Anitta y J Balvin se fueron de ‘rumba’ y terminaron ‘pasados de trago’

Anitta y J Balvin comparten su locura y amistad en una fiesta. Instagram:@anitta

Perreo y posicionamiento internacional en un solo lugar. Dos de los exponentes del pop y el reguetón que, además de trabajar juntos en algunas propuestas musicales como ‘Downtown’, ‘Ginza’ y ‘Hasta abajo’, son grandes amigos y comparten nuevas experiencias juntos. En días recientes reforzaron los lazos de su amistad y disfrutaron de la música en un espacio en el que no cantaron, pero eran el centro de atención.

Algunos de los usuarios en diferentes redes sociales difundieron unas fotografías de Larissa de Macedo Machado, nombre de pila de Anitta, en las que estaba irradiando felicidad porque ganó a ‘Mejor Video Latino’ por “Envolver” en los MTV VMAs 2022 y, en otras instantáneas, la cantante se mostró en una fiesta con un atuendo más relajado, portando un jean que dejaba ver gran parte de sus piernas, en conjunto con una blusa escotada y con cadenas a su alrededor.

Anitta posa con su premio a la Mejor canción latina por "Envolver" en los MTV Video Music Awards 2022 en el Prudential Center en Newark, Nueva Jersey, EE. UU., 28 de agosto de 2022. REUTERS/Caitlin Ochs Anitta poses with her Best Latin song award for “Envolver” at the 2022 MTV Video Music Awards at the Prudential Center in Newark, New Jersey, U.S., August 28, 2022. REUTERS/Caitlin Ochs

Luego de ver las fotos, los internautas se dirigieron al perfil oficial de Anitta en Instagram, en el que tiene alrededor de 63,2 millones de seguidores y detallaron cada una de las fotos y los videos, en los que pudieron darse cuenta que Machado la estuvo pasando bien por su éxito en los premios, pero también porque, horas más tarde de los galardones, celebró con grandes amigos como J Balvin, e incluso, con la estadounidense Becky G.

Becky G y Anitta disfrutan de una fiesta luego de los premios 'MTV VMA 2022'. Instagram:@anitta

Aunque tuvo gratos momentos en diversas oportunidades, todos los fans se focalizaron en los videos que Larissa subió a su cuenta personal. En dos cortos clips de un carrete, también conocido como carrusel de contenido, le mostró a su audiencia que estaba tomando y bailando sin parar.

Lo que impactó a todos fue que tuvo la fortuna de estar acompañada de uno de los más reconocidos vocalistas del género urbano a nivel internacional y que se les veía, así como se ha expresado en algunos comentarios ‘’pasados de tragos’’.

Anitta y J Balvin celebran juntos en Estados Unidos. Instagram:@anitta

Anitta baila sensualmente mientras que J Balvin indica que está 'poco cuerda'. Instagram:@anitta

En uno de los videos Anitta bailaba sensualmente y con mucho flow y a su lado Balvin hacía señas en las que hizo entender que la cantante estaba ‘poco cuerda’. En la descripción al post la reconocida cantautora comentó en inglés ‘‘Did you say party? Cuz I said ‘‘let´s go“‘’, que en español significa ‘’¿Dijiste fiesta? Porque yo dije ‘‘vamos”‘’. Es evidente que quienes estuvieron ese día ‘le siguieron la cuerda’ y terminaron disfrutando lo que ahora es un largo recuerdo de ritmo, locura y alcohol.

Cuando terminó la divertida jornada, varios escoltas siguieron a Anitta porque habían fanáticos que querían tomarse fotos junto a ella. Aunque no estaba en las mejores condiciones para hablar con gente desconocida, tomó la decisión de firmar autógrafos y tuvo que retirarse porque incluso ella confesó que estaba ‘’borracha‘’.

Anitta se emborrachó en una fiesta en Estados Unidos. Instagram:@anitta

En cuanto a Balvin, se especula, gracias a la documentación videográfica, que estaba en las mismas condiciones que su amiga; sin embargo, aunque nunca se supo cómo se retiró del lugar, lo que sí estuvo claro es que no dejó sola a su pareja Valentina Ferrer, quien también demostró haber gozado del espectáculo nocturno junto a otros famosos e importantes figuras internacionales dentro de la industria musical.

