Vuelta a España: conozca el recorrido de la primera etapa de la edición 77 de la última de las ‘grandes’ del año

Este viernes 19 de agosto se dará inicio de la tercera grande del ciclismo mundial.

La espera terminó, ya solo quedan horas para que se dé inicio a la tercera y última de las vueltas grandes del año que tiene el ciclismo internacional, que como de costumbre, promete emociones de cara a lo que será la competencia en la septuagésima séptima edición de la Vuelta a España.

Este jueves los 23 equipos participantes de la Vuelta 22 fueron presentados en Utrecht, Países Bajos, que será testigo de la primera etapa de la edición 77 en la que el esloveno del Jumbo-Visma, Primož Roglič, espera alzarse con su cuarto título consecutivo por lo que llevará en su espalda el dorsal número 1.

Cabe recordar que el vigente campeón de la Vuelta a España tuvo que abandonar el Tour de Francia debido a una lesión en las vértebras. “Es definitivamente algo diferente y especial. Iremos a por ello (...) Está mucho mejor de lo que estaba. Me he recuperado, todavía siento algo pero veremos. Ahora estoy aquí, y si he venido, estoy preparado. Veremos en los próximos días y semanas lo que esto significa”.

Esta versión de la Vuelta 22 tiene un tinte especial por ser la última para el pedalista español Alejandro Valverde del Movistar Team, que a sus 42 años dejará la actividad profesional. El Bala fue campeón en 2009 de esta competencia y en tres ocasiones culminó en la segunda posición del podio.

“La Vuelta es la Gran Vuelta que más me gusta con diferencia, he disfrutado mucho con ella: siete podios, muchas victorias, el cariño del público… espero disfrutarla y hacerlo bien. Si puedo conseguir una victoria de etapa sería muy bonito para mí, y hacer una buena labor de apoyo al equipo sería muy gratificante”.

Como se ha visto en algunas oportunidades, la primera etapa de edición 77 de la Vuelta España comenzará con una contrarreloj por equipos, que de acuerdo a lo mencionado anteriormente, tendrá lugar en la ciudad neerlandesa de Utrecht, que comprende un recorrido de 23 kilómetros de terreno llano, en el que se espera que los pedalistas no se saquen mayor diferencia en la clasificación general.

La contrarreloj por equipos tiene un recorrido de 23 kilómetros.

Los corredores colombianos que estarán presentes en la edición 77 de la Vuelta a España son: Rigoberto Urán (EF Education-EasyPost), Esteban Chaves (EF Education-EasyPost), Miguel Ángel López (Astana), Harold Tejada (Astana), Sergio Higuita (Bora Hangrohe), Santiago Buitrago (Bahrain Victorious y Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates).

Vale recordar que este jueves el ciclista boyacense, Nairo Quintana, al servicio del Arkema Samsic confirmó que no participará de la competencia debido a que fue sancionado por la UCI por el caso en el que se le habría detectado tramadol en la sangre durante el pasado Tour de Francia, en el que ocupó el sexto lugar.

Horarios de la contrarreloj de la Vuelta a España (Hora colombiana)

1. 11:30 a. m. - BBH BURGOS-GH

2. 11:34 a. m. - INTERMARCHE - WANTY - GOBERT MATER

3. 11:38 a. m. - IWG INTERMARCHE - WANTY - GOBERT MATER

4. 11:42 a. m. - GFC GROUPAMA-FDJ

5. 11:46 a. m. - ARK TEAM ARKEA - SAMSIC

6. 11:50 a. m. - COF COFIDIS

7. 11: 54 a. m.- EUS EUSKALTEL-EUSKADI

8. 11:58 a. m. - EFE EFEDUCATION - EASYPOST

9. 12:02 p. m. - TEAM BIKEEXCHANGEJAYCO

10. 12:06 p. m. - AG2RCITROEN TEAM

11. 12:10 p. m. - BAHRAIN VICTORIOUS

12. 12:14 p. m. - LOTTO SOUDA

13. 12:18 p. m. - ALPECIN - DECEUNINCK

14. 12:22 p. m. - EQUIPO KERN PHARMA

15. 12:26 p. m. - TEAMDSM

16. 12:30 p. m. - BORA-HANSGROHE

17. 12:34 p. m. - UAE TEAM EMIRATES

18. 12:38 p. m. - ASTANA QAZAQSTAN TEAM

19. 12:42 p. m. - TREK-SEGAFREDO

20. 12:46 p. m. - INEOS GRENADIERS

21. 12:50 p. m. - QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM

22. 12:54 p. m. - MOVISTAR TEAM

23. 12:54 p. m. - JUMBO - VISMA

