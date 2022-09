Vuelta a España 2022: Superman López salvó el día en la montaña y Richard Carapaz se alzó con el triunfo

El corredor colombiano se mostró fuerte en la alta montaña. Foto: Astana oficial / Getty Images.

La alta montaña hizo estragos en el pelotón en la etapa 12 de la Vuelta a España. La fracción tuvo como gran ganador al ecuatoriano del INEOS Grenadiers, Richard Carapaz, quien se impuso en el ascenso a Peñas Blancas. Estepona y dio un golpe de autoridad entre los fugados. El colombiano Miguel Ángel López se mostró fuerte, se mantuvo a rueda del líder y salvó su séptimo puesto en la clasificación general.

El líder del Astana, Miguel Ángel López, fue el mejor colombiano en la etapa y cruzó la línea de meta en el puesto 19 a 7:45 de Richard Carapaz. Rigoberto Urán del EF Education Easy-Post terminó 32 a 9:18 del ecuatoriano, Sergio Higuita del Bora Hangrohe, fue 43 a 13:29, Harold Tejada del Astana a 24;09, Esteban Chaves del EF a 26:05 y Juan Sebastián Molano del UAE Team Emirates a 29:01.

Una de las noticias del día fue la que involucró al pedalista colombiano, Santiago Buitrago, quien tuvo que despedirse de la carrera antes de tomar partida en Salobreña. El corredor del Bahrain-Victorious dio positivo por COVID-19 y tuvo que abandonar la competencia.

Tras el triunfo de etapa, el corredor Richard Carapaz habló con el medio oficial de La Vuelta y señaló que, “Mucha felicidad, habíamos venido con un objetivo y las circunstancias no se dieron y nos habíamos concentrado en ganar una etapa y estoy muy contento por ello (...) venía el Bora haciendo el trabajo, y yo he esperado al último momento y sabía que los últimos 1.800 metros eran muy duros, tenía un solo movimiento y lo he aprovechado (...) Los primeros tres días en Holanda estaba encontrando sensaciones y cuando llegamos a España tuvimos montaña de verdad, fue más difícil, par de cosas por ahí que se complicaron, me enfoqué en ganar una etapa y es la primera vez, así que estoy emocionado”.

La siguiente etapa de La Vuelta a España dará un respiro a los escaladores, pues será una fracción llana entre Ronda y Montilla con un recorrido de 168.4 kilómetros y en el que en los primeros kilómetros afrontarán el descenso en Cuevas del Becerro y se espera que se defina en los últimos metros con un esprint final, perfecta para que los corredores más explosivos puedan demostrar su enorme potencial.

Carapaz voló en la etapa 12 y Superman se mostró fuerte

El recorrido entre Salobreña y Peñas Blancas. Estepona, supuso un enorme reto para los escaladores, quienes tuvieron que enfrentarse al enorme reto de superar los 192.7 kilómetros con un final en alto en un ascenso de 19 kilómetros con un premio de primera categoría. Sin embargo, la primera parte de la carrera se vio protagonizada por una fuga con corredores destacados como Richard Carapaz, Jay Vine, Marc Soler, Wilco Kelderman, entre otros.

Con el pasar de los kilómetros la ventaja se amplió y la llegada del ascenso a Peñas Blancas. Estepona fue un enorme reto que no todos los corredores pudieron afrontar, pues varios se fueron quedando con el pasar de los kilómetros. El corredor ecuatoriano se mostró fuerte a medida que ascendían con rampas de 6.7 % con algunos tramos de 8.3 %.

Cuando se redujo la fuga, el ciclista del INEOS Grenadiers atacó, amplió su ventaja y pese a los intentos de Kelderman por recortar la diferencia, cruzó la línea de meta con un tiempo de 4:38:26. Algunos kilómetros más atrás el pelotón de los favoritos se fragmentó debido al fuerte ritmo que impuso la cabeza del lote y los corredores Evenepoel, Roglic, Enric Mas, Carlos Rodríguez, Juan Ayuso y Miguel Ángel López protagonizaron una gran disputa.

Remco Evenepoel, quien sufrió una dura caída al kilómetro 50 pero se reincorporó y se unió rápidamente al grupo, se defendió de los ataques en la montaña y guardó fuerzas para atacar en los últimos 500 metros. El belga cruzó a 7:39 del ecuatoriano y seguido por Enric Mas, Primoz Roglic, Juan Ayuso y Miguel Ángel López.

