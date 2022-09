Vuelta a España 2022: Molano criticó la estrategia de su equipo en la etapa 13: “Cometemos errores”

El corredor colombiano, Juan Sebastián Molano, se refirió a la etapa 13 de la Vuelta a España. Foto: @sebasmolano_

La etapa 13 de la Vuelta a España dejó como gran ganador al corredor del Trek Segafredo, Mads Pedersen, quien se impuso en los últimos metros y se defendió del ataque de Pascal Ackerman, quien trató de sorprender a 300 metros de la línea de meta. El mejor colombiano de la fracción fue Miguel Ángel López del Astana, quien llegó con el pelotón y mantuvo el mismo tiempo. El belga, Remco Evenepoel defendió la camisa de líder y mantiene la ventaja sobre sus contrincantes.

El recorrido entre Ronda y Montilla permitió a los escaladores darle un poco de descanso a sus piernas luego de la dura etapa 12 en la que se coronó el ascenso a Peñas Blancas. Estepona. El final de la fracción fue el escenario perfecto para que los corredores más rápidos pudieran disputar el triunfo en un explosivo esprint final, sin embargo, la estrategia del UAE Team Emirates y del Trek Segafredo cambió este panorama.

Los corredores se acomodaron, pero el ciclista Pascal Ackerman decidió sorprender a 300 kilómetros y a su rueda salió Mads Pedersen, quien aguantó y lo atacó a 50 kilómetros de meta y finalmente se quedó con el triunfo de la etapa 13. El top 5 lo completaron Bryan Coquard (Cofidis), Pascal Ackerman (UAE Team Emirates), Fred Wright (Bahrain Victorious) y Danny Van Poppel (Bora Hansgrohe).

También puede leer: Vuelta a España 2022: Superman López se enfrenta a rival directo que dio positivo por covid 19

Vuelta a España 2022, etapa 13. Foto de referencia - La Vuelta

“No íbamos muy bien sincronizados”

Tras culminar la etapa el corredor del UAE Team Emirates, Juan Sebastián Molano, realizó un balance de lo sucedido en la fracción y se refirió a la estrategia que realizó Ackerman al atacar a 300 metros de meta, algo que no terminó de convencerlo, sin embargo destacó que fue un día tranquilo y resaltó que el pedalista alemán lo sigue intentando.

“Hoy era una llegada muy complicada, el día estuvo tranquilo entre comillas, la fuga se fue muy rápido y bueno, fue un día tranquilo. Al final una llegada complicada, amplia, eso sí”, aseguró el colombiano, quien después habló de lo sucedido en los últimos metros.

Esto le puede interesar: Supermán López se mantuvo fuerte en una “fracción difícil” en la Vuelta a España 2022

“No sé, al final no íbamos muy bien sincronizados y creo que partió muy temprano, faltaban 300 metros, pero lo importante es que lo intentó otra vez. Yo hoy no hice ningún trabajo porque apenas vi que partió él dije, ‘bueno, que vaya a meta’, pero era muy largo, sabíamos que después de esa curva quedaban 300 metros, pero parecía un kilómetro. Dos días que son un poco complicados y ya otra semana”, destacó el corredor colombiano del UAE Team Emirates tras culminar la fracción y en charla con los medios de comunicación.

Juan Sebastián Molano nuevamente habló de su compañero de equipo en el Trek Segafredo y afirmó que, “no sé parce, la verdad sorprender no sé, porque sabíamos que en esa curva faltaban 300 metros y se hacían como si fuera un kilómetro. Al final Ackerman, como yo, tenemos ganas de ganar etapas y cometemos a veces esos errores”. Además el pedalista manifestó que, “para mañana tranquilos y otro día más”.

SEGUIR LEYENDO: