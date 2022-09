Gustavo Petro propone que la minería se concentre en fertilizantes y transición energética: “Colombia no es petróleo ni carbón, sino agua”

Gustavo Petro en cierre de congreso de mineros

Este viernes 2 de septiembre terminó el VII Congreso Nacional de Minería, que tuvo lugar en Cartagena y ha sido centro de atención por las propuestas económicas que han surgido de allí. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se atrevió a exponer más ideas en el evento de clausura del encuentro de empresarios. Entre otras cosas, sugirió que la explotación del suelo deje de buscar metales preciosos y se concentre en la producción de fertilizantes y la transición energética.

Petro comenzó su intervención reconociendo el papel que ha tenido la exploración de los suelos para el desarrollo de la humanidad. No obstante, dijo que los debates sobre la minería son necesarios por el bien de la conservación de la vida. Acto seguido, confesó que su asesor de comunicaciones le aconsejó no usar la palabra decrecimiento para sostener esa conversación; la misma que usó su ministra de Minas y Energía, Irene Vélez.

“Yo nunca he usado la palabra, pero sí conozco la teoría. Si a todos los líderes políticos en el mundo les van diciendo lo mismo, nunca debatimos lo que toca y nunca sabemos en qué consiste. Entonces, claro, sale la palabra por ahí, por por azar de la vida, y termina ocasionando un espanto cuando en realidad es un tema de debate mundial.

El mandatario aseguró que la economía, en teoría, es una forma de organizarse para reproducir la vida humana. No obstante, la vida se hizo cada vez más sofisticada y “hoy empieza a volverse en su contrario: una economía para la muerte, una economía con la capacidad de destruir toda la existencia, no solamente humana, sino la vida en el planeta Tierra. Esa circunstancia coloca una serie de debates que tenemos obligatoriamente que asumir, no como el avestruz: tenemos que asumirla de frente”.

En ese orden de ideas, Petro mencionó que la reproducción de la vida en la actualidad depende de una serie de minerales, que son necesarios para producir energías y tendrán más demanda conforme baje el interés por el petróleo y el carbón. “Ahora necesitamos unos minerales y aquí es donde debemos poner la atención, porque Colombia parece no tenerlos, excepto níquel y algo de cobre. Son doce minerales: recuerdo el litio, el cobalto, el coltán, cobre, manganeso, hierro, que sí tenemos algo, y otros”, mencionó. Por ello, el presidente recomendó que el perfil de la exploración cambie hacia la búsqueda de esos minerales, que son útiles para construir turbinas de viento y paneles solares.

El mandatario resaltó que, así como el país tuvo la capacidad de construir un buque para la investigación científica y de los océanos, como el ARC Simón Bolívar, que será enviado a la Antártida, también debe ser capaz de producir los instrumentos para la generación de energías limpias.

Asimismo, el jefe de Estado propuso al sector minero buscar los minerales que le permitan al país producir fertilizantes para fortalecer la agroindustria. “Busquemos los minerales para fertilizar las tierras y vamos ligando la economía minera, exactamente, a la reproducción de la vida”, manifestó. Agregó que, para ello, se debe aprovechar la riqueza que tiene Colombia en materia de agua, porque “Colombia es agua, Colombia no es petróleo ni carbón; Colombia es agua y el agua es vida”.

Finalmente, el mandatario señaló que la altillanura podría ser la región destinada a ese propósito de despensa agrícola para la producción de alimentos con fertilizantes producidos en Colombia. “Los europeos dicen ‘uy, ¡cómo es de grande Ucrania! Bueno, la altillanura colombovenezolana es igual que Ucrania y podría tener —y tiene— más agua que Ucrania. Pero miren las dos diferencias entre Ucrania, que es despensa alimentaria del mundo, y nuestra altillanura, siendo de igual tamaño y con más agua nosotros”.

SEGUIR LEYENDO: