesta para evitar, a su juicio, que algo así vuelva a suceder.

“Yo como no bebo tengo trabajo para entender los efectos dañinos del alcohol y, por supuesto, quienes ostentamos una responsabilidad pública no solamente ejercemos tareas, sino que tenemos la responsabilidad de dar ejemplo”, señaló Barreras, quien le jaló las orejas no solo a Flórez, sino también a todos los congresistas que se les olvida que salen del Capitolio Nacional a trabajar y no a emborracharse.

“Desde la óptica nuestra, porque cada uno tiene que responder por su salidas en falso, haremos dos cosas de manera responsable. Yo creo que hay que seriamente proponer que en los encuentros parlamentarios regionales, que queremos que se hagan por todo el país, debería haber ley seca para los congresistas. La gente viene a trabajar y no a beber”, aseveró Roy Barreras.

Alex Flórez, senador del Pacto Histórico Foto: Colprensa

Además, aseguró que entiende que Cartagena es una isla paradisiaca que podría llevar a la gente a pasarse de tragos. Sin embargo, instó a que ellos iban a trabajar y no a turistear: “Yo creo que deberíamos asumir el compromiso de que los encuentros parlamentarios, sobre todo en esta bella de región del caribe que es tan provocativa, se asuma la ley seca. El alcohol es pésimo consejero”, agregó el también senador del Pacto Histórico.

Además, la ley seca no es la única medida que el presidente del Congreso colombiano tomará por este incómodo suceso que empaña a la bancada del presidente Gustavo Petro. Según dijo Barreras, al interior del Pacto Histórico se evaluarán exhaustivamente los correctivos a los que pueda enfrentarse Álex Flórez por su descache. Para ello, dijo que el futuro del congresista se “tendrá que definir, en una próxima reunión que vamos a convocar”, concluyó Roy Barreras.

La controvertida decisión de Barreras se conoce luego de que el senador le ofreció disculpas a los empleados y huéspedes del hotel, a los miembros de la Policía Nacional y a la ciudadanía por el “lamentable comportamiento” que había protagonizado durante la madrugada de este viernes 2 de septiembre, por el que se llegó a solicitar su renuncia a la curul en el congreso.

“No hay nada que justifique mi comportamiento y por eso reitero mis disculpas. De nosotros se espera lo mejor, reconozco que debemos dar ejemplo para una sociedad que requiere cambio, también de nuestra parte. Esto no volverá a ocurrir”, concluyó el senador Flórez.

Presidente del Senado, Roy Barreras junto al senador Iván Cepeda y el MinInterior Alfonso Prada. Foto: Comisión de Paz.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Ética del Senado, Jhon Jairo Roldán, aseguró que la entidad determinó que se abrirá una investigación disciplinaria contra en congresista del partido de izquierda con el propósito de darle las garantías a un debido proceso. “La mayoría asumimos el compromiso ético y moral de representar a nuestro pueblo. Tenemos que comportarnos a la altura. Nosotros no vinimos a hacer leyes y ya, vinimos a dar ejemplo, no vergüenza. El Pacto Histórico debe activar comité de ética y revisar el caso”, indicó por su parte el presidente de la Cámara de Representantes, David Racero, en contraposición a las declaraciones entregadas por el legislador después del incidente.

SEGUIR LEYENDO: