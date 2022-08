Vuelta a España 2022: Supermán López lamentó baja de Yates y Juan Sebastián Molano explicó qué sucedió en el esprint final

El colombiano analizó la etapa 11 de la Vuelta a España. Foto: Astana Oficial / Getty Sports

Una etapa tranquila para el pelotón de los favoritos. El recorrido entre ElPozo Alimentación y Cabo de Gata dio un leve descanso a las piernas de los escaladores que deberán afrontar un gran reto en la siguiente fracción. En este miércoles 31 de agosto los pedalistas disputaron en 191.2 kilómetros de distancia una etapa completamente llana que, como era de esperarse, se definió en el esprint final.

Las bajas de Simon Yates y Pavel Sivakov de la competencia tras dar positivo por COVID-19 hicieron la única modificación en la clasificación general y el colombiano Miguel Ángel López pasó de estar ubicado en la octava casilla a estar ahora en el séptimo puesto. En la carrera una caída dejó por fuera al campeón mundial, Julian Alaphilippe, quien tuvo que ser llevado en ambulancia a un centro médico debido a su lesión en el hombro; la baja del francés presenta un duro golpe para el líder Remco Evenepoel quien ahora se quedó sin uno de sus mejores gregarios.

Por el lado de los colombianos, el mejor de la fracción fue Juan Sebastián Molano quien estuvo en el esprint final lanzando a Pascal Ackermann, pero el alemán no estaba bien ubicado y finalmente fue el corredor Kaden Groves del Team Bikeexchange - Jayco el que se quedó con el triunfo del día. El top tres de la etapa lo completó Danny Van Poppel del Bora Hansgrohe y Tim Merlier del Alpecin-Deceuninck.

También puede leer: Vuelta a España 2022: Miguel Ángel López realizó una gran crono y Evenepoel está imparable

Juan Sebastián Molano cruzó del UAE Team Emirates cuarto en la fracción con el mismo tiempo del ganador al igual que Miguel Ángel López del Astana (59), Esteban Chaves del EF Education-EasyPost (63), Harold Tejada del Astana (88), Santiago Buitrago del Bahrain-Victorious (95), Sergio Higuita del Bora Hangrohe (102) y Rigoberto Urán del EF Education Easy-Post (111).

“Hay que seguir intentando”

El corredor del UAE Team Emirates, Juan Sebastián Molano, habló con los medios tras haber culminado la etapa 11 de La Vuelta a España y aunque se mostró fuerte en el esprint final, al momento de lanzar a su compañero de equipo, Pascal Ackermann, este no se encontraba bien ubicado, el colombiano afirmó que seguirá intentando buscar una victoria de etapa para el equipo.

“Practicamos para que Pascal estuviera, pero al final nos perdimos. Hice lo normal para el lanzamiento; cuando no apareció mi compañero, pase con el impulso ,ya que no tenía más potencia. Otra vez 4o, pero hay que seguir intentando”, aseguró el corredor colombiano.

Esto le puede interesar: Vuelta a España 2022: ‘Superman’ López habló sobre su destacada crono, “Lo importante era pedalear a tope”

Por otra parte Miguel Ángel López se refirió a la baja de Simon Yates por COVID-19, una situación que le permitió ascender una posición en la general y afirmó que, “es una pena porque al final es uno de los hombres que va a hacer falta, pone picante, ataque y es valiente, le puede dar otra visión a la carrera y se podía aprovechar esas situaciones. Ahora nos toca pensar a nosotros mismos cómo escalar posiciones poco a poco”.

Además el corredor del Astana afirmó que, “me gustaría a ser como antes, atacar y poner dura la carrera un poco pero no se ha podido hacer porque los demás han sido muy fuertes y no nos queda otra más que aguantar y corajear hasta el final para no ceder mucho tiempo. Lo he hecho bien en las tres semanas y yendo de menos a más, esperamos que esta no sea la excepción, se vienen etapas más bonitas y ahí vamos a ver la regularidad de cada corredor”.

SEGUIR LEYENDO: