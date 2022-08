Vuelta a España: Rigo sufrió pero aguantó con el pelotón en la cuarta etapa

El corredor del EF Education-EasyPost se refirió a la cuarta etapa de La Vuelta a España 2022. Foto: @EFprocycling

El Jumbo Visma está haciendo de las suyas en La Vuelta a España 2022. El equipo neerlandés ha sorteado a los líderes de la carrera en sus primeras cuatro etapas y ahora el tres veces campeón de la carrera, Primoz Roglic, ya se apoderó de la camisa roja de líder tras imponerse en el esprint final en el último kilómetro de carrera. Esteban Chaves fue el mejor colombiano del día al cruzar la línea de meta en el puesto 20 a 00:07″ del esloveno.

El recorrido entre Vitoria - Gasteiz y Laguardia en su regreso a sueño español, una fuga trató de sorprender al pelotón, sin embargo, el ritmo fuerte impuesto por el Jumbo Visma hizo que las diferencias se acortaran con el pasar de los kilómetros. La jornada de media montaña supuso el primer gran reto a las piernas de los corredores más experimentados y el calor terminó siendo uno de los factores claves en la competición.

Primos Roglic del Jumbo Visma se quedó con la victoria de etapa, seguido por Mads Pedersen del Trek-Segafredo, Enric Mas, Quentin Pacher y Pavel Sivakov. Por parte de los colombianos el orden de llegada fue Estaban Chaves del EF Education-EasyPost (20), Sergio Higuita del Bora - Hansgrohe (21), Rigoberto Urán del EF Education-EasyPost (28), Miguel Ángel López del Astana (36), Santiago Buitrago del Bahrai.n-Victorious (43), Harold Tejada del Astana (92) y Juan Sebastián Molano del UAE Team Emirates (134).

“Fue un repecho muy hijueputa”

Tras disputarse la cuarta etapa de la Vuelta a España, uno de los protagonistas fue el corredor colombiano, Rigoberto Urán, quien pese a la enorme velocidad del pelotón, pudo mantenerse en el lote de los favoritos y cruzó la línea de meta a siete segundos de Primoz Roglic. El colombiano analizó la etapa y se refirió al “ciclismo moderno” que se ve evidenciado en las grandes carreras.

“Bastante alta, muy rápida, fue una etapa muy agresiva y el ritmo muy alto; se cazó a la escapada muy rápido a falta de 40 kilómetros, no sé por qué huevón, no entiendo y es mejor no entender el ciclismo moderno. Yo les dije, un ciclismo moderno, todo tiene una estrategia, se planifican las cosas, pero respeto lo que hace cada equipo, nosotros miramos para nuestro equipo. La velocidad era muy alta sin necesidad, pero creo que en televisión se ve bonito, yo espero que todos ustedes que estaban viendo no se hayan aburrido”, afirmó el corredor del EF Education Easy-Post tras disputar la cuarta etapa.

El recorrido entre Vitoria-Gasteiz y Laguardia fue la primera prueba para los escaladores con dos premios de montaña uno de segunda y otro de tercera categoría con un corto final en alto. Sobre este último tramo Urán aseguró, “era muy agresivo pero bien, fue un repecho muy hijueputa, pero bien estaba bien y llegamos bien con el grupo principal, era lo más importante y vamos día por día”.

Otro de los corredores colombianos que llegó con el lote fue Sergio Higuita, quien afirmó que el calor fue uno de los factores determinantes en el recorrido de 152.5 kilómetros. El colombiano aseguró que, “se sintió el calor, de verdad que la pasé mal por el calor, me sentía como con la boca reseca todo el tiempo y sin tanta explosividad al final, pero creo que llegamos con el mismo tiempo de los adelante. Vamos día por día”.

Finalmente el corredor del Bora Hansgrohe dio un parte de tranquilidad con respecto a su actual momento y fue enfático al señalar que, “vamos día a día y vamos planteando las cosas”.

