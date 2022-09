El alcalde Daniel Quintero salió en defensa del polémico senador Alex Flórez, quien protagonizó un escándalo en estado de embriaguez

El Alcalde de Medellín, Daniel Quintero salió en defensa del senador Alex Flórez. (Colprensa-Sergio Acero)

El senador Alex Flórez protagonizó el viernes 2 de septiembre un bochornoso hecho en Cartagena, pues agredió verbalmente a un policía que intentaba mediar en una acalorada situación en la que se encontraba el cabildante. Flórez ha recibido varias críticas, no obstante, en medio de la tempestad surgió un salvavidas para este, pues un viejo conocido reafirmó su apoyo al polémico senador y señaló que creía en él.

Fue Daniel Quintero, alcalde de Medellín, quien salió al paso y defendió a su amigo, aseverado que si bien, su actuar fue decepcionante, creía en su futuro y en todo el trabajo que ha realizado en su trasegar político. Es importante tener en cuenta que, Flórez fungió como concejal de la capital de Antioquia y fue relacionado en reiteradas ocasiones con Quintero.

Quintero señaló: “Comportamiento de mi amigo Alex Flórez es decepcionante. No debe volver a ocurrir. Creo en él y su futuro. Pero en especial en su lucha contra la corrupción y su valor para denunciar los falsos positivos a manos de la fuerza pública. Todos debemos ser ejemplo”.

Las palabras de Daniel Quintero no fueron bien tomadas por algunos sectores, pues consideran inapropiado que el congresista haya sido defendido, aún más, por parte del primer mandatario de los medellinenses, pues el historial de Alex Flórez ha estado colmado de polémicas, siendo acusado presuntamente de conflictos intrafamiliares y de igual forma, por supuestamente actuar misóginamente en contra de la senadora Susana Boreal cuando estaban en campaña.

Sin embargo, en medio de la agitada jornada de reacciones, el alcalde Quintero expresó: “Los que esperan que deje solo a Alex en este momento no me conocen. Fuerza Alex. #CreoEnAlex”, incluso, el numeral destacado por el político fue foco de señalamientos, pues algunos internautas aseguraron que no se debían justificar ese tipo de actuaciones.

Por otro lado, la misma Susana Boreal afirmó:

“Álex Flórez, usted es el senador más joven, no puede hacer quedar mal a toda una generación que está tratando de cambiar este país. Hago un llamado al respeto a las instituciones y al pueblo que ha depositado su confianza en nosotros”.

El hecho

Según fuentes de la Revista Semana, Flórez arribó a un hotel de ‘La Heroica’ junto a una mujer y al presentar conflicto a la hora de realizar el registro, la situación se acaloró y a pesar que un escolta intentó mediar y apaciguar la confrontación, Flórez no habría podido ser controlado y fue necesario el apoyo de las autoridades.

El senador y exconcejal mencionó en todo altanero: “oye cómo te llamas; asesino, asesino, cuéntale a Colombia cómo mataste a los pelados inocentes, cuéntales, la fuerza de la que tú haces parte, eres un asesino, cobarde”, mientras tanto, el policía respondió: “fui yo, le consta que fui yo, pégueme pa’ que vea, pégueme pa que vea usted, pégueme pa’ que vea que lo capturo, entonces no diga que fui yo, usted puede ser senador, pero a mí me respeta”.

Flórez Insistió en Blu Radio, en no darle extensión a la polémica, pues muchos temas no tenían nada que ver con el debate y esto no tenía nada que ver con el orden nacional, pidiendo que únicamente se hablara sobre el escenario político, dejando a un lado el concepto personal. No obstante, horas después y un poco más lucido, publicó un comunicado pidiendo disculpas y asegurando que este tipo de actos no volverían a suceder.

