Maluma se ‘hace el loco’ tras las críticas por el reclamo que hizo a un artista que utilizó playback

Las redes sociales se prestan para que se generen críticas de un usuario a un artista, de un usuario hacia otro usuario y en este caso, de un artista hacia otro. El 27 de agosto Maluma se mostró más activo de lo usual a través de sus perfiles oficiales. Cabe mencionar que hace unos meses aseguró que no le agradaba usarlas con demasiada frecuencia porque consideraba que la mayoría de personas no le daban un uso adecuado y, al momento de sacarles provecho, cualquier persona podía expresar opiniones sin restricciones, a su conveniencia.

El pretty boy no fue congruente con sus declaraciones debido a que se ha relacionado constantemente con el mundo digital. El cantante escribió en su cuenta de Twitter una posible indirecta para un artista que también ejerce su misma labor “Qué m**** cuando uno quiere ir a ver su artista favorito y todas las canciones son playback”. Hasta el momento, no ha declarado a qué vocalista o cantante juzgó de manera deliberada.

Además de que se especuló sobre el posible cantante que vio Maluma y que no dejó al antioqueño con ganas de gastar en otro concierto que no fuera en uno de él mismo. El de Daddy Yankee y la mexicana Kenia Os se ganaron los primeros puestos en las hipótesis de los internautas, hubo varios usuarios que criticaron a Juan Luis Londoño Arias, o ‘Papi Juancho’, indicándole que no debería criticar a otros colegas.

Días más tarde, Londoño escribió a través de la misma plataforma en la que se había quejado sobre la baja calidad del show al que asistió, ‘’Enfoquémonos en lo positivo, en lo que realmente importa y dejemos pasar la mala vibra‘’. Aun cuando fue evidente que le molestó la presentación de alguien que, según comentan los usuarios, sería también un vocalista del género urbano, al dejar a la luz pública su último mensaje, los internautas comentaron en las diferentes plataformas que ofrece la web que estaban esperando una disculpa y que Maluma debería tener coherencia entre sus pensamientos y sus acciones.

El playback es una estrategia que usan algunos cantantes, que consiste en reproducir las canciones previamente grabadas, mientras el artista simula interpretarla. Para Juan Luis esto fue de gran trascendencia, pero lo fue más su reacción en redes sociales para los cibernautas.

Está más que claro al ver los diferentes perfiles oficiales del cantautor que ha estado subiendo historias e incluso, realizando publicaciones en donde deja ver ‘más de lo normal’ con tal de tener conectados e impactados a sus fanáticos. Asimismo, ahora que tiene una empresa de Mezcal, las estrategias de publicidad y marketing prácticamente lo obligarían a estar al pendiente de su vida digital, que es en la que obtiene mayor alcance con públicos a nivel nacional e internacional.

No será de extrañar que continúe difundiendo sus viajes, experiencias con su familia y su novia Susana, las mejores comidas y restaurantes y los proyectos o equipo con el que trabaja día a día para crear nuevas propuestas de temas con los que espera seguir ganándose la atención de todos. En este malentendido viral su caso es similar al de otras figuras públicas como J Balvin, que no solo usan sus perfiles en Instagram para crear contenido musical, sino que ahora las manipula para compartir algunas reflexiones de su vida.

